Pacienți care continuă să ardă de vii în spitale și rapoarte ținute secrete de autorități. Unde suntem la aproape un an de la incendiile de la Piatra Neamț și Institutul Matei Balș

Într-o seară de sâmbătă, 14 noiembrie 2020, un incendiu violent izbucnea în secția de Terapie Intensivă a Spitalul Județean din Piatra Neamț. 10 pacienți COVID-19 internați în ATI, care nici măcar nu se puteau mișca, au murit arși de vii în acea seară, alții au fost răniți, iar medicul Cătălin Denciu, care a încercat să îi salveze, a suferit arsuri grave. Două luni și jumătate mai târziu, scenariul se repeta și la Institutul Matei Balș. La aproape un an de atunci, nu știm dacă și ce măsuri s-au luat pentru evitarea unor astfel de tragedii. Avem doar rapoarte niciodată făcute publice și avertismente din partea puținilor medici care își asumă să vorbească despre asta că astfel de tragedii se pot repeda oricând, în orice spital din România.





La momentul tragediei de la Piatra Neamț, ministrul Sănătății era Nelu Tătaru. Avea să mai rămână la conducerea Ministerului puțin peste o lună, până la schimbarea Guvernului și venirea lui Vlad Voiculescu.



Nelu Tătaru nu a prezentat, până la finalul mandatului său, concluziile tragediei de la Piatra Neamț și nici ce măsuri s-au luat. În februarie 2021, când nu mai era ministru de mai bine de o lună, a declarat public că după tragedia de la Piatra Neamţ s-a întocmit un raport cu privire la situaţia din spital, pe care l-a lăsat la minister în ziua în care a plecat din funcţie.



La Spitalul Județean din Piatra Neamț, singurul lucru care s-a schimbat în mod cert în aproape un an este construirea unui spital modular de Terapie Intensivă din bani strânși din donații și sponsorizări de Asociația Dăruiește Viață, după ce secția ATI a spitalului fusese distrusă în întregime în incendiul din noiembrie anul trecut. În rest, s-a lăsat tăcerea.



29 ianuarie 2021. Un incendiu izbucnește în jurul orei 5:00 dimineața în pavilionul nr. 5 al Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș din București. Vestea era cu atât mai șocantă cu cât Institutul Matei Balș este spitalul nr. 1 de boli infecțioase al României și unul dintre spitalele "norocoase", beneficiind de investiții masive în ultimii ani.



4 pacienți mor pe loc, dintre care 3 carbonizați, iar în zilele următoare, bilanțul ajunge la 20, însă nu se știe clar nici până astăzi câți dintre cei care au murit în zilele următoare au murit din cauza bolii și câți din cauza incendiului. În pavilionul 5 de la Matei Balș erau tratați pacienți COVID-19 care aveau nevoie de oxigen, dar nu erau internați în ATI.



Pavilionul de la Institutul "Matei Balş" în care a izbucnit incendiul avea aviz din partea pompierilor, însă nu și autorizaţie, declara atunci șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat.

Incendiul de la Institutul Matei Balș



După incendiul de la Matei Balș, alte anchete, alte controale. Pe 10 martie 2021, premierul Florin Cîțu anunța că a primit raportul Corpului de Control în legătură cu incendiul de la Institutul Matei Balș, va fi sesizată Direcția Națională Anticorupție după ce s-au găsit nereguli și că se așteaptă ca Ministerul Săntății "să ia și alte măsuri".



Ministerul Sănătății nu a anunțat niciodată ce măsuri sau "alte măsuri" a luat.



În vară, Ioana Mihăilă, cea care i-a luat locul lui Vlad Voiculescu, spunea, răspunzând întrebărilor jurnaliștilor într-o conferință de presă, că nu poate vorbi despre incendiul de la Piatra Neamț, deoarece raportul a fost trimis la Parchet: "Raportul inițial și raportul următor, cel care a venit cu o completare a raportului și a măsurilor, au fost trimise către Parchet. Este în analiză la Parchet. Au ajuns la Ministerul Sănătății și au fost trimise mai departe la Parchet."Pe 14 septembrie, odată cu plecarea Ioanei Mihăilă, colegă de partid cu Vlad Voiculescu, de la conducerea Ministerului Sănătății, Vlad Voiculescu lansează în spațiul public o serie de întrebări: unde sunt rapoartele întocmite în urma incendiilor de la Piatra Neamţ şi Institutul Matei Balş şi ce s-a întâmplat acolo cu adevărat? Voiculescu acuza că, după 14 aprilie, data la care a fost revocat din funcţie, nimeni nu a mai fost întrebat despre aceste rapoarte, deşi în vremea mandatului său "interesul în presă părea atât de mare".30 septembrie 2021. Cu doar o zi înaintea incendiului de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, în care pacienți internați în Terapie Intensivă aveau să ardă din nou de cvii, ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, acordă un interviu HotNews.ro Cseke Attila este ministrul interimar al Sănătății de doar 3 săptămâni. Nu era acolo în primele valuri ale pandemiei, dar l-am întrebat dacă are cunoștință despre eventuale măsuri luate de autorități pentru a evita eventuala repetare a unor tragedii precum incendiile pe care le-am văzut în spitalele COVID supraaglomerate în valurile 2 și 3 ale pandemiei: "Eu nu aș vrea să mă pronunț pe ceea ce a fost în trecut, pentru că toate aceste lucruri legate de pandemie și de gestionarea pandemiei vor trebui analizate după ce scăpăm de acest virus", a venit răspunsul."Nu pot să fac această analiză, pot doar să vă spun că din primele zile în care am venit la Ministerul Sănătății, împreună cu domnul secretar de stat Arafat am dispus și s-au făcut în fiecare județ cursuri de instruire care s-au mai făcut de-a lungul timpului, dar am dorit, prevăzând că va fi o creștere a numărului de internări și o creștere a capacității de paturi ATI, cu toate consecințele de rigoare. În fiecare județ, angajații Inspectoratului pentru Situații de Urgență au făcut cursuri de pregătire, de reîmprospătare cu toți managerii de spitale, care sunt măsurile care trebuie avute în vedere și care sunt măsurile preventive, mai ales pentru a evita asemenea situații", a explicat ministrul interimar al Sănătății.