Românii pot afla printr-un test online dacă au simptome de cancer pulmonar

Fumatul afectează grav sănătatea plămânilor

Pe site-ul Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (), parcurgând doar 9 întrebări simple, românii pot afla mai multe informații despre simptomele cancerului pulmonar și dacă prezintă simptomele acestei boli pulmonare care provoacă anual în România peste 10.000 de decese.Testul are rolul de a ajuta identificarea mai rapidă a simptomelor, medicul specialist fiind persoana cea mai potrivită pentru a oferi sfaturi și recomandări cu privire la probleme specifice de sănătate."Cancerul pulmonar provoacă în Romania cele mai multe decese dintre toate cancerele, asta din cauza agresivității bolii și a faptului că este un inamic perfid, depistat în stadii avansate de cele mai multe ori. Vizitele regulate la medicul de familie şi efectuarea investigațiilor recomandate de către acesta pot conduce la identificarea unor boli pulmonare sau a cancerului pulmonar în stadii incipiente. Oamenii trebuie să înțeleagă ce înseamnă fumatul cu adevărat și care sunt repercursiunile acestui viciu distrugător de vieți. Tutunul este principalul factor de risc pentru cancerul pulmonar și, în plus, contribuie la multe alte patologii respiratorii, dar nu numai. Din păcate, statisticile din România nu sunt cele mai optimiste. Recomand tuturor românilor să renunțe acum la acest viciu pentru a avea plămâni mai sănătoși, pentru a trăi mai bine și mai mult alături de familie și cei dragi", declară Cezar Irimia, președinte Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer.Ziua Mondială fără tutun este un prilej pentru creșterea gradului de conștientizare în rândul populației privind efectele nocive ale consumului de tutun și ale fumatului pasiv, precum și pentru descurajarea utilizării acestuia sub orice formă. Miza crucială a combaterii epidemiei fumatului este sănătatea populației prin reducerea morbidității şi mortalității evitabile cauzate de consumul de tutun.România depășește media europeană la consumul de tutun de-a lungul vieţii, situându-se la 49,5% consumatori sau foști consumatori, faţă de 41%, în medie, în populaţia europeană. De asemenea, studii recente arată o evoluție nedorită a fenomenului fumatului în rândul copiilor, adolescenților și tinerilor. Deși procentul adolescenților care fumează țigări este în ușoară scădere, acest beneficiu este contracarat de faptul că tot mai mulți copii și adolescenți de 13 – 19 ani încearcă și apoi fumează curent țigări electronice și produse din tutun încălzit. Consumul de nicotină în perioada adolescenței are consecințe negative semnificative, mai ales din perspectivă cognitivă și comportamentală.La nivelul aparatului respirator, fumatul este direct implicat în apariția afecțiunilor respiratorii acute, a bolilor pulmonare cronice și a cancerului bronhopulmonar, dar nu numai. Dintre bolile pulmonare cauzate de fumat face parte bronhopneumopatia cronică obstructivă (BPOC), care include emfizemul și bronșita cronică. De asemenea, fumatul este la originea majorității cazurilor de cancer pulmonar. Riscul fumătorilor de a dezvolta cancer pulmonar este cu 15 - 30% mai mare față de nefumători. Astfel, cu cât creşte numărul anilor de fumat și numărul de țigări fumate pe zi, cu atât riscul de îmbolnăvire este mai mare.În plus, o recenzie a studiilor efectuate de experți în sănătate publică convocați de Organizaţia Mondială a Sănătăţii în 2020 a concluzionat că fumătorii sunt mai expuşi riscului de a dezvolta o formă severă de COVID-19 decât nefumătorii.