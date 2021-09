Certificatul COVID obligatoriu, între "subiect de bun simț" pentru medici și amenințările sindicatelor că vor împiedica adoptarea legii cu orice preț

Sunt sau nu medicii de acord cu introducerea obligativității certificatului verde COVID-19 pentru întreg personalul medical, atât de la stat, cât și de la privat? Ce șanse are proiectul de lege proaspăt lansat de Ministerul Sănătății, ce prevede că personalul medical trebuie fie să se vaccineze, fie să își plătească săptămânal testarea cu bani din buzunar, să devină realitate în România? HotNews.ro a stat de vorbă atât cu medici din spitale publice, cât și cu reprezentanți ai spitalelor private despre proiectul de lege așteptat cu sufletul la gură de o parte din personalul medical, dar contestat puternic de o altă parte.



Prevederile-cheie ale proiectului de lege privind obligativitatea certificatului COVID:



Personalul medical nevaccinat împotriva COVID-19 din spitale, din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Inspectoratului de Aviație (avioanele și elicopterele SMURD), Ministerului de Interne, inclusiv din instituțiile subordonate, ar urma să fie obligat să se testeze pe cheltuiala proprie, prevede un proiect de lege lansat luni seară în dezbatere publică de Ministerul Sănătății.

Practic, toți acești angajați trebuie să prezinte la locul de muncă certificatul verde COVID-19 - care atestă vaccinarea, trecerea prin boală sau testarea. Cei care nu s-au vaccinat și nici nu au trecut recent prin boală au alternativa testării pe banii lor. Cine nu s-a vaccinat, nu a trecut prin boală și nici nu se testează riscă suspendarea contractului de muncă pentru 30 de zile.

În spitalele unde aceste prevederi nu sunt respectate, conducerea va fi amendată, mai prevede proiectul de lege.

Fostul ministru al Sănătății, Ioana Mihăilă, a vorbit despre testarea cu bani din buzunar a medicilor nevaccinați încă din luna iunie, iar Ministerul Sănătății a lucrat inițial la un proiect de Ordin de ministru prin care să introducă această măsură, însă această variantă a fost abandonată. Ulterior, s-a optat pentru un proiect de lege care să treacă prin Parlament.

"Un proiect foarte necesar într-o perioadă gravă. Noi, medicii, trebuie să dăm un exemplu"





Managerul Spitalului Victor Babeș subliniază că nu are niciun fel de emoție în legătură cu siguranța și eficacitatea vaccinului: "Siguranța și eficacitatea vaccinului sunt evidente la acest moment. Chiar dacă există un procent de 1-2% dintre vaccinați care vor face forme ușoare de boală, restul sunt portejați și nu au niciun fel de probleme de sănătate după vaccin. Așa că nu avem niciun fel de motive de îngrijorare ca să refuzăm vaccinul."





Dr. Simin Aysel Florescu



Medicul Simin Aysel Florescu mai spune că nu își explică reacțiile de tip sindicalist, iar îndemnul său este ca sindicatele să conștientizeze că ne aflăm în fața unei probleme majore de sănătate publică: "Nu înțeleg această reacție de tip sindicalist într-o problemă de sănătate publică. Aici nu vorbim despre drepturile și libertățile cuiva punctual, ci vorbim despre dreptul comun la sănătate. Și cred că inclusiv sindicatele ar trebui să conștientizeze acest lucru. Este o boală cu transmisibilitate foarte mare în colectivitățile umane."

"Nu este un subiect delicat, este un subiect de bun simț"

Bogdan Tănase, managerul Institutului Oncologic din București și președintele Alianței Medicilor nu vede în impunerea obligativității certificatului verde COVID pentru personalul medical un subiect delicat, ci "un subiect de bun simț": "După părerea mea, este un proiect binevenit și care ar oferi mai multă protecție pacienților și, de ce nu, și personalului. Sunt mulți care se opun, și sindicatele au o poziție contrară."





