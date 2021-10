Povestea unui tânăr din București care s-a tratat acasă de COVID-19: "Făra măsuri dure cred că o sa se moară foarte mult. Guvernul a dat greș total în pregătirea valului 4 cu aprovizionarea, vaccinarea, paturi și restricții"

"Experiența mea cu COVID, în caz că ajută pe cineva.





Pe scurt, ce e important, dacă faceți COVID să aveți grijă că este posibil să trebuiască să vă tratați preventiv de cheaguri de sânge și că peste pneumonia cauzată de COVID se poate instala și o pneumonie cauzată de bacterii.





Deciziile acestea de tratament e bine să le ia un medic în funcție de riscurile și simptomele fiecăruia.





Pe lung:





Sunt vaccinat de prin aprilie cu două doze de Pfizer. Mai aveam câteva zile cred până puteam face doza 3 dar se pare ca se amână momentan.





Nu am mai avut gripă de vreo 4 ani si nu am mai racit demult, în general cred că aveam sistemul imunitar ok.





Cu o săptămână înainte de infectare mi-am rupt parțial mușchiul gambei drepte la tenis, și eram cumva într-un semi pericol să fac cheaguri la picior pentru că stăteam în repaus și nu puteam călca pe el.







Mi s-au recomandat anticoagulante injectabile dar nu am vrut să le iau.





Infectarea:





Până acum am reușit să mă protejez destul de bine de câte ori am ieșit din casă, fiind și puțin germofob.





Acum două săptămâni, într-o marți, a venit cineva la mine, dimineața.





Dupa 15 minute în care am vorbit puțin, mi-a spus că se simte rău și că a avut frisoane azi noapte.





Am rugat-o imediat să plece.





Din păcate 15 minute în interior fără mască au fost de ajuns să mă infecteze, chiar dacă sunt vaccinat.





Cred ca a luat virusul la o nuntă în weekend.





Testarea:





Cand a apărut și la mine febra după câteva zile, am sunat la DSP.





Inițial nu sunam la numărul care trebuie.





E destul de prost site-ul lor, îmi răspundea un robot care avea treabă cu acte și alte lucruri.





Până la urmă am dat de cine trebuia la alt numar.





Ne-a spus ca ei de la DSP ajung abia în 4 zile, că sunt foarte solicitați, așa că mai bine sunăm la salvare să ne testeze, că salvarea ajunge în aceeași zi.





Era cam ora 13.





Am vorbit la 112 și au zis ca o să vina salvarea să ne testeze.





Am asteptat până la ora 20.





Am decis să merg eu la un centru de testare când am văzut că nu mai vin.





Am găsit niște centre private de testare pe net, un fel de containere în parcări.







Unul era la 4 minute de mine.





Mi-a făcut testul cu recoltare din nas.





A fost extrem de neplăcut, m-a usturat nasul 2 zile.





Am primit rezultatul după 20 de minute pe mail, pozitiv.





Salvarea m-a sunat după vreo doua zile să vină să mă testeze.





Le-am zis că nu mai e nevoie.





DSP nu m-a mai contactat de atunci.





A doua zi după test am primit pe mail un pdf de la Corona forms care spunea că sunt pozitiv și că pot folosi documentul la medicul de familie, probabil să îmi dea concediu.





Eu nu știu ce medic de familie am că l-am schimbat acum 3 ani. Atunci nu a mers cardul de sănătate, am rămas cumva intre medici, m-am enervat și nu mi-am mai bătut capul.





Dupa ce ai pdf-ul ăsta pe mail, medicul poate da concediu medical pentru COVID.





Daca te-ai izolat dinainte, trebuie să îți dea DSP carantină.





Asta dacă nu sunt întelegatori cei de la job.





La mine au fost și sunt foarte înțelegători din fericire.





Boala:





Marți și miercuri am avut o senzație în gât, dar eu sunt și foarte receptiv la senzațiile mele.





Am bagat mult Strepsils să încerc să evit macar durerea în gât, ceea ce cred că a funcționat.





