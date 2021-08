​România, ultimul loc în UE la numărul de vaccinuri pe 100 de persoane, în ultima săptămână (GRAFICE)

Astfel, dacă în România, care este pe ultimul lor, în ultimele 7 zile au fost 0,06 doze de vaccin administrate la 100 de persoane, în Bulgaria numărul este de 0,13, iar în Slovacia și Polonia – 0,14.Cel mai bine stau Danemarca cu 0,94, Portugalia cu 0,89 și Finlanda cu 0,8.În ceea ce privește ponderea populației vaccinare împotriva COVID-19, România are penultimul loc, mai prost stând Bulgaria. În România procentul este de 26% (vaccinați cu ambele doze), la care se mai adaugă 0,7 puncte procentuale - cei parțial vaccinați (adică o singură doză la vaccinurile pentru care este nevoie de rapel).Bulgaria se află pe ultimul loc cu 15,6%.Malta se află e primul loc la procentul populației vaccinate cu 79,1%, Portugalia pe doi cu 75,5% și Danemarca pe trei cu 74,2%.În ceea ce privește numărul de doze la 100 de persoane (per total până acum, nu doar ultima săptămână), România are tot penultimul loc cu aproape 45, iar Bulgaria e la coadă cu 31,15.Malta Danemarca și Belgia ocupă primele poziții cu 152, 139 și, respectiv, 134,8.