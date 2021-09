Vârsta medie a mamelor adolescente din zone defavorizate din România este de 16 ani la prima naștere. Unele tinere nasc al cincilea copil la mai puțin de 23 de ani

Ratele mortalității infantile din țara noastră sunt excesive raportat la alte țări europene, iar maternitatea la vârste precoce este în ambele țări un fenomen demografic ce nu poate fi neglijat.

În condițiile în care sarcinile timpurii pot avea consecințe majore asupra sănătății mamelor adolescente și copiilor lor, ancheta sociologică realizată de Salvați Copiii relevă că două din 5 gravide adolescente din zonele rurale defavorizate din țara noastră nu au afectuat analizele recomandate în sarcină din cauza lipsei accesului la servicii medicale și a resurselor financiare.

În Republica Moldova, 6 din 100 de copii sunt născuți de mame adolescente.

8 din 10 adolescente care au devenit mame în anul 2020 în Republica Moldova provin din mediul rural.

58% dintre tinere apreciază că perioada pandemiei a afectat în mod negativ șansele adulților din familia lor de a lucra (în munci ocazionale sau cu ziua)), în comparație cu luna februarie a anului 2020.

În timp ce îngrijirile prenatale de calitate sunt cu atât mai importante la mamele tinere, perioada pandemiei, care a impus restricții sociale și a generat implicit acces limitat la servicii medicale, a expus acest grup vulnerabil unor riscuri suplimentare legate de sănătate și acces la resurse.





Organizați Salvați Copiii lansează astăzi proiectul transfrontalier "Un model integrat de asigurare a accesului la servicii medicale și sociale pentru adolescentele însărcinate și mamele adolescente din zonele rurale defavorizate din România și Republica Moldova", proiect ce beneficiază de un grant MSD for Mothers și MSD România în valoare totală de 1.400.000 de dolari. În Republica Moldova, proiectul este derulat în parteneriat cu Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului și Asociația Sănătate pentru Tineri din Chișinău.Analiza situației mamelor adolescente din zonele rurale defavorizate, realizată sub forma unei anchete sociologice, derulată în perioada iulie-august 2021, în 46 de comunități rurale din România, relevă deficiențe cronice și alarmante din perspectiva serviciilor de sănătate destinate mamelor precoce și punctează aspecte sociale defavorabile relevante în acest context.Analiza a fost realizată pe un eșantion de 640 de gravide și mame adolescente din 46 de comunități rurale din 16 județe din România. În aceste comunități defavorizate, Organizația Salvați Copiii, cu ajutorul experților locali, desfășoară intervenții integrate în vederea creșterii accesului gravidelor, mamelor și copiilor sub 5 ani la servicii medicale, educaționale și sociale adaptate nevoilor lor."Pandemia de COVID-19 a îngenuncheat accesul la educație și la servicii medicale și a crescut astfel riscul maternal. Cauzele acestui fenomen sunt variate și adesea asociate. Cel mai adesea este vorba despre distanța mare față de cabinetele medicale, lipsa resurselor pentru a plăti transportul, lipsa de informații cu privire la ce servicii medicale ar trebui accesate în timpul sarcinii", afirmă Gabriela Alexandrescu, președinte executiv Salvați Copiii România.Organizația Salvați Copiii este implicată activ în domeniul sănătății copiilor din România și contribuie la asigurarea dreptului la viață al copiilor prin intermediul a cinci direcții de intervenție: dotarea maternităților și a secțiilor de pediatrie nou-născuți cu echipamente medicale performante, dezvoltarea rețelelor specializate de suport pentru mame și copii la nivelul comunităților rurale, cursuri de specializare pentru echipele medicale, educație pentru sănătate și cercetări/dezbateri cu specialiști.Salvați Copiii a lucrat în prezent în peste 60 de comunități rurale defavorizate din România, cu 56.000 de mame, gravide și copii cu vârsta până în 5 ani.Din anul 2021, Salvați Copiii a extins modelul de intervenție integrată și în Republica Moldova, unde, în colaborare cu Asociația Sănătate pentru Tineri și Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului din Chișinău, cu sprijinul MSD România, 6.300 de gravide și mame beneficiază de servicii medico-sociale și educaționale.Acest demers este esențial, arată reprezentanții Salvați Copiii, în condițiile în care este cunoscut, pe de o parte, faptul că graviditatea la vârste tinere asociază riscuri legate de sarcină mai mari (tensiune arterială mai mare, anemie, naștere prematură, greutate mică a bebelușului la naștere, depresie post-partum), iar, pe de altă parte, maternitatea prematură expune tinerele mame la riscul de abandon școlar, de a intra în cercul vicios al sărăciei, cu efect transgenerațional.