Joi cred că a apărut febra, la 3 zile de la infectare.





Cred că Delta evolueaza mai rapid decât COVID clasic.





Sâmbătă și duminică a fost maximul de febră.





În general am avut 37.5.





În weekend, în zilele 4-5 de la infectare poate am ajuns pe la 38, 38.5, mai ales noaptea.





În weekend am avut și frisoane.





Am dormit cu caloriferul pornit, în plapumă cu hanorac deoarece simțeam că mi-e frig altfel, deși temperatura era ok.





Dimineața arăta tricoul meu de parcă aș fi făcut sport toata noaptea.





Am avut și dureri în corp, dar nu insuportabile.





Până aici a fost cam ca o gripă medie.





Am avut de 2-3 ori gripe mult mai dureroase acum mulți ani.





Luni a încetat febra (după 6 zile).





De luni au început simptomele ciudate.





A început să mă doară puțin ochiul drept.





Am încercat niște picături dar a cam trecut de la sine când am început antibioticele pentru plămâni.





Am prins o tuse foarte puternică.





Inițial mă dureau plamanii când tușeam, în prima zi în partea de sus, a doua zi în partea de jos, dar au trecut durerile astea în 2 zile.





Am încercat 3 siropuri de tuse și niște pastile dar nu a cedat.





După 2 zile de tuse a început o durere în piept, în față-stânga, în dreptul inimii, când tușeam.





Durerea a crescut până sâmbătă cand am început antiiflamatoriile.





Vineri, la 10 zile de la infectare, m-am speriat foarte tare de durerea de piept, mă temeam să nu fie cheaguri de sânge.





Am sunat la 112 și de data asta, pentru durerea de piept, au venit în sub o oră.





Mi-au ascultat plamanii, mi-au luat saturația și pulsul.







Erau ok.





Eu mi-am monitorizat saturația tot timpul și nu a scăzut sub 95.





Când au venit ei aveam 99.





Mi-au spus că probabil mi s-a inflamat zona aceea din dreptul inimii de la tuse și nu cred că sunt cheaguri.





În mod normal trebuia să investighez, dar a spus ceva de genul că nu e recomandat să merg la spital la ce e acum acolo.





Oricum era foarte convins ca nu sunt cheaguri și cred că a avut dreptate.





Între timp, acum în ziua 14 tusea s-a mai domolit, reapare tare dacă vorbesc.





Pot tuși acum fără să mă doară în partea stângă.





Dupa febra s-a instalat și o oboseală puternică.





Dacă stăteam 2 ore la computer trebuia să stau în pat, eventual să dorm ca să îmi revin.





Mi se facea somn destul de puternic în fiecare seară înainte de culcare.





Acum începe să dispară ușor și oboseala.





Am mai avut durere la ambele gambe, probabil și de la stat în casă.





Se pare că nu e recomandat masajul deoarece dacă ai facut cheaguri riști să le trimiți la inimă.





Prin ziua 5 mi-a disparut mirosul, ceea ce e o senzație destul de ciudată.





Acum în ziua 14 e inapoi cam în proporție de 80%.





Uneori am simțit că aș putea să mă demoralizez, și de boală și de stat în casă, dar a fost ceva trecător, din fericire stau bine cu moralul momentan.





Observ și că mă concentrez mai greu și folosesc cuvinte mai simple. Dar mă aștept să se refacă și asta de la sine. Și statul în casă e posibil să fie un factor.





Medicii:





Cum spuneam, nu știu cine e medicul meu de familie.





Am noroc că am abonament la o clinică privată.





Au un sistem de consultații online.





Am reușit să prind consultatii online de pe o zi pe alta pentru oftalmologie, boli infecțioase, cardiologie și pneumologie, ceea ce m-a ajutat mult să înțeleg pericolele și care e cel mai bun tratament.





Medicamentele:





Inițial nu voiam să iau medicamente în afara de Strepsils, Paracetamol si vitaminele pe care oricum le iau zilnic, C si D; exista si riscuri si efecte secundare la orice iei.





