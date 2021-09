USR-PLUS îi cere lui Florin Cîţu să prezinte în Parlament un raport privind campania de vaccinare: "E singurul responsabil pentru eșecul campaniei"

Fostul ministru al Sănătății, Ioana Mihăilă, a declarat, marți, la RFI, că demersul lui Florin Cîțu de a cere o anchetă la Ministerul Sănătății privind pregătirile pentru valul 4 al pandemiei s-ar putea întoarce împotriva premierului. Pe de altă parte, liderul deputaţilor USR-PLUS, Ionuţ Moşteanu, îi cere lui Florin Cîțu să vină în Parlament ca să prezinte un raport privind campania de vaccinare, aflată în coordonarea directă a primului ministru. Moșteanu numește campania de vaccinare "un eșec" și îl consideră pe Florin Cîțu "singurul responsabil".





Ionuț Moșteanu: Florin Cîțu, singurul responsabil pentru eșecul campaniei de vaccinare

USR PLUS a susţinut mereu campania de vaccinare, mai spune Ionuț Moșteanu: "USR PLUS de la început a susţinut această campanie. Ne-am vaccinat. Am spus public că trebuie să ne vaccinăm. Am făcut o campanie de vaccinare separat, din iniţiativa partidului, membrii au fost în stradă şi au dat materiale îndemnând oamenii să se vaccineze. Am stabilit condiţii clare de participare la evenimentele USR PLUS, am avut Comitet Politic în care am primit numai colegi vaccinaţi. Avem congres în care am anunţat de două luni de zile că primim numai colegii vaccinaţi. Pe de altă parte, Florin Cîţu a luat numai decizii contradictorii şi, pe bună dreptate, lumea nu a mai înţeles nimic – când e cazul să ne relaxăm, când e cazul să nu ne relaxăm."





Ioana Mihăilă despre ancheta lui Florin Cîțu: S-ar putea să fie surprins în defavoarea dumnealui

Ioana Mihăilă susține și că banii solicitați de Ministerul Sănătății au venit cu întârziere: "Noi, la solicitările de rectificare, solicitări pe care le-am finalizat la începutul lunii august, am cerut bani pentru rezerva Ministerului Sănătății, pentru a acoperi tratamentele pacienților infectați cu Covid-19, dar această rectificare a fost mult întârziată, ea fiind aprobată în luna septembrie, aproape la o lună distanță de momentul în care ea a fost finalizată, o lună care putea fi folosită pentru semnarea contractelor cu distribuitorii de medicamente și asigurarea tratamentelor Covid-19. Nefiind posibil acest lucru, tot nu am stat degeaba, ci am dat o notificare și am lăsat spitalele să achiziționeze direct tratamentele care erau disponibile la nivel național destinate pacienților cu Covid-19, neputând noi, neavând fonduri să achiziționăm acele medicamente.

Florin Cîțu este singurul responsabil pentru eșecul campaniei de vaccinare, acuză Ionuț Moșteanu, liderul grupului USR-PLUS din Camera Deputaților, care îi cere premierului să vină în Parlament ca să prezinte un raport cu privire la campania de vaccinare: "Premierul în funcţie a vrut să coordoneze această campanie de vaccinare. De când a preluat mandatul, din decembrie anul trecut, nu a vrut să lase la Ministerul Sănătăţii. A vrut să fie coordonatorul campaniei de vaccinare. Dânsul, împreună cu Valeriu Gheorghiţă şi cu secretarul de stat de la Ministerul Sănătăţii, Baciu, au coordonat această campanie care este un eşec, şi trebuie să spune asta. Singurul responsabil pentru acest eşec este Florin Cîţu. În numele grupului parlamentar USR PLUS îi solicit lui Florin Cîţu să vină în faţa Parlamentului pentru că românii trebuie să ştie, aşa cum îi place dânsului să spună. Să vină în faţa Parlamentului cu un raport despre campania de vaccinare. De ce suntem pe penultimul loc în Europa?", a declarat Ionuţ Moşteanu marţi la Parlament, potrivit News.ro."Mă bucur că cere o anchetă, că s-ar putea să fie surprins în defavoarea dumnealui, ca urmare a acestei anchete, în sensul că atunci când vorbim de pregătirea pentru valul patru, vorbim de două lucruri: în primul rând, vorbim de prevenția acestui val patru, care se face mai ales prin vaccinare și vorbim de pregătirea efectivă, în sensul preluării pacienților care ajung totuși să aibă nevoie de îngrijiri spitalicești, vorbim de pacienții infectați cu Covid", a declarat Ioana Mihăilă, la RFI , despre ancheta cerută de premier.Fostul ministru al Sănătății a adăugat că "dacă vorbim de prevenția unui val mare de îmbolnăviri care necesită îngrijiri spitalicești, vorbim mai ales de campania de vaccinare și atunci e bine să ne amintim că această campanie de vaccinare este coordonată de CNCAV, care este în subordinea directă a premierului României și care are ca reprezentant din partea Ministerului Sănătății un secretar de stat PNL și anume domnul Andrei Baciu, iar rezultatele le vedem cu toții. Nu am stat deoparte nici în ceea ce privește această campanie de vaccinare, totuși. Ministerul Sănătății a fost cel care a propus măsurile de stimulare a campaniei de vaccinare și a făcut toate demersurile, atât în ceea ce privește promovarea OUG care a reglementat acordarea acestor bonuri valorice, acele tichete de masă pentru cei care se vaccinează, precum și loteria persoanelor vaccinate, așa cum tot Ministerul Sănătății a făcut posibilă utilizarea certificatelor sanitare, acele certificate care atestă vaccinarea, testarea sau trecerea prin boală, pe teritoriul țării."În ceea ce privește pregătirea valului 4, Ioana Mihăilă afirmă că "premierul spune că ministerul trebuia să mențină operaționale pentru pacienții Covid cele 1.600 de paturi de Terapie Intensivă, care au existat în valul trei. Or noi am avut pe parcursul verii și zile în care am avut 30 de pacienți cu Covid-19 internați la Terapie Intensivă. Motiv pentru care noi încă din aprilie am publicat un ordin de ministru prin care am flexibilizat și am acordat spitalelor posibilitatea de a-și ajusta numărul de paturi pentru pacienți Covid și pentru pacienți non-Covid, în funcție de evoluția pandemiei. Așa încât fiecare spital care a cerut la DSP o reducere a numărului de paturi Covid a fost obligat să depună și un plan de reziliență, să arate cum poate să crească înapoi numărul de paturi și să-și asume această creștere a numărului de paturi, în funcție de doi indicatori: incidența de la nivel județean și gradul de ocupare a paturilor cu pacienți Covid. Mai mult, Direcțiile de Sănătate Publică, conform ordinului de ministru, au centralizat aceste planuri de reziliență și au stabilit și modul în care spitalele dintr-un județ își deschid noi secții pentru pacienții Covid-19. Asta a însemnat pregătirea pentru valul patru și acest lucru a fost efectuat de către Ministerul Sănătății încă de la începutul verii, din aprilie, când am publicat ordinul de ministru, în colaborare cu direcțiile de sănătate publică."