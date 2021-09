Valul 4 văzut prin ochii fiului unei paciente COVID: "Spitalul nu mai are tratament pentru mama mea, ne-au trimis să aducem noi, dar medicamentul nu se găsește nici în farmacii"

Medicul Violeta Magdalena Tănase mai spune că spitalul este luat cu asalt în ultimele săptămâni de pacienți COVID-19, fluxul de pacienți fiind în ultima perioadă atât de mare încât unitatea medicală cu greu mai poate face față, și se roagă ca spitalul să reziste până luni și să poată prelua până atunci toți pacienții, luni urmând să fie deschis în Prahova încă un spital suport COVID. În aceste condiții, nici medicamentele nu mai ajung pentru toți pacienții, iar furnizorii nu mai fac nici ei față, spune medicul Violeta Magdalena Tănase.







Mihai a găsit Kineret pentru mama sa pe un site de anunțuri, dar nu are încredere să îl cumpere de acolo



În cele din urmă, a găsit Kineret de vânzare pe un site de anunțuri , anunțul fiind postat pe data de 14 septembrie. Indicațiile de pe cutia medicamentului - soluție injectabilă - sunt în limba germană, ceea ce duce cu gândul la faptul că a fost adus din Germania în România de persoana care a postat anunțul.









Mihai se întreabă și de ce spitalele nu au un protocol care să se activeze atunci când unul dintre ele rămâne fără un medicament și să îl primească de la alt spital, care îl are în stoc.







Tocilizumab, medicament cu probleme în spitalele COVID. Ministerul Sănătății a făcut achiziție de urgență



Ministerul Sănătăţii a anunțat marți că a finalizat o achiziţie publică de 10.600 de flacoane de Tocilizumab, medicament necesar pentru tratarea formelor grave de COVID-19, declara marţi, la Antena 3, ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila. El a vorbit atunci depre situația stocurilor de medicamente din protocolul de tratament COVID-19, precum Tocilizumab, Remdesivir, Favipiravir și Umifenovir, despre care unii manageri de spitale spun că lipsesc sau că nu pot fi procurate din farmacie, deși unele dintre acestea ar putea fi administrate în faza incipientă a COVID-19.



"Legat de Tocilizumab, care se administrează numai în spitale şi cu privire la care am preluat o anumită abordare legată de aprovizionare, dar pe care categoric nu l-am întrerupt, pentru că procedurile începute trebuie continuate şi aici, mâine, o să fac şi publică lista, pentru că aud multe poveşti prin sistem, poveşti care nu sunt adevărate, trebuie prezentate. Mă refer la situaţia în care în unele spitale se spune că Ministerul Sănătăţii nu dă acest medicament. Legat de Tocilizumab, în perioada anterioară mandatului pe care l-am început eu ca interimar, s-a luat decizia ca un stoc de 6.064 de flacoane de Tocilizumab să fie accesibile spitalelor, unei liste de spitale, spitale preponderent cele care au avut de-a face şi au tratat pacienţi COVID severi. Tocilizumab fiind pentru o formă mai gravă sau etapă mai gravă a bolii", a declarat ministrul interimar al Sănătății, potrivit Agerpres.



"S-a dat pentru fiecare spital o anumită cotă şi pot să vă spun că astăzi, când vorbim, din 6.064 de flacoane, spitalele au cumpărat 4.323. Ceea ce înseamnă că avem 1.700 de flacoane necumpărate, în condiţiile în care această posibilitate a existat. Această listă o să o public mâine pe site-ul MS, ca să închidem această poveste. Este posibilă relocarea medicamentelor acolo unde este necesar. (...) Spitalele nu pot invoca faptul că nu au bani alocaţi în contractul lor de servicii medicale, pentru că există această hotărâre de guvern. Puteau să cumpere toţi cele 6.064 de flacoane, unii nu au cumpărat. Ministerul Sănătăţii a finalizat o achiziţie publică tot pe Tocilizumab - 10.600 de flacoane. S-a semnat contractul şi în scurt timp acest medicament va fi furnizat MS, care îl va distribui gratuit. În următoarele zile vine medicamentul. Sunt 1.700 de flacoane de Tocilizumab care sunt la dispoziţia spitalelor care încă nu au fost achiziţionate. O să facem o redistribuire a lor acolo unde se solicită", a mai susținut ministrul interimar al Sănătăţii.





