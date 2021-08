Epidemiologul Octavian Jurma: Ne aflăm în scenariul pesimist al unui val 4 la fel de grav ca valul 3 / E momentul să revenim la mască și distanțare

Coronavirus in Romania

Valul 4 al pandemiei de COVID-19, în care tulpina indiană Delta este dominantă, "nu va fi atât despre numărul de cazuri noi, cât despre numărul de internări și decese", afirmă epidemiologul Octavian Jurma. Cum stă România la 3 săptămâni de la debutul valului 4? "Foarte prost", spune epidemiologul, care se teme că ne aflăm "în scenariul pesimist al unui val 4 la fel de grav ca valul 3". El avertizează și că "vom plati un preț aspru pentru indolența față de campania de vaccinare, noi în vieți, iar politicienii în voturi".



E momentul să revenim la mască și distanțare

De asemenea, Octavian Jurma consideră că este momentul ca din această săptămână "să revenim la măsurile de protecție non-farmaceutică prin care am reușit să navigăm nevătămați și valurile precedente (mască, igienă, distanțare). La aceste masuri putem adăuga și criteriul vaccinării pentru a participa la anumite evenimente sociale, având în vedere ca tulpina Delta este atat de infecțioasă încât poate face chiar și din cei vaccinați o sursă de infectare pentru câteva zile."





Octavian Jurma



În acest moment, la 3 săptămâni de la debutul valului 4 în România, țara noastră stă însă "foarte prost", afirmă epidemiologul.







Motivele pentru care România stă "foarte prost" la începutul valului 4

"Știm deja că rata noastră de vaccinare este de 26% din populație (cu minim o doză), mai apropiată de Indonezia decât de UK. Intrebarea la care nu avem încă răspuns este câti români au trecut prin boală și cât de eficientă este imunitatea acestora împotriva tulpinii Delta. Estimările sunt că undeva între 4 și 6 milioane de români au facut boala fără să declare asta, deci încă aproximativ 25-30% din populație are imunitate dobândită natural prin infectare."

"Toată strategia politică de sănătate publică a guvernului nostru se bazează în valul 4 pe ipoteza hiper-optimistă ca și la noi lucrurile vor evolua la fel de bine ca în Marea Britanie, deși:

1. Suntem de 3 ori mai puțini vaccinați decât în UK

2. Testăm de zeci de ori mai puțin decat UK

3. Suntem de 2 ori mai relaxați decât UK

4. Avem mult mai multe persoane vulnerabile nevaccinate decât UK

5. UK nu a organizat festivaluri de zeci de mii de participanți pe perioade de mai multe zile la debutul valului 4

Am intrat deja în valul Delta de COVID-19, însă spre deosebire de britanici, care s-au straduit să convingă pe toată lumea că vaccinul este colacul lor de salvare în următorul val, noi am negat venirea valului cu totul și am lăsat negaționiștii și antivacciniștii să convingă populația că nu au nevoie de colac de salvare sau că le face rău.









Sursa: Octavian Jurma / Facebook



Valul 4, la fel de grav ca valul 3

"Știu că este un adevăr deranjant în această paradă a relaxarii, dar datele din ultimele 3 săptămâni demonstrează ca nu mai avem nici un motiv să credem ca la noi va fi la fel de bine ca la britanici. Cel mult mai putem spera acum că va fi la fel de rău ca în valul 3, dar nici în privința asta nu avem garanții. Cu alte cuvinte, vom plati un preț aspru pentru indolența față de campania de vaccinare, noi în vieți, iar politicienii în voturi."













"Autoritățile să ia în serios tulpina Delta în ceasul al 13-lea"

De ce valul 4 va fi în primul rând despre numărul de internări și decese? Motivul "este simplu", explică Octavian Jurma, într-o postare pe pagina sa de Facebook : "În valul 4-Delta, Marea Britanie a avut un număr similar de cazuri ca în valul 3 (Alpha), dar de 200 de ori mai puține decese. Indonezia pe de altă parte a avut în valul 4 (Delta) de 4 ori mai multe cazuri ca în valul 3 (Beta) și de 4 ori mai multe decese. Diferența dintre cele două țări? Marea Britanie are 65% din populație vaccinată, Indonezia doar 15%."Cel mai fericit scenariu pentru România ar fi să avem în valul 4 (Delta) la fel de multe cazuri ca în valul 3 (Alpha), cu un vârf in jurul a 5.000 de cazuri noi pe zi în luna octombrie, dar de zeci de ori mai puține internări și decese, potrivit lui Octavian Jurma.Prin urmare, România este într-o zona de risc mai apropiată de India și Indonezia decât de Marea Britanie.Valul 4 al pandemiei, în care tulpina indiană Delta este dominantă, "a debutat acum 3 săptămâni și știm deja că are o creștere accelerată în care numărul mediu de cazuri se dublează la mai puțin de două săptămâni. Astfel, de la 94 de cazuri pe zi în săptămâna 19-25 iulie, avem 225 de cazuri pe zi două săptămâni mai târziu", arată Octavian Jurma.Epidemiologul subliniază, de asemenea, că este pentru prima datâ când (aparent) școlile se vor deschide în format fizic "indiferent de situația epidemiologică și deci nu știm care va fi consecința acestui experiment social. Este încă multă confuzie și declaratii contradictorii pe acestă temă"."Ceea ce ne îngrijorează însă în valul 4-Delta nu sunt atât infectările (care pot afecta și pe cei vaccinați), ci spitalizările și decesele care provin mai ales din rândul celor nevaccinați. Aceste valuri urmează valul primar de infectări la 2-3 saptamani. La noi cazurile noi sunt mai ales cazurile clinice (internările reprezintă peste 20% din cazurile diagnosticate în ultimele 14 zile) și le detectăm cu aproape două săptămâni întârziere", adaugă Octavian Jurma.Potrivit epidemiologului, "din păcate avem confirmarea că ne aflăm în scenariul pesimist al unui val 4 la fel de grav ca valul 3.""Toți indicatorii secundari ai pandemiei par să aibă o rata de dublare în jurul a două săptămâni, la fel ca rata de infectare. Numărul mediu zilnic de internări în spital a crescut de la 272 la 496, cel al internărilor la ATI de la 36 la 69, iar cel al deceselor de la 2 la 4", explică Octavian Jurma.Octavian Jurma spune că trage un ultim semnal de alarmă "în speranța că autoritățile vor începe să ia în serios tulpina Delta în ceasul al 13-lea. Încă este posibil să mai protejăm macar intrarea în școală prin filtre măcar la fel de sigure ca cele necesare pentru intrarea la concerte și festivaluri. Încă mai e posibil să stăm de vorbă cu cei vulnerabili. Încă mai putem vaccina pe cei vaccinați patial sau cu vaccinuri mai puțin eficiente. Mă întristează foarte mult faptul că mulți dintre cei care refuză colacul de salvare numit vaccin sunt exact cei cu riscul cel mai mare să se înece în urmatorul val, și nu vorbesc aici doar de vârstnici. Încă nu e prea târziu să te vaccinezi și să îți vaccinezii copiii pentru a dobândi o imunitate optimă înainte de deschiderea scolilor".În ceea ce privește deschiderea școlilor, el consideră că este important ca "părinții să facă presiuni în continuare pentru ca siguranța copiilor să fie luată în serios de data asta. Orice argument legat de importanța prezentei fizice în școală e valid și nu face decât să întărească obligativitatea măsurilor de protecție, nu să justifice absența lor. Avem deja prea mulți orfani dupa valurie 2 și 3 ca să ne mai prefacem că siguranța epidemică nu conteaza în clase sau la locul de muncă."