Dr. Bogdan Tănase







"Nu e alb sau negru. E nevoie de o dezbatere publică fără patimi sau interferențe politice"





Subliniază că nu vorbește strict în nume personal, având în vedere faptul că ea s-a vaccinat, ci în numele colegilor săi atunci când afirmă că măsura introducerii obligativității certificatului verde pentru personalul medical nu a fost suficient explicată: "În momentul în care introduci o obligativitate în anumite sectoare trebuie să explici oamenilor măsura, spre exemplu am discutat cu asistenții medicali și ei se simt discriminați. În fond, COVID-19 devine o boală profesională, până la un punct. Și atunci, discuțiile sunt de ce trebuie să se testeze pe banii lor. Am asistat fără să vreau la argumentele lor. Și da, oamenii au nevoie de explicații, într-un moment de criză trebuie să se comunice.Dacă nu se explică, reacțiile nu trebuie să ne mire. A ieșit cineva să explice public de ce se ia această măsură? Eu nu știu în ce au constat dezbaterile, nu cunosc argumentele care au stat la baza acestui proiect de lege, eu personal nu le-am văzut pe nicăieri."





Dr. Elena Copaciu



Una peste alta, obligativitatea certificatului verde este o problemă delicată și din acest motiv avem nevoie de o dezbatere publică fără patimi sau interferențe politice, subliniază medicul Elena Copaciu: "Este o problemă delicată, de aceea ar trebui discutată. Nu este albă sau neagră, sunt multe nuanțe, iar oamenilor ar trebui să li se explice. Mai ales că au lucrat cu pericolul acesta un an și jumătate, vor continua să lucreze cu el și trebuie să te simți în siguranță. Când îți faci meseria în condiții atât de grele este foarte important să te simți în siguranță, iar autoritățile le datorează niște explicații. Trebuie explicat foarte bine care sunt rațiunile de sănătate publică și până unde merge drepul tău atunci când faci parte dintr-o comunitate. În mod clar există și rațiuni de sănătate publică ce impun niște decizii, mai ales în timpul unei epidemii sau pandemii. Avem nevoie de o dezbatere publică fără patimi sau interferențe politice, strict profesionist."

"Este inacceptabil ca un cadru medical să fie sursă de infecție pentru pacienți"





Un alt susținător al vaccinării personalului medical este Adrian Wiener, medic coordonator al spitalului COVID din Arad în prima parte a pandemiei și vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, care consideră că este inacceptabil ca un cadru medical să fie sursă de infecție pentru pacienții vulnerabili pe care are datoria să îi îngrijească: "Vaccinarea sau testarea periodică a cadrelor medicale are și o componentă deontologică, asumată ca atare la intrarea în profesie: interesul și binele ființei umane, al pacientului este prioritar. Mai mult, unul din principiile hipocratice ale practicii medicale este primum non nocere – mai înainte de toate să nu facem rău. Este inacceptabil ca un cadru medical să fie sursă de infecție pentru pacienții vulnerabili pe care are datoria să îi îngrijească. Au fost multiple instanțe în care au existat focare de Covid în spitalele non-COVID."



Adrian Wiener consideră că "e de datoria noastră să facem tot ce ține de noi ca infecția cu SARS-CoV-2 să nu devină o infecție nosocomială, dobândită de pacient în spital. Cred că discuția referitoare la drepturile cadrelor medicale nu poate fi decuplată de discuția despre drepturile pacienților; spre exemplu dreptul de a fi îngrijit într-un mediu spitalicesc cât mai sigur din punct de vedere epidemiologic, dreptul la sănătate și viață al tuturor. Pot înțelege, până la un punct, ezitarea la vaccinare; ceea ce e mai greu de înțeles pentru mine este lipsa încrederii unui cadru medical exact în știința medicală."



Adrian Wiener mai spune că soluția testării periodice poate fi un substitut pentru vaccinare, "dar trebuie să plecăm de la premisa că sensibilitatea testelor antigen rapide este de doar 55-60%."





Dr. Adrian Wiener



Nu în ultimul rând, Adrian Wiener amintește că riscul de infectare pentru o persoană vaccinată este însă de 5 ori mai mic comparativ cu o persoană nevaccinată: "Și chiar infectat fiind, perioadele de contagiozitate și încărcătura virală – ambele corelate cu contagiozitatea- sunt mai mici pentru persoana vaccinată. Este evident că vaccinul, dincolo de protecția individuală față de forma severă/critică de boală și deces protejează și împotriva transmiterii bolii. În spiritul acestei profesii vocaționale este de dorit să facem un scut imun, atât căt este posibil, în jurul pacienților care își încredințează viața în mâna noastră. Cred chiar că e firesc să fie așa."



În ceea ce privește decontarea testelor, Adrian Wiener consideră că aici este vorba despre o discuție mai amplă: "Personal cred că, cel puțin pentru o perioadă în care sper să avem un proporție cât mai mare a cadrelor medicale care să decidă să se vaccineze, testele să fie puse la dispoziție de către spitale. Cred în continuare în parteneriatul cu corpul profesional; niciodată atitudinea adversarială, punitivă nu a împins lucrurile înainte, ci doar a adâncit neîncrederea și a închis liniile de dialog."



Va fi adoptat proiectul în actuala formă sau va suferi modificări?





Cătălin Apostolescu, medic și managerul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș din București, spital aflat de un an și jumătate în prima linie COVID, evită să vorbească despre proiect până nu vede forma finală a acestuia, aprobată în Parlament. Cătălin Apostolescu afirmă că "Nu știm în ce formă va fi adoptat. S-ar putea să iasă complet modificat. Este deocamdată în transparență decizională."









Dr. Cătălin Apostolescu





Cum văd spitalele private obligativitatea certificatului COVID: "Susținem vaccinarea, pentru că altfel nu se va termina niciodată pandemia"





Proiectul de lege publicat luni de Ministerul Sănătății în transparență decizională vizează și spitalele private, ai căror angajați vor avea aceeași obligativitate ca și cei din spitalele de stat: să dețină certificat verde COVID ce atestă vaccinarea, testarea sau trecerea prin boală.







Cristian Hotoboc, președintele PALMED



Cel mai mare sindicat din sănătate a anunțat că va folosi "toate pârghiile" pentru a împiedica obligativitatea certificatului COVID



Sanitas, cea mai mare federație sindicală din sistemul sanitar, a anunțat luni seară, imediat după publicarea în transparență decizională a proiectului de lege, că se va folosi de "toate pârghiile" pentru a împiedica adoptarea proiectului de lege ce prevede introducerea obligativității certificatului COVID-19 pentru personalul medical.







Reprezentanții Sanitas au avertizat că nu se vor mulțumi cu declarații publice ci "își asumă să folosească în perioada următoare toate pârghiile legale posibile pentru a împiedica adoptarea acestui proiect de lege ".







