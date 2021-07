Cea mai mare asociație de pacienți din România cere Ministerului Sănătății să ia măsuri pentru ca personalul medical să fie vaccinat în proporție de 100%: Vă rugăm să nu puneți pacienții în pericol!

COPAC arată că se alătură și susține astfel o inițiativă a European Patient Forum, al cărui membru este, de a solicita tuturor statelor Uniunii Europene protejarea pacienților prin asigurarea vaccinării personalului medical.







"Pe măsură ce restricțiile au fost ridicate, pacienții cronici continua să fie îngrijorați în legătură cu siguranța lor. Ei sunt cea mai vulnerabilă categorie în această perioadă și nu trebuie să uităm că vine valul 4 al pandemiei. Ne confruntăm cu accesul îngreunat la diagnosticare, tratament și monitozare. De multe ori pacienții așteaptă în căldură sau în frig în fața spitalului ore în șir. De fiecare dată, pacienții au fost obligați să se testeze, uneori pe banii lor pentru a respecta siguranța personalului medical. De aceea, vă rugăm să arătați același respect pacienților și să nu îi puneți în pericol", este apelul lansat de Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice.





Ministerul Sănătății se pregătește să impună testarea obligatorie a personalului medical care nu s-a vaccinat împotriva COVID-19 pe cheltuiala proprie



Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC), cea mai mare organizație care reprezintă bolnavii cronici din România, declara, la începutul acestei săptămâni, pentru HotNews.ro, că de mai bine de un an, românii sunt primiți în spitale doar pe bază de test negativ COVID și, mai nou, dacă sunt vaccinați. El spunea că este firesc să avem aceeași pretenție și de la personalul medical. Mai ales că, de cele mai multe ori, și pacienții s-au testat pe banii lor: "Atâta timp cât mie, ca pacient, mi se cere să mă testez sau să mă vaccinez pentru a fi internat într-un spital, eu cred că pot să am aceleași pretenții și din partea personalului medical. Este dovadă de respect și este dovada că pun siguranța celui de lângă mine mai presus de siguranța mea. Iar aici cred că noi am pierdut acești 7 ani de acasă. Cu părere de rău o spun, dar am pierdut aceste lucruri."





Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice își arată îngrijorarea în legătură cu nivelul acoperirii vaccinării în rândul angajaților din sistemul sanitar și solicită Ministerului Sănătății să ia măsurile care se impun pentru ca persoanele care lucrează în sistem și vin în contact cu pacienții să fie în totalitate vaccinate."Vaccinarea profesioniștilor din sănătate ridică în primul rând o problemă legată de sigurața pacienților. Numeroși pacienți cronici sunt la risc de a dezvolta complicații ale unor boli infecțioase transmisibile, inclusiv COVID-19. Anumiți pacienți, de exemplu, persoanele care fac tratament de cancer, boli autoimmune sau transplant sunt vulnerabile la infecții în general. Mai mult, anumiți pacienți nu pot fi vaccinați din motive medicale. Din aceste motive, personalul medical trebuie să fie în totalitate vaccinat, cu excepția persoanelor care au contraindicații de vaccinare", arată reprezentanții Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice.Ei subliniază că pandemia COVID-19 a sporit vulnerabilitatea acestor pacienți: "Mulți au avut întârzieri în dianosticare sau probleme in continuitatea tratamentului. Potrivit studiilor COPAC, 22,8% dintre pacienții cu boli cardiovasculare nu au fost deloc la medic din teamă sau din lipsa accesului."Ministerul Sănătății se pregătește să impună testarea periodică a personalului medical care nu s-a vaccinat împotriva COVID-19, medicii nevaccinați urmând să plătească aceste teste din buzunar. Ordinul care va reglementa măsura, despre care ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, a vorbit deja public de câteva ori, este în acest moment finalizat și mai așteaptă doar să fie aprobat. În spațiul public s-a auzit destul de tare, în ultimele săptămâni, vocea sindicatelor din sistemul sanitar, care contestă măsura, și mai puțin cea a asociațiilor de pacienți, care o susțin puternic. Mai mult, asociațiile de pacienți consultate recent de HotNews.ro se tem chiar ca măsura să nu fie abandonată de autorități, la presiunea sindicatelor din domeniu.La rândul său, Rozalina Lăpădatu, vicepreședintele Alianței Pacienților Cronici din România și președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune, nu înțelege de ce unele cadre medicale nu se vaccinează și subliniază că "sunt de acord și cu ministrul Sănătății, care spune: dacă nu ești de acord să te vaccinezi, îți ofer o alternativă, pentru că eu nu sunt dispusă să îți plătesc ție veșnic testarea.""E clar că un cadru medical nevaccinat reprezintă un pericol pentru el și cei apropiați, dar și un risc pentru pacient", declara Rozalina Lăpădatu pentru HotNews.ro.Radu Gănescu mai afirma și că vocea sindicatelor din sistemul sanitar se aude în acest moment mai puternic decât cea a pacienților: "Noi nu avem aceeași forță ca sindicatele din sănătate. Aș vrea să aud sindicatele că întreabă: Cum facem noi să protejăm pacienții?", declara pentru HotNews.ro Radu Gănescu, președintele COPAC, el însuși diagnosticat cu o boală cronică - talasemie.Citește pe larg aici: