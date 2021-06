Ministrul Sănătăţii menţine conducerea militară la DSP Sibiu

DSP Sibiu este condusă în prezent de medicul militar Daniel Chelcea, numit interimar în această poziţie.









„Consider că este important să avem continuitate şi consider că o conducere eficientă merită să aibă ocazia să pună umărul şi să ne ajute să trecem peste această perioadă. Evident că trebuie să ne coordonăm şi cu Ministerul Apărării Naţionale, trebuie să ne asigurăm şi de disponibilitatea domnului doctor pentru acest lucru. Eu am preluat această conducere (militară a DSP Sibiu - n.r.) şi consider că acolo unde nu sunt probleme de funcţionare, şi aici nu cred că am avut probleme deosebite sau nu probleme care să ajungă la urechile Ministerului Sănătăţii, nu văd de ce aş schimba un lucru care merge acum. Dar în perspectivă, în lunile următoare, dorim să revedem organigramele şi structurile tuturor direcţiilor de sănătate publică din ţară, iar acolo unde avem posturi vacante să le scoatem la concurs”, a explicat Ioana Mihăilă.Ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă, a vizitat sâmbătă un cabinet unde se face vaccinarea în localitatea Porumbacu de Jos (judeţul Sibiu) şi a discutat despre campania de imunizare cu medicii de familie şi conducerea Direcţiei de Sănătate Publică.În luna februarie a acestui an, preşedintele filialei judeţene a USR Sibiu, consilierul judeţean Adrian Echert, a solicitat încetarea conducerii militare a DSP şi organizarea de concursuri „pe bune” în instituţii.