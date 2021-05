Ziua Mondială a Sclerozei Multiple: Cei 9.000 de pacienți din România au nevoie urgentă de registru național, centre de tratament și servicii de neurorecuperare

Scleroza multipla in arta, expozitie la MTR

Scleroza multiplă mai este cunoscută și ca "boala cu 1.000 de fețe". Este o afecțiune neurologică și este a doua cauză de dizabilitate la tineri, în întreaga lume. Un pacient cu scleroză multiplă trăiește, în medie, cu 10 ani mai puțin decât o persoană sănătoasă.Asociația Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative (APAN România), membră a Platformei Europene pentru Scleroză Multiplă, a organizat un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Sclerozei Multiple, zi celebrată în fiecare an pe 30 mai. Tema campaniei World MS Day 2021 este "#Conectare. Mă conectez. Ne conectăm."La evenimentul care a avut loc online au participat medici renumiți, dar și cei mai importanți reprezentanți ai autorităților din Sănătate, de la Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, comisiile pentru Sănătate ale celor două Camere din Parlamentul României și de la Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.Potrivit celor mai recente date statistice existente, în lume sunt 2,8 milioane de pacienți cu scleroză multiplă, dintre care peste un milion trăiesc în Europa."Extinderea numărului de centre dedicate pacienților cu scleroză multiplă ar trebui dublată și de creșterea dotărilor și a spațiului de care dispune fiecare, astfel încât să începem să ne apropiem de conceptul european al unui astfel de Centru de scleroză multiplă", a punctat conf. dr. Cristina Tiu.Asociația Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative a organizat anul acesta – cu prilejul Zilei Mondiale a Sclerozei Multiple - o întreagă campanie de conștientizare a acestei afecțiuni, care a inclus o serie de evenimente online: trei webinarii de informare și educare a persoanelor cu SM și aparținătorilor acestora (cu participarea neurologilor dr. Elena Terecoasă/SUUB, dr. Simona Petrescu/SUUElias, conf. dr. Cristina Panea/SUUElias), un training pentru asistenți medicali specializați în îngrijirea persoanelor cu scleroză multiplă, întâlniri cu autoritățile în cadrul unor transmisiuni live pe pagina Facebook a asociației și publicarea pe websiteul acesteia a unei serii de povești reale ale persoanelor cu scleroză multiplă.Începând de duminică, 30 mai, când este celebrată Ziua Mondială a sclerozei multiple, în social media este difuzat și un material video pentru awareness:În plus, Asociația Învingătorii Sclerozei Multiple organizează, în perioada 27 mai - 6 iunie, o expoziție cu lucrările persoanelor cu scleroză multiplă și ale altor artiști.Prezentă la vernisaj, Simona Tănase, președintele Asociației Învingătorii Sclerozei Multiple, a atras atenția că boala este aproape necunoscută, fiind puțin cunoscută inclusiv autorităților din România.În plus, din cauza pandemiei, pacienții din asociație nu s-au mai putut întâlni, așa cum se întâmpla înaintea acestei perioade.