Cele mai ciudate simptome și sechele provocate de COVID-19: De la căderea părului până la pacienți care fac accident vascular fără să fi avut niciun fel de simptome respiratorii

​Tuse, febră, stare de oboseală, durere în gât, dificultăți de respirație sau pierderea gustului și a mirosului - știm, de mai bine de un an, că sunt cele mai frecvente simptome care pot indica îmbolnăvirea de COVID-19. Care sunt însă cele mai ciudate simptome întâlnite la pacienții COVID? Medicii consultați de HotNews.ro vorbesc despre pacienți complet asimptomatici care rămân cu sechele importante, despre probleme vasculare frecvente și despre pacienți COVID care au suferit accidente vasculare cerebrale fără să aibă anterior niciun fel de simptome respiratorii.



De la căderea părului la accident vascular cerebral

Nici pierderea gustului și a mirosului, interpretate inițial ca simptome banale, nu sunt ceea ce par. Pierderea gustului și a mirosului reprezintă, în realitate, un simptom neurologic: "Gândiți-vă numai că unul dintre cele mai comune simptome a fost pierderea gustului și a mirosului. Acesta este un simptom neurologic. Este doar icebergul a ceea ce se întâmplă în sistemul nervos central", subliniază prof. dr. Simona Rednic, medic primar Medicină Internă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Cluj-Napoca și președintele Socității Române de Reumatologie.





Dr. Roxana Nemeș, medic primar pneumolog la Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta din București și președintele Societății Române de Pneumologie

"Sunt leziunile vasculare per se și trombozele. În plus, diabeticii au fost foarte afectați, a fost urgie, tot ce a însemnat supraponderabilitate, obezitate, diabet zaharat", adaugă dr. Roxana Nemeș.





De asemenea, sunt pacienți total asimptomatici care rămân cu sechele importante după vindecare, mai spune medicul Roxana Nemeș.







Practic, boala COVID poate îmbrăca toate formele posibile, de la asimptomatică sau minim simptomatică până la amenințătoare de viață, afirmcă medicul Simona Rednic.





"Aproape că nu este organ care să fie ferit, de la piele până la păr, la sistemul nervos central, toate par să fie afectate"







În ceea ce îi privește pe medici, "am învățat din mers și încă mai învățăm din mers", mărturisește Roxana Nemeș, medic la Institutul Marius Nasta din București și președintele Societății Române de Pneumologie.











Dr. Simona Rednic, medic primar Medicină Internă la Spitalul Judeţean Cluj și președintele Socității Române de Reumatologie



În plus, prof. dr. Simona Rednic, medic primar Medicină Internă la Spitalul Judeţean din Cluj, avertizează că "sindroamele imune la distanță de bolile infecțioase nu sunt o surpriză. Reacțiile la distanță de infecții sunt cunoscute demult în medicină. Aproape că nu este organ care să fie ferit, sunt o mulțime, de la piele la păr, la sistemul nervos central, toate par să fie afectate de COVID."



"Ani de zile de acum înainte, ar putea să vină oameni cu diverse simptome, legate de cele mai diverse organe - oboseli, dureri musculare, tulburări neutologice minore, oboseală, amorțeli, tulburări de memorie - începem să le atribuim COVID-ului și nu altor cauze. Ar putea fi tot mai mulți pacienți", completează și Nicolae Rednic, medic primar Medicină Internă la Cluj.





Pericolul tăcut: sindromul long COVID



În literatura de specialitate se vorbește mult în acest moment și despre riscul de sindroame long COVID - sechele care rămân la pacienții care au trecit prin boală, atrage atenția și medicul Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta din București.







Dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta din București



"Avem șanse să dezvoltăm o formă ușoară de boală sau moderată cel mult, dar întrebarea care se pune este ce se întâmplă în viitor cu persoanele care trec prin boală. Pentru că 10% până la 20% dintre pacienții care fac COVID rămân cu acest sindrom long COVID, care în cazul pacienților cu forme ușoare și moderate se duce mai mult către simptomatologie neurologică pe termen lung - dureri de cap, astenie, dureri musculare, o stare de disconfort fizic. Este o patologie despre care nu știm aproape nimic în acest moment."



"De asemenea, sunt câteva semne de întrebare care se pun legate de prezența autoanticorpilor, după trecerea prin boala COVID, autoanticorpi care pot declanșa, dar încă datele sunt preliminare, manifestări surprinzătoare, care seamănă cu declanșarea unor boli autoimune. Din nou, nu putem spune multe, pentru că sunt studii care abia au început să fie derulate pe loturi de pacienți, dar care se pare că au legătură cu trecerea prin infecția COVID, indiferent de forma de COVID pe care o faci", avertizează medicul Beatrice Mahler.





Citește și:













Pe lângă simptomele respiratorii deja arhi-cunoscute, medicii consultați de HotNews.ro vorbesc inclusiv desprela mulți pacienți: "Am avut foarte mulți pacienți COVID cărora le-a căzut părul", afirmă prof. dr. Roxana Nemeș, medic primar pneumolog la Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta din București, șeful Laboratorului de Explorări Funcționale respiratorii speciale din acest spital și președintele Societății Române de Pneumologie."Pierderea părului, am auzit la coafor că s-a discutat îndelung această problemă între doamne", confirmă și subliniază prof. dr. Simona Rednic, medic primar Medicină Internă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Cluj-Napoca și președintele Socității Române de Reumatologie.Un alt fenomen care le dă bătăi de cap atât pacienților, cât și medicilor, este reprezentat deprovocate de boala COVID: "Am avut pacienți, inclusiv în pediatrie, care au multe leziuni vasculare, în special la nivelul membrelor inferioare", povestește prof. dr. Roxana Nemeș, medic primar pneumologie la Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta din București și președintele Societății Române de Pneumologie."Sunt și pacienți care facși atât,. Secțiile de neutrologie au fost pline de accidente vasculare cerebrale", subliniază medicul Roxana Nemeș.