În ceea ce priveşte medicamentul Remdesivir, Cseke Attila a spus că sunt în ţară 40.000 de flacoane: "În ceea ce priveşte Favipiravir, comisia de specialitate trebuie să se pronunţe, acesta fiind un medicament care se discută a fi accesibilizat pentru pacienţii mai puţin severi, la început la boală. Discuţia este de a fi accesat din farmacii pe bază de reţete eliberate inclusiv de medicul de familie", a arătat ministrul Cseke Attila.











Medicul spune că Favipiravirul, spre deosebire de Remdesivir, care se administrează intravenous, presupune administrarea de pastile, lucru care este în beneficiul pacienţilor aflaţi în primele zile de boală. Luată din timp, boala poate fi stăpânită, explică dr. Alexiu, care a luat personal acest antiviral în luna decembrie a anului trecut, când a fost diagnosticată cu boala Covid-19. Tratamentul se administrează în acest moment numai în spital.



Ieri,

Preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov, dr. Sanda Alexiu, a explicat pentru News.ro că Favipiravir, un medicament care poate fi prescris de medicii de familie pacienţilor cu forme uşoare şi medii de Covid 19, la domiciliu, în faza de debut a bolii, conform protocolului de tratament pentru pacienţi cu SARS-CoV- 2 revizuit încă de la sfârşitul lunii aprilie a acestui an de Ministerul Sănătăţii, nu poate fi nici acum prescris, pentru că nu se găseşte în farmacii.Medicul spune că Favipiravirul, spre deosebire de Remdesivir, care se administrează intravenous, presupune administrarea de pastile, lucru care este în beneficiul pacienţilor aflaţi în primele zile de boală. Luată din timp, boala poate fi stăpânită, explică dr. Alexiu, care a luat personal acest antiviral în luna decembrie a anului trecut, când a fost diagnosticată cu boala Covid-19. Tratamentul se administrează în acest moment numai în spital.Ieri, Terapia Cluj a anunțat că poate livra peste 6 milioane de tablete de Favipiravir în valul 4 al pandemiei.





























Kineret este un medicament injectabil imunosupresor care face parte din protocolul de tratament al COVID-19 aprobat de Agenția Națională a Medicamentului și Ministerul Sănătății.Spitalul nu mai are nici Kineret, nici vreun înlocuitor pentru el, astfel că aparținătorii sunt trimiși să facă rost de el pe cont propriu, chiar dacă medicamentul nu este distribuit în farmacii, ci doar în spitale.Reprezentanții Ministerului Sănătății au confirmat, vineri, pentru HotNews.ro că Kineret este distribuit doar în spitale, astfel că aparținătorii nu ar trebui trimiși sub nicio formă să îl caute în farmacii, unde medicamentul nu există. În plus, reprezentanții instituției conduse de Cseke Attila spun că nu știu să fie probleme cu stocurile de Kineret din România, iar vina ar putea fi a spitalului, dacă nu a comandat la timp medicamentul, spun ei.De cealaltă parte, HotNews.ro a stat de vorbă cu medicul Violeta Magdalena Tănase, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean din Ploiești. Medicul Violeta Magdalena Tănase a confirmat că medicamentul Kineret lipsește din farmacia spitalului, dar spune că spitalul a făcut comandă pentru medicament încă din data de 15 septembrie, înainte ca stocul să se termine, iar vina pentru întârzierea livrării aparține furnizorului, care nici nu a livrat medicamentul, nici nu a precizat când ar putea face această livrare.Mihai a bătut astăzi în zadar farmaciile din Ploiești, după ce medicii de la Spitalul Județean l-au trimis în această dimineață să facă rost pe cont propriu de Kineret pentru mama sa. Peste tot i s-a spus că nu are nicio șansă să găsească în acest fel medicamentul, deoarece el nu este distribuit în farmacii, ci doar în spitale.Fiind vorba despre o soluție injectabilă, care trebuie păstrată și transportată în condiții stricte de temperatură, Mihai nu are curajul să cumpere medicamentul de pe site-ul de anunțuri: "De unde pot ști dacă a fost păstrat și transportat în condițiile trecute în prosopect, dacă și-a păstrat proprietățile?"Nimeni din spital nu i-a oferit vreo soluție - cum să facă rost de tratament pentru mama sa, nu i s-au oferit explicații despre cum îi poate afecta lipsa acestui medicament starea de sănătate.