Însă după ce am vorbit cu medicii și ce mai știam si eu despre COVID, am înțeles că există câteva pericole mari la COVID: formarea cheagurilor de sânge, pneumonia și să nu o ia razna sistemul imunitar și să atace tot.





Cheaguri de sange:





Eu deja eram în pericol de cheaguri din cauza rupturii gambei.





Am inceput prin ziua 7 dupa infectare sa iau Eliquis 5 mg de două ori pe zi. Am înțeles că există o alternativă mai ieftina, ca ăsta e vreo 200 de lei, Aspacardin parca. Mai sunt și unele injectabile dar nu sună placut.





Pneumonie:





Virusul atacă plămânul și îl slăbește. Pentru asta e nevoie de antivirale, dar din pacate acasă nu se dau antivirale, ceea ce e foarte stupid. Se dau doar la spital, și acolo dacă mai au pe stoc, că sunt probleme de câteva zile și cu asta.







Peste infecția asta cu virusul, pot veni bacterii care sa profite de haosul din plămân și să atace și ele.





Din cauza tusei puternice și durerii din piept am început să iau antibiotice, ca să tratez o eventuală astfel de infecție.





Prin ziua 7-8 am inceput Azitrox 500 mg, o capsulă pe zi.







Ca să nu o ia razna sistemul imunitar e ideal să iei antivirale, dar așa cum am spus, Ministerul Sănătății (cred) a decis ca schema de tratament cu antivirale să se dea doar dacă te internezi la spital. O decizie foarte proastă cred eu, ar trebui încurajat tratamentul acasă la ce situație există, dar ce poti să faci?





Prin ziua 11 după infectare am inceput antiinflamatorul Dexametazonă capsule de 4 mg, o capsulă la 12 ore, mai ales pentru durerea de piept, deși mi se prescrisese mult mai devreme, înainte să o am. Cum spuneam, de principiu mă feresc de pastile, dar nu am mai putut să nu îl iau. Durerea a început să scadă dupa ce am început să îl iau.





Sper să scap și de tuse și de durere și să nu fac cheaguri și să nu rămân cu vreun simptom pe termen lung.





Cred că DSP și sistemul de sănătate nu mai fac față de ceva timp, așa că e bine să vă feriți foarte tare zilele/lunile astea.





Cred că e cel mai rău din lume la noi în momentul ăsta, guvernul a dat greș total în pregătirea valului 4 cu aprovizionarea, vaccinarea, paturi și restricții.





Nici nu mai conteaza politica acum așa tare, e important să nu murim și să nu ramanem cu simptome persistente după.





Cred că va fi mult mai rau decât este acum în săptămânile următoare, depinde când o să se ia măsuri dure.







Făra măsuri dure cred că o sa se moară foarte mult.





Eu m-am întrebat dacă o sa mor de vreo 3 ori în ultimele 2 săptămâni.





Vă recomand să întrebați pe toată lumea care va intra în casă dacă au simptome. Nu presupuneți că își vor da ei seama să nu va pună în pericol.





Sper să nu apară tulpini noi și mai periculoase în România.





E greu să faci rost de lucruri după ce ieși pozitiv.





Depinzi de prieteni și curieri și alți oameni care livrează și încerci să îi ferești și pe ei.







Statul trebuia să încerce să rezolve și aprovizionarea cumva, dar poate am prea multe așteptări de la un stat eșuat.





LE: Mi-a atras cineva atentia ca e bine sa vorbiti cu un medic inainte sa luati vreun medicament pe care l-am luat eu, si are dreptate.





Povestea lui Mihai este reală, însă el nu a dorit să își facă publică identitatea, astfel că numele ales este fictiv.LLE: Înțeleg că recomandarea oficială acum este să se trateze preventiv cheagurile doar dacă sunt și alți factori de risc sau simptome. La fel și cu pneumonia. La mine cred că erau."