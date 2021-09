3 din 100 de mii de români sunt diagnosticați anual cu un cancer de sânge. Peste 80 de mii de români, înscriși ca donatori de celule stem

Știați că?



La fiecare 3 minute, cineva, în lume, este diagnosticat cu un cancer de sânge. Ultima șansă de supraviețuire poate fi un transplant de celule stem hematopoietice de la un donator neînrudit.

Mai puțin de 30% dintre pacienți au un donator compatibil în familie.

La nivel mondial, pentru aproape jumătate dintre pacienții diagnosticați cu un cancer de sânge care au nevoie de un transplant de celule stem hematopoietice, donatorul compatibil neînrudit este găsit în Registrele internaționale ale donatorilor de celule stem hematopoietice.

Doar pentru 2/3 dintre pacienții din România care au nevoie de transplant de celule stem hematopoietice de la un donator neînrudit, se găsește un donator pereche cu care să fie compatibil genetic.

Pentru 96% dintre donatorii compatibili cu pacienții din România care au beneficiat de transplant, donatorii compatibili au fost din Registrele internaționale și doar 4% din Registrul național.

Creșterea numărului donatorilor înscriși în Registrul din România, din toate zonele țării, crește șansa de a salva mai mulți pacienți care suferă de cancer de sânge sau alte boli hematologice severe.

Pentru pacienții care provin dintr-o minoritate etnică, numai în 20% din cazuri se identifică un donator compatibil.

Șansa de a găsi un donator compatibil, pentru cei 33% dintre pacienții pentru care nu există donatori compatibili niciunde în Registrele internaționale, este ca peste 5% din populația României să se înscrie în Registrul Național al Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice.

În prezent, numai 0,33% din populația României este înscrisă în Registrul donatorilor de celule stem hematopoietice iar acest procent este foarte mic, comparativ cu alte țări: Germania – 9%, Israel – 12%, Cipru – 13%.

Registrul Național al Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice este interconectat cu registre ale donatorilor de celule stem hematopoietice din alte 60 de țări, de pe toate continentele, care împreună numără peste 39 milioane de donatori voluntari de celule stem hematopoietice.

Pentru 8% din pacienții din întreaga lume care au nevoie de un transplant, nu s-a găsit donator.

Peste 330 de mii dintre donatorii potențiali înscriși în registrele internaționale au donat celule stem hematopoietice pentru pacienți neînrudiți, dintre care peste 22 de mii au donat în anul 2020.

Pe durata pandemiei Covid-19, datorită restricțiilor de zbor, transporturile grefelor de celule stem hematopoietice de la donatori internaționali au fost organizate rutier pe culoare verzi cu durată mai mică de 48 de ore.

Pentru reducerea riscurilor legate de transmiterea infecției Covid-19 sau pierdere a viabilității celulelor stem hematopoietice, 2/3 din grefele de celule stem au fost crioprezervate, iar transplantul a fost programat ulterior.

10 donatori români au donat în perioada pandemiei Covid-19, 7 dintre ei pentru pacienți români tratați în centrele de transplant din România.





Ce înseamnă să fii înscris în Registru:





Odată înscrisă ca potențial donator de celule stem hematopoietice, o persoană așteaptă pentru a salva o viață.

1 din 800 de persoane înscrise va fi contactată pentru a verifica potrivirea cu un pacient.

Este posibil ca după înscrierea în Registru, un donator potențial să nu fie niciodată sunat, dar dacă este sunat, există șansa să fie singura/ul care poate salva viața pacientului.

Cu cât se înregistrează mai multe persoane, cu atât sunt mai mari șansele pentru pacienții care așteaptă salvarea vieții. De aceea, fiecare înregistrare contează atât de mult!

Ce se întâmplă cu probele de sânge sau probele de țesut recoltat din mucoasa obrajilor?







Laboratorul analizează tipul de țesut: celulele pielii sunt testate pentru markerii de țesut HLA.

HLA = Antigene Leucocitare Umane sau caracteristicile celulelor albe din sânge uman. Acești markeri de proteine ​​se găsesc pe majoritatea celulelor din organism.

Există o mare diversitate de HLA, iar probele sunt testate pentru până la 12 caracteristici.

Sistemul imunitar utilizează markerii HLA pentru a determina care celule aparțin corpului și care nu.

Cele mai bune rezultate ale transplantului sunt atunci când pacientul și donatorul HLA seamănă foarte mult (peste 90%).

Odată ce au fost identificați markerii HLA, tipul țesutului este introdus în Registru - "lista de salvare" - după ce se atribuie un număr de identificare unic și anonim. Baza de date este legată de registrele internaționale și pot fi căutați donatori compatibili pentru orice pacient din întreaga lume.



Tratamentul cancerului de sânge







Toate celulele sanguine își au originea în măduva osoasă din același tip de celule, numite celule stem hematopoietice.



Un transplant de celule stem hematopoietice (recoltate din sânge sau din măduva osoasă) poate înlocui un sistem imunitar deteriorat la o persoană cu cancer de sânge - dar numai dacă tipul de țesut al donatorului se potrivește.

