Coplata serviciilor medicale private explicată de președintele CNAS: Pacienții aleg unde vor să fie tratați și scoatem la suprafață costurile suportate de pacienți în spitalele private aflate în contract cu casele de asigurări

Contribuția personală este o reglementare introdusă în Legea 95/2006 în anul 2018. De atunci, termenul de aplicare a fost prorogat în mai multe rânduri, până la data de 1 iulie 2021.









"Implementarea treptată a contribuției personale suportate de asigurați în condițiile acordării serviciilor medicale în cadrul unor furnizori privați aflați în relație contractulă cu casele de asigurări de sănătate este soluția cea mai bună prin care ne asigurăm că pacienții nu vor fi afectați, ci va aduce beneficii celor care optează pentru accesarea serviciilor acordate în spitalele private, oferindu-le predictibilitate asupra costurilor. Practic, scoatem la suprafață costurile suportate de pacienți in spitalele private aflate în contract cu casele de asigurări și le oferim posibilitatea să aleagă unde vor să fie tratați, cunoscând care va fi valoarea contribuției personale pe care ar trebui să o suporte pentru a beneficia de internare într-un spital privat. După ce vom analiza efectele contribuției personale pentru serviciile în regim de spitalizare și vom corecta eventualele disfuncționalități de aplicare, anul viitor vom putea extinde implementarea contribuției personale și pentru unele servicii medicale acordate în regim ambulatoriu pentru specialități clinice și paraclinice, așa cum prevede Legea 95/2006", a declarat Adrian Gheorghe, președintele CNAS.În contextul introducerii contribuției personale a pacienților care optează pentru servicii medicale de spitalizare acordate în spitalele private aflate în relație contractuală cu casele de asigurări, de la data de 1 iulie, a fost propusă plafonarea creșterii potențiale a numărului de paturi contractate de casele de asigurări cu spitalele private, "pentru a asigura accesul prioritar al pacienților la servicii de spitalizare în sistemul public", anunță Casa Națională de Asigurări de Sănătate.Astfel, numărul de paturi contractate în spitale private până la 31 decembrie 2022 nu poate creşte mai mult de 10% faţă de numărul de paturi deja contractate în privat, până la data de 31 decembrie 2020. O analiză realizată la nivel teritorial și national arată că procentul anual ce creștere a numărului de paturi contractate în spitale private a fost de aproximativ 5%, rezultând astfel o medie de 10% pentru o perioadă de doi ani. Numărul de paturi contractate în spitalele private reprezintă aproximativ 5% din total, iar în urma aplicării acestei plafonări, la data de 31 decembrie 2022 , nu poate depăși aproximativ 5,5 % din totalul paturilor contractate la nivel național. Procentul de 10% nu reprezintă o țintă, ci o limitare a unei potențiale creșteri a numărului de paturi în spitalele private, care are rolul de a asigura accesul prioritar al pacienților la servicii de spitalizare fără plata contribuției personale.În absenţa acestei limitări nu se asigură o predictibilitate a numărului de paturi contractate în public şi privat, ceea ce ar putea conduce la distorsiuni importante in furnizarea şi acesul la servicii medicale, arată reprezentanții CNAS.De asemenea, "reglementarea contribuției personale va contribui la crearea unui mediu competitiv în sistemul privat, corect şi transparent", subliniază reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.