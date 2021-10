Un bebeluș care suferea și de alte afecțiuni și doi tineri de 23 și 24 de ani, nevaccinați dar fără comorbidități, au murit de COVID-19

Un copil din Suceava, cu vârsta sub un an, care suferea și de alte afecțiuni, a murit din cauza COVID-19, anunță autoritățile. Este vorba despre un băiețel care prezenta comorbidități. În plus, un tânăr de 18 ani din Ialomița și un tânăr de 19 ani din Harghita, ambii nevaccinați și care sufereau și de alte afecțiuni, au murit de COVID. De asemenea, un tânăr de 23 de ani din Bihor și unul de 24 de ani din Vâlcea, nevaccinați dar care nu prezentau comorbidități, au murit din cauza infecției.







3 decese s-au înregistrat la grupa de vârstă 20-29: