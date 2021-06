Declaraţii contradictorii despre Agenţia Naţională pentru Infrastructura în Sănătate - Cîţu: Nu a fost aprobată în coaliţia de guvernare / Mihăilă: Este un proiect care este prevăzut în Programul de guvernare, negociat în coaliţie

Premierul Florin Cîţu a fost întrebat, vineri, în judeţul Dolj, despre crearea unei agenţii care să gestioneze spitalele regionale şi dacă este de acord cu aceasta şi a răspuns: "Această soluţie nu a fost încă... a fost discutată în coaliţia de guvernare, nu a fost aprobată în coaliţia de guvernare, deci nu am cum să o susţin în acest moment. Este o decizie pe care trebuie să o luăm în coaliţie, împreună cu preşedinţii de partid".La rândul său, întrebată despre aceeaşi agenţie, în judeţul Bravov, Ioana Mihăilă a afirmat: ”Agenţia Naţională pentru Infrastructura în Sănătate este un proiect care este prevăzut în Programul de guvernare, negociat în coaliţie. Dacă pentru partenerii de coaliţie există întrebări sau dubii legate de obiectivele, modul de funcţionare şi de finanţare al acestei agenţii, le răspund cu plăcere”.Mihăilă a explicat că ”obiectivele sunt tocmai de a gesiona aceste proiecte de infrastructuă majoră, majoritatea din subordinea Ministerului Sănătăţii”.”E nevoie ca, la nivelul MS, să existe personal specalizat – ingineri, arhitecţi – care să fie dedicaţi acestor proiecte de infrastructură spitalicească”, a mai declarat Ioana Mihăilă.Înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Infrastructura în Sănătate este, însă, contestată chiar din interiorul USR PLUS.Deputatul Emanuel Ungureanu a afirmat, într-o postare pe Facebook, că nu este de acord cu înfiinţarea acestei structuri: ”Nu sunt de acord cu înfiinţarea unei noi agenţii la nivelul Ministerului Sănătăţii sau a Guvernului României! Fără o consultare prealabilă cu grupul de deputaţi şi senatori USR PLUS din Comisiile de Sănătate din Camera Deputaţilor şi Senat, doamna ministru al Sănătăţii, Ioana Mihăilă a decis să anunţe înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Investiţii în Infrastructura de Sănătate. Nu voi vota în Parlamentul României o asemenea ordonanţă care umflă aparatul birocratic al statului roman”.”Am criticat înfiinţarea de Agenţii inutile în vremea PSD-ului, nu le voi încuraja existenţa în perioada guvernării USR PLUS. De astăzi, echipa Ministerului Sănătăţii şi-a pierdut sprijinul meu politic datorită lipsei de reforme structurale din ultimele 6 luni”, a adăugat Emanuel Ungureanu.