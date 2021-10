"Aș recomanda să se amâne puțin goana după vaccinul gripal". De ce perioada optimă de administrare este cu totul alta decât cea în care românii golesc de vaccin farmaciile

Primele stocuri de vaccin gripal aproape că s-au epuizat deja în farmacii, în unele dintre ele vaccinul fiind în acest moment de negăsit. Este un fenomen care se repetă în fiecare an, la finalul lunii septembrie - prima jumătate a lunii octombrie. Între timp, prima tranșă de vaccin gripal care va fi administrat gratuit în cabinetele medicilor de familie persoanelor din categoriile cu cel mai mare risc de îmbolnăvire a ajuns săptămâna trecută în țară și urmează să fie distribuită în cabinetele medicilor de familie zilele acestea. Interesul pentru vaccin este mare, încă de săptămâna trecută, de când Ministerul Sănătății a anunțat că primele doze gratuite au ajuns în țară, telefoanele medicilor de familie sunând în continuu pentru programări.



De ce nu trebuie să ne grăbim însă cu goana după vaccinul gripal și care este perioada optimă pentru administrarea acestuia?



Gindrovel Dumitra, unul dintre cei mai cunoscuți medici de familie din România și coordonatorul Grupului de Vaccinologie din cadrul Societății Naţionale de Medicina Familiei, a explicat pentru HotNews.ro care este perioada ideală pentru administrarea vaccinului gripal, la ambele categorii cărora li se adresează vaccinul - persoanele din categoriile vulnerabile - cu risc mare de îmbolnăvire, care îl primesc gratuit, și persoanele sănătoase - cărora vaccinul le este la fel de recomandat și care îl pot cumpăra din farmacie.

Vaccin gripal gratuit la medicul de familie și vaccin contra cost în farmacii





Toate persoanele sănătoase, care nu intră în categoriile considerate cu risc mare și nu beneficiază de vaccin gripal gratuit, îl pot cumpăra din farmacie (vaccinul costă în jur de 50 de lei) și pot merge cu el la cabinetul medicului de familie, pentru a fi administrat, însă trebuie să îl transporte în condiții speciale - în geantă termoizolantă cu gheață, la temperatură cuprinsă între 2 și 8 grade Celsius.

Vaccin gripal





Tocmai de aceea, chiar dacă nu faci parte din categoriile vulnerabile, șansele de a primi vaccinul gratuit la cabinetul medicului de familie nu sunt inexistente: la începutul acestui an, Ministerul Sănătății a anunțat că dozele de vaccin gripal rămase la acel moment nefolosite puteau fi administrate de medicii de familie oricăror doritori, fie ei din categoriile vulnerabile sau oameni sănătoși. De asemenea, există și medici de familie care, din dorința de a nu rămâne cu vaccinul nefolosit - în condițiile în care o parte dintre pacienții lor care fac parte din categoriile vulnerabile se grăbesc să îl cumpere din farmacii - îl administrează oricăror doritori din lista lor de pacienți, inclusiv celor sănătoși.







De unde vine goana după vaccin?

De unde goana după vaccin? În plin val 4 al pandemiei, mulți oameni se tem mai mult ca niciodată și de o eventuală îmbolnăvire de gripă. Mai ales că, pentru cei care nu își mai amintesc, România vine după câteva ierni consecutive de epidemie de gripă, soldată cu câteva sute de decese, înainte de debutul pandemiei de COVID-19.

Iarna trecută a fost prima, după câțiva ani, în care măsurile de prevenție impuse de pandemia de COVID-19 - purtarea măștii și distanțarea socială - au făcut, practic, ca sezonul de gripă să fie inexistent.









Gripă







Nu în ultimul rând, un număr record de români s-au vaccinat anul trecut împotriva gripei - Ministerul Sănătății a cumpărat peste 3 milioane de doze oferite gratuit, iar medicii estimează că, cu tot cu dozele de vaccin cumpărate din farmacii, numărul celor vaccinați a trecut de 5 milioane.

Goana după vaccinul gripal din fiecare final de septembrie - început de octombrie arată, însă, că puțini români - sănătoși sau din categoriile vulnerabile - știu care este perioada optimă pentru administrarea vaccinului.







De ce nu trebuie să vă grăbiți: perioada optimă de vaccinare împotriva gripei începe în a doua jumătate a lunii octombrie



Înainte de toate, trebuie știut că, potrivit recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății și nu numai, perioada optimă de vaccinare împotriva gripei începe în a doua jumătate a lunii octombrie.





Dr. Gindrovel Dumitra



Această afirmație este valabilă pentru toți cei care au nevoie de o singură doză de vaccin, adică cei cu vârsta mai mare de 8 ani, subliniază medicul Gindrovel Dumitra. Copiii cu vârsta cuprinsă între 6 luni și 8 ani au nevoie de două doze atunci când primesc pentru prima oară vaccinul, astfel că doar în aceste cazuri începerea vaccinării (prima doză) este recomandată după 15 septembrie, astfel încât schema de vaccinare să fie finalizată după 15 octombrie.





În ce condiții păstrezi corect vaccinul, dacă îl cumperi din farmacie



Dacă nu faci parte din categoria persoanelor vulnerabile și nu primești gratuit vaccinul, așa că trebuie să îl cumperi de la farmacie, trebuie să știi și faptul că acesta se transportă și se păstrează în condiții speciale, înainte de a ajunge cu el la medic.







La farmacie







"Dacă totuși este nevoie să cumpărăm de la farmacie - și mă refer aici la persoanele care nu sunt incluse în grupele la risc și nu primesc vaccinul gratuit în cabinetul medicului de familie - acestea pot merge în farmacie să cumpere vaccinul pe bază de prescripție medicală, iar vaccinul poate fi transportat până la cabinetul medicului de familie într-o gentuță izotermă. Există foarte multe oportunități în acest moment, aceste gentuțe se găsesc în comerț și important este să existe în acea gentuță izotermă și o baterie înghețată - un recipient cu gheață care să mențină o temperatură între 2 și 8 grade Celsius în acel bagaj, cu care să ajungă fie la medicul de familie, fie, dacă nu se poate ajunge imediat la medicul de familie, atunci vaccinul trebuie păstrat într-un frigider a cărui temperatură este reglată la 2 grade Celsius până la momentul când se poate merge la cabinetul medical, cu vaccinul transportat tot în geanta izotermă cu gheață", este sfatul medicului Gindrovel Dumitra.