Simin Aysel Florescu este medic de boli infecțioase și managerul Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Capitală, spital COVID. Medicul Simin Aysel Florescu vede acest proiect ca fiind "foarte potrivit și necesar în această perioadă gravă" și consideră că personalul medical trebuie să dea un exemplu în acest moment: "Acest proiect, aflat acum în transparență decizională, este foarte potrivit și necesar în această perioadă gravă pe care o traversăm - suntem în valul 4 al pandemiei, lucrurile degenerează de pe o zi pe alta, apar din ce în ce mai mulți pacienți, și din păcate apar din nou focare de personal medical infectat, în diverse spitale. Din acest motiv consider că este absolut necesar ca măcar tot personalul medical să fie vaccinat, atât pentru protecția lor personală, cât și pentru protecția pacienților pe care îi îngrijesc - pentru că vorbim despre personal medical și din spitalele COVID, și din spitalele non-COVID."În plus, spune medicul, "noi suntem cei care ar trebui să fim cei mai conștienți și cei mai responsabili în privința acestei boli și a faptului că este o problemă de sănătate publică în acest moment. Nu mai primează aici părerile personale, pentru că vorbim despre o problemă de sănătate publică. Și atâta vreme cât trăim într-o comunitate, trebuie să ne gîndim la binele colectiv. Așa că trebuie să ne vaccinăm cu toții."Discuții similare au fost și în alte țări, amintește managerul Spitalului Victor Babeș: "În țările europene vecine există deja un precedent privind obligativitatea vaccinării personalului medical. Probabil că și acolo au existat aceleași dubii și temeri legate de vaccinare, dar repet: tocmai pentru că suntem personal medical, noi trebuie să fim cei mai conștienți și cei mai responsabili, și până la urmă noi știm cel mai bine cât de eficient este acest vaccin și cât de lipsit de riscuri este. Așa că, dincolo de protecția noastră și a celor din jur, trebuie să dăm un exemplu celorlalți."Orice persoană infectată care nu știe acest lucru este un vector de transmitere și poate fi sursa unui focar, avertizează medicul Bogdan Tănase: "Dar trebuie luat în calcul că o persoană care este infectată și nu știe acest lucru este un vector de transmitere. Cu cât sunt puține astfel de persoane, cu atât sunt mai puține focare. Faptul că pacienții sunt internați în spital este un factor de risc în sine, aglomerația din spitale este un factor de risc în sine care poate crea focare de transmitere. Iar tendința noastră trebuie să fie de a ne asigura că cei care pot transmite astfel de boli sunt cât mai puțini."Bogdan Tănase dă exemplul alimentației publice, unde se practică testarea contra salmonelleia angajaților: "Iar cine este purtător nu mai poate lucra într-un sector în care atinge cu mâna alimentele. Acesta este doar un exemplu."Elena Copaciu este medic ATI la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș din Capitală și s-a aflat în prima linie a luptei împotriva COVID-19 de la începutul pandemiei. Medicul Elena Copaciu s-a vaccinat, iar vineri este programată pentru a primi a 3-a doză de vaccin împotriva COVID-19.Medicul Elena Copaciu consideră, de asemenea, că "răspândirea virusului se poate evita printr-un pachet de măsuri la nivel național, nu cred că să vaccinezi cadrele medicale ajută să limiteze răspândirea virusului. Și în plus, să aplice la timp acele măsuri."În plus, Elena Copaciu este de părere că testarea cadrelor medicale, indiferent că va fi suportată de către spitale sau plătită de acestea din buzunar, ar trebui făcută cu teste PCR, nu cu teste PCR sau antigen, așa cum prevede proiectul de lege: "Noi am avut colegi care la testele antigen (rapide) au ieșit negativi, dar având simptome, au insistat să facă și test PCR, iar la test PCR au ieșit pozitivi. Este nevoie de testare PCR, pentru că la testele rapide, marja de eroare este mai mare. Un test PCR costă 70 de euro, ar însemna 70 de euro pe săptămână."În ceea ce privește reacția sindicatelor, Cătălin Apostolescu spune doar că "sindicatele ar trebui să se ocupe de conflictele de muncă."Cristian Hotoboc, președintele Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private (PALMED) declară pentru HotNews.ro că "în cazul nostru, al privaților, este la latitudinea fiecăruia cum pune problema: adică unul poate să le plătească testele angajaților, altul poate să îi pună să și le plătească."Clinicile și spitalele private susțin categoric vaccinarea angajaților, dă asigurări Cristian Hotoboc: "În principiu, noi susținem vaccinarea, pentru că fără asta nu se va termina niciodată pandemia. În spiritul acesta, suntem de acord. Însă fiecare va pune problema în clinica/spitalul său privat în funcție de cum este oportun pentru el.""Ați mai văzut vreodată un general care, în plin război, își înjumătățește cu bună știință armata? Dacă nu, aveți acum ocazia! În plin război epidemiologic, cu localități care intră sub cod roșu de COVID de la zi la zi, guvernul Cîțu lansează proiectul de lege care obligă personalul angajat în unitățile sanitare publice și private, sub amenințarea cu suspendarea și spoi desfacerea contractului de muncă, să facă dovada fie a vaccinării anti-COVID, fie a trecerii prin boală în ultimele șase luni, fie a unui rezultat negativ certificat al unui test RT-PCR / antigen rapid, costurile testării fiind suportate de angajat. În aceste condiții, peste o lună de la publicarea în Monitorul Oficial a legii, probabil că aproape jumătate dintre angajații din sănătate (oameni care țin să le fie respectat dreptul constituțional de decizie asupra propriei persoane) vor avea contractul de muncă desfăcut!", a fost prima reacție a sindicaliștilor.