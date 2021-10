Rata mortalității cauzată de COVID-19, de 11 ori mai mare la persoanele nevaccinate decât la cele vaccinate

Studiul CDC a urmărit 569.142 cazuri COVID-19, 34.972 persoane internate în spital și 6.132 de decese. Dintre persoanele vaccinate aflate în studiu, 92% au primit vaccinuri ARNm, restul vaccinul Janssen (Johnson & Johnson).





Scăderea eficienței vaccinurilor, mai pronunțată la persoanele în vârstă





vaccinurile reduc semnificativ riscul de infecție;

vaccinurile reduc considerabil riscul de boală severă și limitează răspândirea virusului;

vaccinurile reduc considerabil riscul de spitalizare;

vaccinurile reduc considerabil riscul de deces;

vaccinurile împreună cu măsurile de protecție non-farmaceutice sunt principalele căi de a limita efectele pandemiei.

Studiul arată și că eficiența vaccinurilor a scăzut moderat în perioada în care varianta Delta a devenit dominantă, în jurul datei de 20 iunie. Cu toate acestea, vaccinurile rămân foarte eficiente în special în prevenirea spitalizării și a decesului din cauza COVID-19."Persoanele nevaccinate au avut o rata de infecție de 11,1 ori mai mare decât persoanele vaccinate înainte de circulația Delta și de 4.6 ori mai mare după. Aceste cifre reprezintă scăderi ale eficienței brute pentru toate tipurile de vaccin luate împreuna, de la 94% la 91% pentru deces, de la 92% la 90% pentru internările în spital și de la 91% la 78% pentru prevenirea infecției", se arată în raportul publicat de Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din Statele Unite.Varianta Delta reprezintă acum peste 99% din noile infecții din SUA. Doar peste jumătate din populația totală (54%) este acum complet vaccinată, iar 63% au primit cel puțin o doză.Alte doua studii citate de CDC arată că scăderea eficienței vaccinurilor este mai pronunțată la persoanele mai în vârstă, cu mențiunea că aceste persoane au fost prioritizate pentru vaccinare la începutul campaniei, iar efectul observat ar putea fi o combinație intre scăderea eficientei în timp, răspunsul mai slab la vârste înaintate și alte variabile neluate în calcul.Cu toate acestea, nivelul general de protecție împotriva spitalizării pentru COVID-19 a rămas ridicat, la 86%. Vaccinurile au fost 89% (85% până la 92%) eficiente în prevenirea internărilor COVID-19 în rândul adulților cu vârsta sub 75 de ani, și 76% (64% până la 84%) eficiente în cazul persoanelor peste 75 de ani.Datele au oferit "dovezi suplimentare ale puterii vaccinării", a declarat directorul CDC, Rochelle Walensky, după ce a prezentat concluziile studiilor în cadrul unui briefing al Casei Albe. "Asa cum am arătat, studiu după studiu, vaccinarea funcționează".Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 amintește că vaccinarea rămâne soluția sigură și eficientă pentru învingerea pandemiei COVID-19, iar vaccinurile utilizate în România sunt autorizate de Agenția Europeană a Medicamentului, cel mai important for decizional, care reunește experți la nivel european: