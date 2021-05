​VIDEO Ioana Mihăilă anunță evaluarea managerilor de spitale și concursuri la DSP-uri, după modelul Caselor județene de asigurări de sănătate: Scopul este să aducem profesioniști

Ce se întâmplă cu evaluarea șefilor de DSP-uri începută de fostul secretar de stat Andreea Moldovan la Ministerul Sănătății? Ioana Mihăilă spune că "vom renunța la acea evaluare și vom da concursuri".











În ceea ce privește evaluarea Direcțiilor de Sănătate Publică începută de Andreea Moldovan, fost secretar de stat în Ministerul Sănătății, demisă odată cu Vlad Voiculescu, Ioana Mihăilă spune că "acea evaluare, din câte am înțeles, nu a fost finalizată și a fost predată Secretariatului General (al Ministerului Sănătății - n.red.) în momentul plecării. Probabil că vom renunța la această evaluare și vom realiza o evaluare parțială în a doua jumătate a anului. Dar mai degrabă aș vrea să lucrăm, așa cum am spus, la restructurare, o regândire a statutului funcționarilor din Direcțiile de Sănătate Publică, astfel încât aceste locuri să devină atractive pentru profesioniști. Vom da concursuri până când se vor găsi suficienți profesioniști care să aibă încredere că acest concurs este organizat corect și să vină și să ia acele posturi."









"La evaluarea managerilor de spital, indicatorii și criteriile pe baza cărora se face această evaluare sunt cele din 2019, care sunt foarte dificil de aplicat la indicatorii realizați în 2020, tocmai pentru că anumiți indicatori de complexitate a cazului, de mortalitate, de eficiență bugetară, sunt neaplicabili în anul pandemiei. Motiv pentru care ceea ce facem acum, împreună cu departamentele din minister care vor fi implicate în evaluarea managerilor, este să vedem ce fel de criterii vom utiliza pentru evaluarea managerilor de spital - vorbim aici despre evaluarea managerilor din spitalele din subordinea Ministerului Sănătății - urmând ca în cel mai scurt timp posibil să și pornim această evaluare", a explicat ministrul Sănătății.În ceea ce privește Direcțiile de Sănătate Publică, "ce am constatat este că există un mare deficit de personal, mai ales de personal specializat. Este vorba fie despre posturi neocupate, fie de posturi ocupate temporar, fie de puține posturi care sunt ocupate de medici epidemiologi sau medici de igienă, despre a căror importanță, în acest ultim an și jumătate, am ajuns cu toții să fim conștienți", afirmă Ioana Mihăilă."Iar aici avem în plan și o restructurare a DSP-urilor, dar și o regândire a statutului funcționarului din DSP, astfel încât să facem atractive aceste posturi pentru profesioniști, iar pe de altă parte să creăm o structură suplă și eficientă", a adăugat ministrul Sănătății.Cum va rezolva problema politizării în aceste structuri? "Prin scoaterea posturilor la concurs", spune Ioana Mihăilă.29 de posturi de directori adjuncți de sănătate publică din DSP-uri erau vacante din 42 de DSP-uri, la ultima evaluare făcută de Ministerul Sănătății, a precizat Ioana Mihăilă: "Acel director de sănătate publică este și cel mai important atunci când gestionezi o pandemie. Cred că avem mijloacele, pentru că putem scoate la concurs - sunt o sumedenie de posturi vacante sau temporar vacante în sgructurilor DSP-urilor, iar un concurs, dacă el se defășoară corect, există șanse ca la finalul lui să fie ocupat de un profesionist. Nu contează dacă acel profesionist vine dintr-un partid sau altul, este susținut de un partid sau altul sau nu are niciun fel de susținere politică. Evident că preferăm să nu aibă niciun fel de susținere politică, dar nu va face parte din grila de evaluare a concursului pe post. Scopul este să aducem profesioniști."