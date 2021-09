80% dintre bolnavii de cancer sunt nevoiți să își cumpere medicamentele / Mulți pacienți mor înainte de a fi diagnosticați și tratați, din cauză că nu au acces la timp la investigații

​Programul Național de Oncologie din România este subfinanțat cronic, investigațiile medicale nu sunt decontate, bolnavii trebuie să își cumpere singuri tratamentul, iar unii pacienți mor înainte de a fi diagnosticați și tratați, deoarece există întârzieri de luni de zile de la momentul suspiciunii de cancer până la diagnosticarea certă și începerea tratamentului - sunt concluziile unui sondaj realizat printre bolnavii de cancer în cadrul conferinței naționale a Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, cea mai mare asociație ce reprezintă pacienții oncologici din țara noastră.







Subfinanțarea cronică a Programului Național de Oncologie;

Nedecontarea investigațiilor medicale pe toate palierele care conduc la un tratament personalizat / țintit;

Nedecontarea chirurgiei oncologice în privat, precum sunt decontate parte din procedurile de radioterapie și chimioterapie.

Nedecontarea tuturor formelor de radioterapie;

Lipsa specialiștilor din radioterapie – medici, asistenți, tehnicieni, fizicieni, dar și în oncologie și chirurgia oncologică.

În pandemie pacienţii nu au avut acces facil la monitorizare, la tratamentele curative.

Nu și-au găsit medicamentele indicate în tratamentul de zi cu zi, iar monitorizarea a lăsat mult de dorit.

Întârzieri de luni de zile de la suspiciunea de cancer și până la diagnosticarea certa, mulți dintre pacienți, decedând până la diagnosticare.

Toți pacienţii / participanții au votat în unanimitate obligativitatea vaccinării tuturor pacienților / cetățenilor acestei țări împotriva SARS-CoV-2, pentru ca și România să intre într-o minimă normalitate și în rândul țărilor responsabile din UE.

În continuare, serviciile medicale oferite în spitalele de stat sunt deficitare, pacienţii alegând cu predilecție serviciile private, chiar dacă implica co-plată.

Peste 80% dintre respondenți au declarat ca au fost nevoiți să își cumpere medicamentele necesare din schemele de tratament oncologice, chiar dacă aceste tratamente sunt gratuite prin Programul Național de Cancer.

100% din repondenți solicită implementarea Planului Național de Cancer: Acest plan ar face ordine în oncologie și ar bugeta corect necesarul României privind acoperirea costurilor tuturor segmentelor medicale, începând cu screening, depistare precoce, control si tratament al cancerului, îngrijiri paliative dar și un Registru National al Cancerului care ar monitoriza toate cele amintite mai sus (banii alocați programului, pacienți, incidența, etc).

Pacienţii au reclamat lipsa din spitale a consilierii psihologice și de nutriție oncologica. Aceste servicii de suport ar conferi o aderență și o complianță ridicată la tratament.

Peste 70% din pacienți au punctat lipsa implicării medicului de familie in diagnosticarea bolii.

Conferința Națională a Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer s-a desfășurat în perioada 23 - 26 septembrie, având ca temă "Noutăți terapeutice în tratarea cancerului în România"."După o pauză de un an, generată de pandemie, am dorit o întâlnire directă cu colegii noștri din țară (peste o suta de pacienți, aparținători si lideri de asociații de pacienți) pentru a discuta despre noile terapii privind tratarea cancerului dar și despre creionarea Planului Național de Oncologie la nivelul Parlamentului României. Criteriul de participare la conferința a impus prezentarea certificatului de vaccinare cu schema completă, dar și testarea lor cu teste rapide înainte de înregistrare la conferință. Evenimentul a fost transmis integral pe pagina de Facebook a FABC și pe platforma Pacientul in Direct.În ultima perioadă, pacienții cu cancer au fost și sunt în continuare în dificultate de a accesa serviciile medicale, multe tratamente lipsesc, și problemele sunt multiple", spun reprezentanții Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer.Printre invitați s-au numărat doamna Conf. Dr. Diana Loreta Păun – Consilier Prezidențial, Administrația Prezidențială, doamna senator Nicoleta Pauliuc - inițiator proiecte legislative în domeniul oncologiei, doamna Conf. Dr. Adela Cojan - Președinte CNAS, domnul Prof. Dr. Daniel Coriu – Președinte Colegiul Medicilor România, domnul Prof. Dr. Viorel - Robert Ancuceanu – președinte Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.Prin implementarea Planului Național de Cancer, pacienţii spera într-o calitate a vieții crescută, iar lupta lor ar fi doar cu boala, nu și cu sistemul de sănătate.Pe zona de știință și politici publice, Conf. Univ. Dr. Av. Dan Cimpoeru a menționat necesitatea reglementării prescripțiilor Off-label în România astfel încât și țara noastră să se alăture celorlalte state UE care deja au făcut-o. Regimul off-label presupune ca un medicament este prescris pentru alte indicații decât cele din prospect. În multe situații, pentru pacienţii bolnavi de cancer este ultima alternativă terapeutică. De altfel, instanțele de judecată au confirmat aceasta poziție și au dat câștig de cauză pacienților în peste 85 de dosare pe calea ordonanței președințiale.Pandemia a demonstrat necesitatea implementării sistemului de Home Delivery (transportul tratamentului la domiciliu), care ar oferi o șansa pacienților cronici nedeplasabili, în general, dar și pacienților oncologici, în particular. Implementarea acestui sistem în UK a adus economii la bugetul sanatatii, de 5,5 miliarde lire sterline Intr-un an. Printr-un studiu comparativ cu UK, în perioada de urgență din anul 2020, au decedat cu 6.000 de pacienți oncologici mai mult față de media zilnică de 150 de pacienți, conform Globocan."Pacienţii cer de urgență depolitizarea sistemului de sănătate, dar și stabilitate la conducerea Ministerului Sănătății și a celorlalte instituții din sistemul sanitar, altfel vom cere în instanță respectarea drepturilor pacienților, încălcate în mod flagrant de factorul politic, dar și în Parlamentul UE", arată Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer.