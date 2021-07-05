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DOCUMENT Lista celor 168 de medicamente esențiale care ar urma să nu lipsească din România și să fie decontate 100%

de Alina Neagu     HotNews.ro
Luni, 5 iulie 2021, 12:17 Actualitate | Sanatate


Medicamente
Medicamente
Foto: pixabay.com
De la banalul Ibuprofen până la citostatice care au lipsit adesea din România în ultimii ani, precum Cisplatin, Bleomicin și Asparaginaza, Metformin - medicament pentru tratarea diabetului care era de negăsit în țara noastră anul trecut, levotiroxină - substanța activă din Euthyrox, medicamentul pentru afecțiuni tiroidiene care a lipsit din țară aproape pe toată durata anului trecut, dar și imunoglobulină - medicament care a făcut obiectul unei crize grave în perioada 2017-2018 și amenință să lipsească din nou în lunile următoare. Ministerul Sănătății reintroduce prin lege o listă de medicamente esențiale, recomandată de Organizația Mondială a Sănătății, care nu ar trebui să lipsească din țară, în încercarea de a rezolva problema crizelor de medicamente din România.

Ibuprofen, citostaticele Cisplatin, Bleomicin și Asparaginaza, Metformin, levotiroxina și imunoglobulina sunt doar câteva dintre cele 168 de medicamente care figurează pe această listă, publicată în transparență de Ministerul Sănătății.

Medicamentele de pe lista esențială ar urma să nu lipsească din țară și să fie decontate 100%.



Lista OMS de medicamente esențiale, introdusă și în primul mandat al lui Vlad Voiculescu


Lista OMS de medicamente esențiale a fost introdusă și în primul mandat de ministru al lui Vlad Voiculescu, dar retrasă apoi de Florian Bodog.

Lista celor 168 de medicamente esențiale care ar urma să nu lipsească din România, publicată în transparență decizională de Ministerul Sănătății:

