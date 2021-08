Spitalul pe care statul l-a construit în 30 de ani va trata primii pacienți de săptămâna viitoare. Cât a costat și cum arată unitatea medicală FOTOGALERIE

Spitalul Municipal din Fălticeni. Un spital aflat în construcție încă din anul 1991.De exact 30 de ani. În acest moment, spitaul construit de la zero de statul român, unul dintre cele câteva, pe care le poți număra pe degete după Revoluție, a primit toate avizele și autorizațiile, după finalizarea construcției și a dotării. Săptămâna viitoare, pe 2 septembrie, spitalul își va deschide porțile pentru primii pacienți. Un spital cu 240 de paturi, 6 etaje, dotări și echipamente de ultimă generație. Cât de lung a fost însă drumul până aici și de ce atât de lung?





Info pe scurt:



Construcția Spitalului Municipal din Fălticeni a început exact acum 30 de ani, în 1991.

Săptămâna viitoare, pe 2 septembrie, spitalul își va deschide porțile pentru primii săi pacienți. Spitalul din Fălticeni are o capacitate de 240 de paturi, 6 etaje, dotări și echipamente de top, ce nu vor avea nevoie de nicio updatare cel puțin 8 ani de acum încolo, promit autoritățile locale.

Problema personalului este rezolvată: personalul din vechiul spital din oraș va trece, practic, în cel nou. De ce construcția spitalului a durat 30 de ani? Autoritățile locale dau vina pe finanțarea de la centru și spun că banii au venit cu țârâita Cât a costat spitalul construit de la zero de statul român? Aproximativ 13 milioane de euro, se arată într-un răspuns al Ministerului Sănătății transmis la solicitarea HotNews.ro, bani alocați în perioada 1991-2020. În România, construcția de noi spitale de stat a fost o raritate în ultimii 30 de ani: Spitalul Orășenesc din Mioveni, Spitalul de Copii Gomoiu din București sau Institutul Regional de Oncologie din Iași sunt printre puținele excepții.













Spitalul din Fălticeni, aproape o legendă - construcția a început acum 30 de ani



Drumul până aici a fost însă foarte lung.











Cătălin Coman mai spune că "au fost perioade când am primit banii pe 1 decembrie. Primeai 100 de miliarde pe 1 decembrie și trebuia să îi termini până la sfârșitul anului. Ce să faci la minus 15 grade, cum este la noi iarna? Ce lucrări de construcție să faci?".





Spitalul își deschide porțile pentru primii pacienți pe 2 septembrie

Spitalul are 6 etaje și o capacitate de 240 de paturi.











Spitalul "este pregătit, absolut totul este pregătit, are absolut toate autorizațiile - ISU, DSP, partea aceasta de mediu. Respectăm procedura, chiar dacă ea este așa de lungă. Dacă totul merge în regulă, și nu avem niciun motiv să credem că nu va fi totul în regulă, pe data de 2 septembrie vom avea primii pacienți internați în noul spital. Pe 31 august expiră perioada de contestații, pe 1 septembrie va fi încă o nebulizare generală, în toate saloanele și în toate spațiile spitalului, iar pe 2 septembrie, la ora 7-8 dimineața, vor fi internați primii pacienți", adaugă primarul.





Spitalul are echipamente și dotări de top: Minimum 8 ani de acum încolo nu vom mai avea nevoie de nicio updatare

În acest moment, spitalul este gata, "arată foarte bine, are dotări și echipamente de top", declară primarul Cătălin Coman: "Ne-am mobilizat astfel încât să nu mai avem nevoie de o updatare a aparaturii și a echipamentelor pentru minimum 8 ani de acum înainte. Am preferat să luăm lucruri care acum sunt tehnologie de vârf în toată Europa. Potrivit calculelor pe care le-am făcut cu specialiștii de aici, timp de 8 ani de zile nu vom mai avea nevoie de nicio updatare."









Din punct de vedere "material și uman, totul este pregătit", dă asigurări primarul Cătălin Coman. Pe data de 23 august, autoritățile au notificat Direcția de Sănătate Publică că în vechiul spital nu se mai fac internări, "pentru a putea muta o parte din mobilier din spitalul vechi în spitalul nou. În spitalul vechi nu vor mai fi în această perioadă, după data de 23 august, decât consultații în regim de ambulatoriu, iar tot ceea ce înseamnă internări va fi direcționat către Suceava, pentru aproximativ 10 zile."





