Am vorbit cu primarii din comunele unde aproape nimeni nu se vaccinează. Nici măcar ei: „Pot eu să-i forțez?! Pleacă mereu în Germania, au venit frumoși, roșii la față, n-a avut niciunul COVID”

În comuna Valea Moldovei, județul Suceava, rata de vaccinare este de 1,97%. Primarul Niculae Romică Floriștean spune că are în grijă 4.700 de oameni dintre care 3.000 fac parte din minoritatea romă. Edilul spune că a făcut "tot ce este posibil omenește" să-i convingă să se vaccineze, dar oamenii refuză de teama reacțiilor adverse.





Am fost la ei să le spun să meargă la vaccinare. Au copii mulți, pleacă mereu în Germania, dar nu au vrut. Preferă să facă testul când pleacă afară. Au fost în Germania, au făcut bani, s-au întors, au venit frumoși, roșii la față, n-a avut niciunul COVID. Ce să vă mai spun altceva?! Din 1.000 câți au tot plecat, nu au avut nimic. Au mai fost răciți, așa, le-au făcut test, dar nu le-a ieșit COVID", explica primarul.



Primar Valea Moldovei: Nu se vaccinează nici doctorii, preoții nici nu vor să audă





Când vine vorba de stimulente de la Guvern, primarul își face cruce și spune din nou: "Doamne ferește!". Se teme că oamenii pot avea reacții adverse la vaccin.











În ceea ce privește propria vaccinare, edilul spune că mai "stă un pic" pentru că vecinul s-a simțit rău. "Eu nu mă vaccinez. Nu acuma. Nu scrie undeva că trebuie să mă vaccinez. Eu-s primar, dar cu viața mea personală fac ce vreau. Doamnă, dacă nu se vaccinează doctorii, preoții nici nu vor să audă. Nu zic nimic, o să ma vaccinez, mai stau un pic. S-o vaccinat un prieten de-al meu de aici care este șofer pe Anglia și două nopți i-o fost foarte rău . El mi-o spus că, dacă știa că îi e așa rău, nu se vaccina. Eu am încredere în el, e vecinul meu. Ce să va spun eu...O să mă vaccinez și eu, dar dacă lumea nu se vaccinează..." .



Viceprimar Dobromir: Oamenii nu vor să se vaccineze, spun că se îmbolnăvesc mai rău. Le este frică În comuna Dobromir, județul Constanța, viceprimarul Ismail Sebai se ocupă de campania de vaccinare după ce primarul a fost declarat incompatibil de către instanța. Rata de vaccinare în comună este de 1.81% . Conform spuselor viceprimarului, oamenii se tem că vaccinul îi îmbolnăvește mai rău.







"Spun fel și fel de prostii. La noi lumea fiind nu prea avansată crede în orice și nu vor să se vaccineze. Am fost la fiecare în poartă, le-am vorbit uitați care-i treaba: dacă nu ne vaccinăm, nu putem scăpa de pandemia asta. Haideți să ne adunăm într-o zi, nu vă costă nimic. Vă facem și noi o cinste acolo, nimic. Pur și simplu nu vor. Spun că se îmbolnăvesc mai rău. Le este frică. Am vorbit și cu preotul și cu hogea că la noi sunt de religie musulmană. Au vorbit și ei cu oamenii, dar nu vor", spune vicepriamrul..





La capitolul activități și informare, viceprimarul spune că a încercat tot ce s-a putut a adus doctorul, preotul și au venit oficiali de la Constanța, dar totul degeaba.







"Au venit de la Constanța cu medicul familie, am trimis și de la asistență socială să vorbească cu ei si am făcut tot posibilul să-i încurajăm, dar n-a fost de folos cu nimic. Cam 30-40% din cetățeni ar putea să se vaccineze dacă se dă ceva de la Guvern că la noi e o comunitate săracă", susține alesul local.





Primar Ulma: Eu mă gândesc că e făcătură mondială În Suceava, comuna Ulma care se află la graniță cu Ucraina, rata de vaccinare este 1,69%. Primarul Petru Marocico nu crede în vaccinare, dar spune că făcut tot posibilul să-i informeze pe oameni și să-i convingă de avantajele vaccinării.







Edilul mai spune că a avut vreo două cazuri COVID declarate de spitalul din Rădăuți, dar susține că erau "doi moșnegi bolnavi cronci care beau rachiu și fumau și i-au dus la groapă direct și au spus că au avut Covid".







"Nu vor și pace. I-am adunat și-ncoace și-ncolo. A fost și slujbă mare la biserică, au venit și cu mașinile de la oraș. Dar nu merge. Am afișat la primărie, i-am informat că vine și caravană. Am vorbit cu ei. Nu vor, reacții adverse, spun unii, alții spun alta. Sunt puțini, au plecat în străinătate. Când treci pe drum să vezi o fată să iei la ocazie, nu vezi, numai babe", s-a plâns edilul.







Dincolo de îndatorirea față de oamenii pe care-i conduce, Petru Marocico spune că nu s-a vaccinat pentru că boala este „o făcătură”. "Nici eu nu m-am vaccinat. În viața mea n-am fost bolnav. Am 52 de ani și n-am fost bolnav. Eu mă gândesc că e făcătură mondială. Am responsabilitate față de mine, de familie și de copii minori. Lumea e majoră", concluzionează primarul.



Primar Bărbulești: Nu m-am vaccinat că sunt bolnav, cardiac sunt și cu diabetul

Comuna Bărbulești din județul Ialomița are cea mai mică rată de vaccinare din țară. Primarul Vasile Liță spune că și-a făcut datoria de primar și a delegat campania de informare către viceprimar, cadrele medicale și asistența socială din comună.





Vasile Liță spune că în comunitatea sa nu au avut cazuri de Covid, iar marea majoritate a cetățenilor sunt plecați la muncă în Germania, Spania, Franța. "Își fac testele si pleacă. 40% sunt plecați afară. Noi avem aici o comunitate de penticostali, oameni credincioși, cu credință în Dumnezeu", explică primarul.







De altfel, edilul spune că cei rămași acasă nu vor să se vaccineze, iar el se teme că va fi tras la răspundere de familii dacă vreun cetățean pățește ceva.







"Eu am delegat, de la cabinetul medical să se ocupe de asta. A venit și de la prefectură cu caravana, le-am acordat spațiu Am vorbit și cu domnul viceprimar și cam asta e ...Eu mi-am făcut datoria în calitate de primar (...) Dacă eu mă implic, spun că pun presiune pe oameni, dacă este să pățească cineva ceva, mă trage și pe mine la răspundere doamna jurnalistă, va rog frumos sa mă înțelegeți și pe mine în calitate de primar. Am desemnat o autoritate, asistenții de la cabienetul medical care le-au adus la cunoștință că vaccinul este bun", a explicat Vasile Liță.







Edilul spune că oamenii nu vor să se vaccineze pentru că le este frică. Întrebat de reporter ce părere are despre vaccin și dacă s-ar imuniza, primarul a dat asigurări că se va interesa în acest sens.







"Oamenii au spus că nu vor să se vaccineze, că cine răspunde de noi, dacă ne îmbolnăvim, dacă murim, cam asta. Le e frică de vaccin (...) Nu m-am vaccinat că sunt bolnav, cardiac sunt și cu diabetul, sunt foarte bolnav. Am fost internat și la spitalul Colentina. O să interesez să mă vaccinez", a precizat Vasile Liță.



Primăriță furioasă la Ipatele: Stau aici cu dvs de vorbă și pierd timpul











Întrebată de ce oamenii nu vor să se vaccineze, edilul ne invită să venim în comună și să-i întrebăm personal pe oameni.







"Dacă vreți să veniți, vă aștept în Ipatele și luați interviu să vă spună oamenii de ce nu vor să se vaccineze. Nu pot să știu de ce e rata atât de mică. Eu le spun că este un pas important în protejarea dumnealor. Nu stăm pe roze. Răspund ce le spun și celorlalți primari: Nu vor. Veniti aici să auziți ce vă spun oameni, să auziți cu urechile dvs părerea lor despre boală și despre vaccin, fix de la sursă. Eu îmi doresc să se vaccineze că este spre binele lor. Stau aici cu dvs de vorba, pierd timpul de zece minute și mă așteaptă oamenii, stau să le dau consultanță. Veniți aici la fața locului să vedeți despre ce este vorba", a încheiat conversația doamna primar.



Primar Șotrile: Doamne ferește să se întâmple ceva cu omu și zice: "Bă, din cauza ta" În Șotrile, județul Prahova, rata de vaccinare este 8,98% și primarul Bogdan Davidescu este supărat. Spune că a făcut campanii de informare, a pus afișe în stații și la magazine, că a vorbit cu oamenii, dar nu vrea să fie acuzat că pune presiune pe ei că "doamne ferește să se întâmple ceva cu omul".





"Da' dvs ce credeți, că pot eu să-i conving care nu sunt de specialitate, dacă nu-i convinge un medic, pot eu să-i spun ce să facă omul, eu care nu sunt de specialitate? Nu pot. Ce să-i spun, duduie, vaccinează-te și după aia se întâmplă ceva, doamne ferește, și omul ce zice "Bă, din cauza ta"?...Nu știu fiecare hotărăște. Fiecare om cum crede de cuviință, mai mult nu putem face", a declarat primarul.







Întrebat ce spun oameni și de ce nu vor să se vaccineze, edilul insistă că și-a făcut datoria.







"Omul hotărește ce face cu viața lui, noi ne-am facut datoria. Oamenii sunt rezervați. De ce să mă vaccinez dacă noi n-am avut nimic, dacă n-am fost bolnavi? Eu cu răspunsul asta m-am întâlnit cel mai mult. Asta e răspunsul când le spunem. Mulți lucrează în afara localității și s-au vaccinat, dar la campaniile care le-am facut în intern, prea puțini s-au vaccinat în comună". a explicat primarul.







Referitor la posibilele stimulente acordate de Guvern pentru cei care se vaccinează, primarul este sceptic. "Nu știu doamnă, este o hotărâre foarte grea. Trebuie să fie omul pregătit pentru așa ceva, nu pot să-i spun ce să facă. Fiecare hotărăște cu viața lui ce e de făcut. Eu fac informarea dacă asta e tendința, am informat tot ce ține de noi am făcut să facă campanii pe tv de informare. Poate oamenii se vor vaccina pe viitor, mai ales dacă se vor da tichete, nu pot să mă pronunț eu."







Reamintim că rata de vaccinare în mediul rural în România este de doar 14,22% în timp ce la orașe acesta se apropie de 30% potrivit datelor oficiale centralizate până la data de 5 august. Cele mai mici procente în mediul rural se înregistrează în comune din Moldova, Constanța sau Ialomița.





Potrivit datelor oficiale, printre ultimele localități în funcție de procentul acoperirii vaccinale se numără și comunele de mai sus. Astfel:





0.33% - comuna Bărbulești, județul Ialomita

1.02% - comuna Camarzana, județul Satu Mare

1.69% - comuna Ulma, județul Suceava

1.81% - comuna Dobromir, județul Constanța

1.83% - comuna Slobozia Bradului, județul Vrancea

1.97% - comuna Valea Moldovei, județul Suceava

4% - comuna Ipatele, județul Iași

8,98% - comuna Șotrile, județul Prahova





















"La noi e o mare comunitate de romi și nu vor să se vaccineze. Au spus că ei nu se vaccinează, nu vor nimica. Eu nu-i pot obliga ca prima. Doamne ferească să se întâmple ceva, nu știți cum e beleaua să se întâmple ceva cu vreunul. Eu am chemat, a venit caravana la noi, le-am pus la dispoziție la căminul cultural, dar nu-i pot forța.Romică Floriștean spune că a venit caravana de vaccinare și că i-a "primit la căminul cultural, a pus pe Facebook, a pus la bazar afișe, la toate porțile, la toate magazinele". "Acum să mă duc să-l scot din casă, să-l forțez, nu pot, doamnă, nu pot. Am fost toată ziua și mi-au spus: Domn' primar nu ne vaccinăm", sustine edilul."Doamnă, dacă vin le pun la dispoziție mașini în comună, merg și cu ei prin comună, dar eu nu pot spun „poftim bonul asta de masă, vaccinează-te!”, nu pot spune treaba asta. Nu pot să zic. Doamne ferește. Sunt oameni care au probleme de sănătate și eu am probleme de sănătate și de-aia nu mă vaccinez (...) Eu ca primar să le dau bani să se vaccineze, eu nu pot să fac asta. Nu știu dacă cu bonuri sau bani, om vedea pe viitor ce se întâmplă", spune primarul.Întrebat de reporter dacă s-a vaccinat,"Nu m-am vaccinat, dar pentru mine nu-i o problemă. În ziua în care au venit eu eram plecat. Dar avem aici la Băneasa centru de vaccinare deja am vorbit. Problema este să-i putem convinge pe ăștia din sat. Dacă e să ne ajute Guvernul cu niște bănuți, poate se răzgândesc că e lumea foarte săracă la noi aici", mai spune viceprimarul.În Ipatele, județul Iași doamna primar Elena Lipsa este foarte supărată că cei de la DSP au greșit raportarea și au trecut că rata de vaccinare din comună este de 0,04% și nu 4% cât avea înregistrat ."Când se scrie pe o hârtie fără să se verifice atunci este o problemă. Pe hârtie a apărut la statistică 0.04 și nu 4% . Oricâtă propagandă facem noi ca primari cu toate, că nu noi ar trebui să mergem din poartă în poartă, ar trebuie să fim însoțiți de medicul de familie, să vină și DSP-ul ca omul să nu mai aplece urechea la Stan, Bran, X, Y. Z . Ar trebuie să fie mediatizate mai bine că știți că presa scrie și face interviuri cu toți", spune supărată doamna primar.