Schimbările majore din sistemul de sănătate valabile de la 1 iulie. Tot ce trebuie să știi dacă ai nevoie de medic

1. Contribuția personală la spitalul privat. Ce este contribuția personală în sănătate și cine poate beneficia de ea







Probabil cea mai importantă și cea mai așteptată măsură care intră în vigoare de astăzi. Autoritățile au atras atenția că este vorba despre contribuție personală, nu despre coplată.



Ce înseamnă contribuția personală? Practic, orice român asigurat poate "lua cu el" banii pe care statul îi decontează pentru internarea sau operația lui în spitalul de stat și se poate trata, la alegere, la privat, urmând să plătească doar diferența dintre suma decontată de CNAS și tariful de la privat.





Ce tip de servicii acoperă contribuția personală și cât vei plăti la privat după intrarea ei în vigoare















Contribuția personală pentru internarea în spitale private (inclusiv operații) intră în vigoare de la 1 iulie, iar cea pentru consultații în cabinetul medicului în regim ambulatoriu și cea pentru analize și investigații medicale (paraclinice) ar urma să intre în vigoare anul viitor, mai exact la 60 de zile de la adoptarea bugetului de stat pe anul 2022.







Condiția este ca spitalul privat să aibă contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate.





Cât va costa o operație la privat începând de la 1 iulie



CNAS plătește un tarif care se calculează astfel: tarif pe caz ponderat (TCP) înmulțit cu Valoarea relativa a cazului (VR), valoare care exprimă raportul dintre tariful unui diagnostic şi tariful mediu al tuturor diagnosticelor și care poate fi subunitar, 0,42 (ex.proceduri pentru strabism) sau supraunitar, chiar 14,23 (ex.traheostomie).





TCP (tariful pe caz ponderat) este fix - în jur de 1.485 de lei pentru majoritatea spitalelor.





Pentru a obtine tariful care se decontează de către Casa de Asigurări, TCP de 1.485 se înmulteste cu valoarea relativă a cazului, care poate varia între 0,42 și 14,23, în funcție de complexitatea cazului. Astfel, tarifele de decontare variază între 624 de lei (ex. proceduri pentru strabism) și 21.132 lei (ex.traheostomie).













"Prin introducerea în contractul-cadru a acestei norme, în primul rând apare obligatoriu ca furnizorul să afișeze pe site-ul lui prețurile pentru diversele intervenții chirurgicale pe care le face în spital - din start va fi o transparentizare a prețurilor, iar asta va ajuta foarte mult pacientul, pentru că intervine concurența. Până acum, neexistând această regulă, nu punea nimeni aceste prețuri", a explicat pentru HotNews.ro președintele Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private din România, Cristian Hotoboc.





Ce trebuie să faci de la 1 iulie pentru a te bucura de aceste beneficii noi acordate de statul român





Acest deviz estimativ va fi valabil 5 zile lucrătoare, timp în care pacientul se poate gândi, poate căuta alte oferte și poate lua decizia, în funcție de contextul său, spune președintele CNAS.









Președintele CNAS, Adrian Gheorghe





Odată ce pacientul ia o decizie, nu poate merge mai departe decât dacă își oferă consimțământul scris că merge mai departe și alege oferta.





În plus, ori de câte ori, pe parcursul internării, devizul estimativ inițial se modifică - pot apărea complicații, situații medicale neprevăzute - pacientul sau aparținătorul acestuia trebuie să își ofere de fiecare dată consimțământul scris, iar la final se oferă un decont care, din nou, prezintă detaliat cât a suportat CNAS și ce percepe în plus furnizorul privat, pe categorii de cheltuieli, a explicat Adrian Gheorghe.





2. Consultații și analize de prevenție gratuite pentru românii cu vârsta peste 40 de ani, de la 1 iulie



Pachetul de consultații și analize de prevenție gratuite pentru românii cu vârsta peste 40 de ani va cuprinde trei consultaţii: una de evaluare a factorilor de risc ai pacientului, a doua consultaţie prin care medicul efectuează ceea ce se numeşte intervenţia asupra factorilor de risc şi a treia consultaţie de monitorizare.





Președintele CNAS a subliniat că vor fi suplimentate sumele, astfel încât pacienţii care trec prin acest proces al consultaţiei preventive "să nu întâmpine niciun obstacol în efectuarea analizei prescrise de medic": "De asemenea, dacă medicul de familie va prescrie investigaţiile, de exemplu analize de laborator ca parte a evaluării pe care o face, aceste consultaţii vor fi decontate din fond peste valoarea de contract pe care o au furnizorii de paraclinice. Deci practic vor fi suplimentate sumele, astfel încât pacienţii care trec prin acest proces al consultaţiei preventive să nu întâmpine niciun obstacol în efectuarea analizei prescrise medic", a afirmat președintele CNAS.





3. Consultații lunare gratuite la domiciliu pentru bolnavii cronici





"O altă măsură priveşte lăuzele, care vor beneficia începând de la 1 iulie, pe lângă consultaţie la domiciliu la externarea din maternitate, care este prevăzută şi acum, vor beneficia în plus de o consultaţie la domiciliu la patru săptămâni de la naştere. (...) De asemenea, medicii de familie pot acorda noi servicii. Aceste servicii se referă la spirometrie, măsurarea ambulatorie a tensiuni arteriale timp de 24 de ore (monitorizare holter), măsurarea indicelui de presiune gleznă-braţ, precum şi efectuarea şi interpretarea electrocardiogramei pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate", a explicat Adrian Gheorghe.













4. Măsură importantă și pentru pacienții post-COVID



Noul contract cadru aduce o măsură importantă și pentru pacienții care au trecut prin boala COVID-19: "Un punct important se referă la pacienţii care au trecut prin infecţia cu SARS-COV-2. Având în vedere efectele pe termen lung constatate la pacienţii infectaţi care au trecut prin boala COVID-19, în special la nivel pulmonar şi cardiac, medicii specialişti cardiologi şi pneumologi vor putea recomanda acestor pacienţi servicii conexe actului medical furnizate de fizioterapeuţi, precum şi de psihologi în specialitatea psihologie clinică-consiliere psihologică şi psihoterapie", a anunțat Adrian Gheorghe.









"Vom primi aceste propuneri pa parcursul lunii iulie şi august, pentru ca începând cu luna septembrie să organizăm consultări tehnice şi grupuri de lucru care să lucreze pe marginea propunerilor pe care le primim în acest interval", spune președintele CNAS.