Cât a costat construcția spitalului din Fălticeni



66.049.000 RON, echivalentul a aproximativ 13 milioane de euro, a cheltuit statul român pentru construirea spitalului municipal din Fălticeni, cel mai nou spital din România, arată datele transmise de Ministerul Sănătății, la solicitarea HotNews.ro. Banii necesari pentru construirea spitalului au fost alocați, de-a lungul anilor, de Ministerul Sănătății.











"În perioada 1991 – 2020, obiectivului de investiții - Spitalul Municipal Fălticeni – unitate sanitară din rețeaua Autorității Administrației Publice Locale, respectiv, a Consiliului Local Fălticeni, i-au fost alocate și finanțate prevederi bugetare în sumă totală de 66.049 mii lei, din bugetul aprobat Ministerului Sănătății prin legi bugetare anuale", arată Ministerul Sănătății, într-un răspuns la o solicitare HotNews.ro.







Construcția de spitale noi, o raritate în ultimii 30 de ani în România. Care sunt puținele excepții











Până la inaugurarea Spitalului Municipal din Fălticeni, În ultimii 30 de ani, spitalele construite de statul român pot fi numărate pe degetele de la o mână.Până la inaugurarea Spitalului Municipal din Fălticeni, cel mai nou spital construit de la zero de statul român era Spitalul Orășenesc din Mioveni , inaugurat în anul 2019. Un an mai târziu însă, în 2020, spitalul nu putea funcționa din cauză că, odată cu venirea pandemiei, nu a primit suficienți bani pentru a face angajări.









Spitalul din Mioveni, inaugurat în 2019





Spre deosebire însă de spitalul din Fălticeni, construcția celui din Mioveni a durat 3 ani și jumătate.



În România, construcția de noi spitale de stat a fost o raritate în ultimii 30 de ani: Spitalul de Copii Gomoiu din București sau Institutul Regional de Oncologie din Iași sunt printre excepții.



De asemenea, Asociația Dăruiește Viață, fondată de Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu, construiește, în curtea spitalului Marie Curie din București, primul Spital de Oncologie și Radioterapie pediatrică din România, exclusiv din donații și sponsorizări. După ce spitalul pentru copii bolnavi de cancer va fi gata, Dăruiește Viață intenționează să reconstruiască de la zero, tot din donații și sponsorizări, Spitalul de Copii Marie Curie.







Cum arată noul Spital Municipal din Fălticeni - FOTOGALERIE:

































Construcția Spitalului Municipal din Fălticeni a început în 1991, acum exact 30 de ani.Spitalul are astăzi 6 etaje și o capacitate de 240 de paturi, iar autoritățile locale vorbesc despre dotări și echipamente de top care îi așteaptă pe viitorii pacienți.Actualul primar al municipiului Fălticeni, Cătălin Coman, a fost ales pentru primul mandat în anul 2012. La acel moment, spitalul era deja în construcție de 21 de ani.Primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, a declarat, pentru HotNews.ro, că principala problemă din ultimii 9 ani, care a dus la lungirea construcției spitalului, a fost lipsa banilor: "Din 2012 până în 2021, banii au venit câte puțin. Mai luați 5 milioane, mai luați 3, mai luați 10. Dacă veneau toți banii odată și spuneau: 'Uitați, aștia sunt banii să faceți spitalul...' Era altceva. În această perioadă, constructorul ba aducea muncitorii, ba își lua înapoi muncitorii...""Noul spital municipal din Fălticeni ar urma să își deschidă porțile pentru primii săi pacienți pe data de 2 septembrie. În acest moment, spitalul a obținut toate autorizațiile și avizele necesare, după finalizarea construcției și a dotării."Ultima autorizație care a fost necesară de obținut a fost autorizația de mediu, de la Agenția pentru Protecția Mediului, care a fost eliberată la începutul lunii august. Are perioadă în care poate fi contestată, în condițiile legii, până pe 31 august la ora 24:00. Dacă nu există nicio contestație până la data respectivă, pe data de 2 septembrie deschidem spitalul", a declarat Cătălin Coman, primarul municipiului Fălticeni, pentru HotNews.ro.Problema personalului este rezolvată, spune primarul Cătălin Coman: personalul din vechiul spital din oraș va trece, practic, în cel nou. "Vor mai fi necesare ulterior anumite reglaje, dar aceasta este discuția pe care am avut-o și cu managerul spitalului: îl deschidem și facem o evaluare dupp o lună-două în ceea ce privește partea de personal, pentru că sunt alte fluxuri, și vom regla ulterior, de la o secție la alta, dacă va fi nevoie."