Pentru multe persoane cu cancer de sânge, un transplant este ultima lor șansă de viață.

Un transplant funcționează luând celule stem din sânge de la un donator sănătos și oferindu-le cuiva cu cancer de sânge sau cu altă boală gravă a sângelui.

Donatorul și pacientul trebuie să aibă același tip de țesut. Deoarece există milioane de combinații diferite, găsirea unei potriviri este foarte complicată.







Peste 80 de mii de români, potențiali donatori



Din anul 2019, înscrierea în Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice se poate face și online. Aceasta are avantajul că orice persoană sănătoasă, cu vârsta cuprinsă între 18 și 45 de ani, se poate înscrie de acasă, fără a mai fi nevoie să meargă la un centru al donatorilor.





Primul transplant de celule stem din lume, realizat în 1957





Informații despre înscrierea online în Registru se pot afla accesând linkul: https://www.registru-celule-stem.ro/implicate/













Peste 80.000 de români înregistrați în Registrul Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice sunt gata să acorde o șansă la viață semenilor lor.Ziua Mondială a Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice a fost celebrată în întreaga lume, anul acesta, pe 18 septembrie .Peste 4.971 de donatori români s-au înscris în anul 2021 în Registrul donatorilor, ridicând astfel la 80.399 numărul celor înregistrați ca potențiali donatori în România. Din aprilie 2013, când Registrul Național de Celule Stem Hematopoietice a devenit funcțional, 328 de pacienți au fost transplantați cu celule stem hematopoietice provenite de la donatori neînrudiți, iar 31 de români au donat pentru a salva viața unor pacienți neînrudiți, dintre care 16 au donat pentru pacienți români.În România, în fiecare an, 3 persoane la 100.000 locuitori sunt diagnosticate cu cancere de sânge, iar pentru ei, singura soluție de însănătoșire o reprezintă transplantul de celule stem hematopoietice. În prezent, 37 de pacienți sunt în așteptarea unui donator compatibil care le poate salva viața. Transplantul de celule stem hematopoietice poate salva viața pacienților în cazul a peste 70 de boli grave de sânge, printre care leucemiile, limfoamele, mieloamele, anemia aplastică și anemiile hemolitice ereditare severe, dar și afecțiuni precum sindromul mielodisplazic, boli ereditare ale sistemului imunitar și tulburări metabolice moștenite."În primul rând, aș dori să mulțumim tuturor donatorilor voluntari care s-au înscris în Registru de la înființare și până acum și, în mod special, celor care au donat celule stem hematopoietice în acest an, dificil pentru toată lumea. Deși sunt peste 80.000 de posibili donatori înscriși în Registrul din România, în prezent, numai 0,33% din populația României este înscrisă în Registrul donatorilor de celule stem, iar șansa de a găsi un donator compatibil, pentru cei 33% dintre pacienții pentru care nu există donatori compatibili niciunde în Registrele internaționale, este ca peste 5% din populația României să se înscrie în RNDVCSH", a declarat dr. Aurora Dragomirișteanu, Director general, Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice.10 donatori români au donat în perioada pandemiei Covid-19, 7 dintre ei pentru pacienți români tratați în centrele de transplant din România. Datorită restricțiilor de zbor, transporturile grefelor de celule stem hematopoietice de la donatori internaționali au fost organizate rutier, pe culoarele verzi, și toate au fost realizate în mai puțin de 48 de ore.Totodată, pentru reducerea riscurilor legate de transmiterea infecției Covid-19 sau pierderea viabilității celulelor stem hematopoietice, 2/3 din grefele de celule stem hematopoietice au fost crioprezervate, iar transplantul a fost programat ulterior.La nivel mondial, peste 39 de milioane de potențiali donatori sunt înscriși în Registrele din 61 țări, de pe toate continentele. Anual, peste 50.000 de pacienți caută un donator în afara familiei lor, iar pentru 49% dintre pacienții care au nevoie de transplant, donatorii sunt găsiți în registrele din alte țări.Peste 330 de mii dintre donatorii potențiali înscriși în registrele internaționale au donat celule stem hematopoietice pentru pacienți neînrudiți, dintre care 22.373 au donat în anul 2020. Cu toate acestea, pentru 8% dintre pacienții internaționali nu au fost găsiți donatori compatibili. Șansele de a găsi un donator compatibil pentru un pacient din România cresc odată cu creșterea numărului donatorilor voluntari înscriși în Registrul din România.De la primul transplant, realizat în 1957, și până în prezent, au fost efectuate în lume peste un milion de transplanturi de celule stem hematopoietice.Ziua Mondială a Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice este celebrată, în fiecare an, în a 3-sâmbătă din septembrie la nivel internațional, cu scopul de a mulțumi milioanelor de donatori de celule stem hematopoietice înscriși în registrele din întreaga lume și de a evidenția cooperarea globală în transplantul de celule stem hematopoietice.Mai multe detalii despre cum poate cineva deveni donator voluntar pot fi găsite pe site-urile registrului: www.registru-celule-stem.ro www.rndvcsh.ro și pe canalele sociale ale acestuia.