Crește ponderea sistemului privat în actul medical: Numărul de paturi contractate la furnizorii privați va crește cu maxim 10% până în decembrie 2022 - proiect de OUG

Alte prevederi din proiectul de OUG:



În situația în care asigurații optează să beneficieze de unele servicii medicale la furnizorii privați care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate, în regim de spitalizare continuă, ambulatoriu clinic de specialitate şi ambulatoriu paraclinic de specialitate, respectivii furnizori pot solicita acestor asigurați, pe baza consimțământului prealabil exprimat în scris, o contribuţie personală pentru a acoperi diferenţa dintre tariful practicat de furnizor pentru rezolvarea cazului sau, după caz, tarifele serviciilor medicale acordate şi tarifele corespondente suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, astfel cum va fi stabilită această diferență prin Contractul-cadru, potrivit alin. (2^3).

Contribuţia personală pentru fiecare categorie de serviciu medical prevăzută la alin. (2^1) este afişată pe pagina de internet și la sediul furnizorilor privaţi de servicii medicale şi se plăteşte de către asiguraţi, în mod direct sau printr-o asigurare încheiată în baza unui contract cu o societate de asigurări.

Prin excepție de la prevederile alin. (2^5), prevederile alin. (2^1) - (2^3) referitoare la contribuția personală pe care o pot plăti asigurații care optează să beneficieze de unele servicii medicale acordate de furnizorii privaţi care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate, în ambulatoriu clinic de specialitate şi ambulatoriu paraclinic de specialitate, se aplică după 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2022.”

”Asigurările voluntare de sănătate de tip complementar suportă coplata și contribuția personală datorate de asigurat, în condiţiile legii.”

Detalii din nota de fundamentare a proiectului de OUG: Ce impact va avea

Guvernul motivează urgența acestui act normativ "având în vedere consecințele pe care situația epideomiologică determinată de răspândirea infecţiei cu noul coronavirus SARS CoV-2 în rândul populaţiei le-a avut asupra organizării interne a unităților spitalicești în vederea respectării măsurilor de siguranță necesare, astfel încât", se arată în proiectul de OUG. "Prezentul proiect de act normativ nu are impact bugetar asupra bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.Reglementările privind posibilitatea încasării unei contribuții personale la nivelul furnizorilor privați vor fi aplicate treptat, începând cu 1 iulie 2021 pentru unele servicii acordate în spitalizare continuă, iar în termen de 60 de zile de la aprobarea Legii bugetului de stat pe anul 2022, pentru unele servicii acordate în ambulatoriu de specialitate clinic și paraclinic.Având în vedere că pentru punerea în aplicare a acestei contribuții personale sunt necesare reglementări la nivelul Contractului-cadru, iar potrivit art. 229 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 Contractul-cadru se aprobă în termen de 60 de zile de la aprobarea Legii bugetului de stat, a fost reglementat acest termen pentru intrarea în vigoare a reglementărilor privind contribuția personală, pentru cele două domenii din ambulatoriu, în anul 2022.Măsura cu privire la stabilirea unui procent de majorare a numărului paturilor contractabile pentru unele servicii medicale acordate în spitalizare continuă are în vedere doar furnizorii privați, iar această majorare se face fără a depăși limita numărului de paturi aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 337/2020 la nivel național, și respectiv detalierea pe județe a acestui număr de paturi, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1075/2020.Această măsură are drept scop asigurarea accesului pacienților la servicii medicale acordate în spitalizare continuă fără plata unei contribuții personale, având în vedere faptul că pentru paturile de spitalizare contractate cu furnizorii publici, asiguratul nu va plăti o contribuție personală.", se arată în nota de fundamentare.