1 ABACAVIRUM
2 ABACAVIRUM+LAMIVUDINUM
3 ABIRATERONUM
4 ACETYLCYSTEINUM
5 ACIDUM ASCORBICUM
6 ACIDUM TRANEXAMICUM
7 ACIDUM VALPROICUM + SARURI
8 ACIDUM ZOLEDRONICUM
9 ADALIMUMABUM
10 AFATINIBUM
11 ALTEPLASUM
12 AMIKACINUM
13 ANASTROZOLUM
14 ARSENICUM TRIOXIDUM
15 ASPARAGINAZUM
16 ATAZANAVIRUM
17 ATROPINUM
18 BEDAQUILINUM
19. BENDAMUSTINUM
20. BENZYLPENICILLINUM
21. BENZYLUM BENZOICUM
22. BEVACIZUMABUM
23. BICALUTAMIDUM
24. BLEOMYCINUM SULFAS
25. BORTEZOMIBUM
26. CALCII FOLINAS
27. CALCII GLUCONAS
28. CAPECITABINUM
29. CARBOPLATINUM
30. CEFAZOLINUM
31 CEFTRIAXONUM
32 CERTOLIZUMAB PEGOL
33 CHLORAMBUCILUM
34 CICLOSPORINUM
35 CISPLATINUM
36 CLOZAPINUM
37 COLECALCIFEROLUM
38 COLISTINUM
39 COMBINATII (EMTRICITABINUM+TENOFOVIRUM ALAFENAMIDA)
40 COMBINATII (FERROSI SULFAS+ACIDUM FOLICUM)
41 COMBINATII (LAMIVUDINUM+ZIDOVUDINUM)
42 COMBINATII (LEDIPASVIRUM+SOFOSBUVIRUM)
43 COMBINATII (LEVODOPUM+CARBIDOPUM)
44 COMBINAȚII - SOL.DIAL.PERIT.
45 CYCLOSERINUM
46 CYTARABINUM
47 DACARBAZINUM
48 DACTINOMICINUM
49 DAPSONUM
50 DARBEPOETINUM ALFA
51 DARUNAVIRUM
52 DASABUVIRUM
53 DASATINIBUM
54 DEFEROXAMINUM
55 DELAMANIDUM
56 DESMOPRESSINUM
57 DOCETAXELUM
58 DOLUTEGRAVIRUM
59 DOXORUBICINUM
60 EFAVIRENZUM
61 EFAVIRENZUM+EMTRICITABINUM+TENOFOVIRUM DISOPROXIL
62 EMTRICITABINUM+TENOFOVIRUM DISOPROXIL
63 ENTECAVIRUM
64 EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
65 EPINEPHRINUM
66 EPOETINUM ALFA
67 EPOETINUM BETA
68 ERLOTINIBUM
69 ETANERCEPTUM
70 ETHAMBUTOLUM
71 ETIONAMIDUM
72 ETOPOSIDUM
73 FACTOR IX DE COAGULARE
74 FACTOR VIII DE COAGULARE
75 FENTANYLUM
76 FILGRASTIMUM (G-CSF)
77 FLUDARABINUM
78 FLUOROURACILUM
79 GEFITINIBUM
80 GEMCITABINUM
81 GLICLAZIDUM
82 GLUCAGONUM
83 GOLIMUMAB
84 HEPARINUM
85 HYDROXYCARBAMIDUM
86 IBUPROFENUM
87 IFOSFAMIDUM
88 IMATINIBUM
89 IMUNOGLOBULINA NORMALA PT. ADM. INTRAVASCULARA
90 IMUNOGLOBULINA UMANA NORMALA
91 INFLIXIMABUM
92 INSULINE UMANE
93 INSULINUM ASPART
94 INSULINUM DEGLUDEC
95 INSULINUM DETEMIR
96 INSULINUM GLARGINE
97 INSULINUM GLULIZINA
98 INSULINUM LISPRO
99 IRINOTECANUM
100 ISONIAZIDUM
101 KALII IODIDUM
102 LAMIVUDINUM
103 LAMOTRIGINUM
104 LATANOPROSTUM
105 LENALIDOMIDUM
106 LEUPRORELINUM
107 LEVOTHYROXINUM
108 LINEZOLIDUM
109 LOPINAVIRUM+RITONAVIRUM
110 LORATADINUM
111 MEDROXYPROGESTERONUM
112 MEFLOQUINUM
113 MELPHALANUM
114 MERCAPTOPURINUM
115 MEROPENEMUM
116 MESNUM
117 METFORMINUM
118 METHADONUM
119 METHOTREXATUM
120 METOXI-POLIETILENGLICOL EPOETINA BETA
121 MIDAZOLAMUM
122 MORPHYNUM
123 NEVIRAPINUM
124 NILOTINIBUM
125 NIVOLUMABUM
126 NONACOG ALPHA (FACTOR IX DE COAGULARE)
127 OMBITASVIRUM+PARITAPREVIRUM+RITONAVIRUM
128 ONDANSETRONUM
129 OSELTAMIVIRUM
130 OXALIPLATINUM
131 PACLITAXELUM
132 PEGASPARGASUM
133 PEGINTERFERON ALFA-2A
134 PEGINTERFERON ALFA-2B
135 PEMBROLIZUMABUM
136 PENICILLAMINUM
137 PHENOBARBITALUM
138 PHENYTOINUM
139 PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM
140 PROCARBAZINUM
141 PYRAZINAMIDUM
142 PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM
143 PYRIDOXINUM
144 RALTEGRAVIRUM
145 RETINOLUM
146 RIBAVIRINUM
147 RIFAMPICINUM
148 RISPERIDONUM
149 RITONAVIRUM
150 RITUXIMABUM
151 STREPTOMYCINUM
152 TALIDOMIDUM
153 TAMOXIFENUM
154 TENOFOVIRUM DISOPROXIL
155 TETRACYCLINUM
156 THIAMINUM
157 TIMOLOLUM
158 TIOGUANINUM
159 TRASTUZUMABUM
160 TRASTUZUMABUM EMTANSINUM
161 TRETINOINUM
162 VALGANCICLOVIRUM
163 VANCOMYCINUM
164 VINBLASTINUM
165 VINCRISTINUM
166 VINORELBINUM
167 VORICONAZOLUM
168 ZIDOVUDINUM

Ioana Mihăilă: Scopul este să asigurăm stocuri continue în farmacii și spitale


Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, a semnat, la finalul lunii iunie, un Ordin prin care se introduce o nouă categorie de produse farmaceutice, medicamentele esențiale, pentru care prețul maximal aprobat va fi media celor mai mici trei prețuri din statele din Europa aflate în grupul de țări de comparație, în loc de cel mai mic preț, cum este în prezent.

Lista medicamentelor esențiale, publicată acum în transpaență, ar urma să fie aprobată prin Ordin al ministrului Sănătății până la finalul acestei luni.


Pentru ca un medicament să fie considerat esențial este nevoie să întrunească două condiții:
  • să se afle pe cea mai recentă listă de medicamente esenţiale recomandată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii
  • să se regăsească pe lista de medicamente decontate 100% de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, astfel încât povara financiară asupra pacientului să fie zero
"Prin aceste modificări, asigurăm disponibilitatea unor medicamente esențiale pentru pacienții din România. Pentru medicamentele pentru care există autorizație de punere pe piață în România, pericolul de retragere din țară se diminuează considerabil și, totodată, piața din România devine atractivă pentru medicamentele esențiale care nu au autorizație de punere pe piață în acest moment, scopul fiind de a asigura stocuri adecvate și continue de medicamente în farmacii și spitale", declara la finalul lunii iunie ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă.

Proiectul de Ordin de ministru de aprobare a listei de medicamente esențiale poate fi consultat integral aici.

Anexa care conține lista de medicamente esențiale poate fi consultată integral aici.








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