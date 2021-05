​EXCLUSIV Medicul care a efectuat ilegal 150 de endoscopii într-un spital public. La un an după ce cazul a intrat în atenția Ministerului Sănătății, spitalul nu știe dacă medicul mai lucrează sau nu acolo

Un medic care nu are contract cu Spitalul Județean Mureș, Monica Pantea, a efectuat timp de un an, în perioada ianuarie - decembrie 2019, 152 de endoscopii digestive inferioare și superioare la acest spital, intervenții pentru care "nu există cadru legal care să poată justifica efectuarea" lor, arată un raport al Corpului de Control al Ministerului Sănătății, obținut în exclusivitate de HotNews.ro. Raportul este datat aprilie 2020, însă la peste un an de atunci, conducerea spitalului, contactată de HotNews.ro, nu a putut răspunde cu "da" sau "nu" la o întrebare simplă: medicul respectiv, care are contract doar pentru efectuarea de gărzi, continuă sau nu să efectueze intervenții pentru care "nu există cadru legal" în afara gărzilor?





În raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății, document obținut de HotNews.ro, se dăduse un termen de 30 de zile pentru remedierea situației. De la controlul Corpului de Control al Ministerului Sănătății a trecut mai bine de un an.

HotNews.ro a contactat-o, luni, pe Mariana Cernat, managerul interimar al Spitalului Județean din Târgu Mureș. Mariana Cernat a fost numită în funcție acum două luni, pe data de 31 martie, după ce contractul fostului manager, dr. Claudiu Puiac, a expirat.



Am întrebat-o pe Mariana Cernat dacă cunoaște situația medicului Monica Pantea și dacă aceasta a mai continuat sau nu să efectueze endoscopii în afara gărzilor, după raportul Corpului de Control de acum un an. De asemenea, am întrebat-o pe Mariana Cernat ce măsuri are în vedere Spitalul Județean Mureș în cazul medicului șef de secție Simona Bațagă, cea care a pemis această situație și care are și o decizie ANI de conflict de interese de natură administrativă. În plus, potrivit raportului Corpului de control al Ministerului Sănătății obținut de HotNews.ro, Simona Bațagă ocupă de 13 ani această funcție fără concurs, prin decizii succesive de numire, ceea ce reprezintă o încălcare a prevederilor Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Managerul interimar Mariana Cernat a spus că nu poate răspunde la aceste întrebări prin telefon, dar ne-a cerut să adresăm întrebările în scris, promițând că va răspunde la ele în cel mai scurt timp. Răspunsurile nu au fost primite până la momentul publicării acestui articol.



Conducătoarea lucrării de doctorat a Monicăi Pantea este de 13 ani șefa secției de Gastroenterologie fără concurs și are o decizie de conflict de interese din partea ANI

Tot din anul 2008, Simona Bațagă este conducător de doctorat la Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, iar începând din 2009 este membru în Comitetul Director al Societății Române de Gastroenterologie.





Decizie ANI în cazul medicului Simona Bațagă, șef de secție din anul 2008, fără concurs, la Spitalul Județean Mureș







În calitate de doctorand coordonat de prof. dr. Simona Bațagă, medicul Monica Pantea avea un contract pentru efectuarea de gărzi la Spitalul Județean Mureș, contract încheiat inițial în noiembrie 2018 pentru un an și prelungit în noiembrie 2019 până la finalul anului 2020.













În perioada 1.01.2019 - 31.12.2019, medicul Monica Pantea a efectuat în total 190 de endoscopii la Spitalul Județean Mureș, dintre care doar 38 în orele de gardă, iar restul de 152 în afara orelor de gardă, se arată în raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății, care a ajuns la cabinetul ministrului de atunci al Sănătății, Nelu Tătaru, pe data de 28.04.2020.





Cum explică șefa secției intervențiile realizate fără cadru legal de medicul Monica Pantea: Prin "dreptul pacientului de a-și alege medicul"



a. Începând cu luna iulie 2015 aceasta a dobândit calitatea de asistent universitar.

b. Începând cu luna aprilie 2019 aceasta a dobândit și calitatea de medic specialist în gastroenterologie.

c. În perioada iulie 2016 - aprilie 2019 doamna a avut calitatea de medic rezident gastroenterologie, în cadrul Spitalului Județean Mureș.

d. În dreptul pacientului de a-și alege medicul."





Explicațiile șefei de secție și conducătorului de doctorat Simona Bațagă nu au fost însă "validate în totalitate" de Corpul de Control al Ministerului Sănătății.

"Investigațiile endoscopice efectuate în afara gărzilor nu pot fi identificate ca fiind investigații practice în cadrul lucrării de doctorat a doamnei dr. Monica Pantea, astfel că nu există cadru legal care poate justifica efectuarea acestor endoscopii", este una dintre concluziile raportului Corpului de Control al Ministerului Sănătății.





Fragment din Raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății la Spitalul Județean Mureș, document obținut de HotNews.ro



Termenul dat în raport era 30 de zile de la primirea raportului de control aprobat de ministrul Sănătății, iar cei responsabili erau managerul și directorul medical și membrii comisiei de disciplină de la nivelul unității sanitare.





Neregulile de la Spitalul Județean Mureș, semnalate inițial de deputatul Emanuel Ungureanu

Emanuel Ungureanu



Emanuel Ungureanu scria atunci, pe pagina sa de Facebook, că activitatea secției de Gastroenterologie de la Spitalul Județean Mureș fi a fost grav perturbată de la începutul anului 2019 prin introducerea "ilegală" în spital, de către şefa secţiei, a unui medic care nu se afla ]n relație contractuală cu unitatea medicală, dar folosea parafa şefei de secție.







Emanuel Ungureanu mai spunea atunci despre medicul Monica Pantea că ar fi efectuat "sute de intervenţii ilegale", adăugând că aceasta a avut acces la materialele consumabile ale spitalului şi la decontările Casei de Asigurări de Sănătate în ceea ce privește spiralizările de zi. În tot acest timp, susținea Emanuel Ungureanu, accesul medicilor angajaţi legal în clinica de Gastroenterologie de la Spitalul Județean Mureș pentru a efectua investigații endoscopice ar fi fost restrâns.





Contactat ieri de HotNews.ro, Emanuel Ungureanu a povestit că "la Spitalul Județean din Mureș am fost în vizită de mai multe ori. Am găsit șobolani și pisici la subsolul spitalului și am găsit nereguli grave în managementul spitalului încă de pe vremea managerului Puiac, și care continuă și sub conducerea interimară a doamnei Mariana Cernat, numită de către Ministerul Sănătății condus de Vlad Voiculescu."









Imagine din curtea Spitalului Județean Mureș / Foto: Emanuel Ungureanu







"De ce spun că continuă aceste nereguli? Pentru că în cazul doamnei profesor Bațagă și al soțului acesteia, Tiberiu Bațagă, Agenția Națională de Integritate, printr-o decizie definitivă și irevocabilă, a decis că aceștia se aflau în conflict de interese, altminteri evident, pentru că amândoi erau șefi de secție. Mai mult decât atât, doamna Bațagă, conform unui raport al Ministerului Sănătății - pe care din păcate nu l-am primit, fiind ascuns prin Ministerul Sănătății din vremea lui Nelu Tătaru și pe care nu l-am primit nici acum, în mandatele lui Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă, deși l-am solicitat în calitate de parlamentar și membru al Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților - raport care a dovedit cât se poate de clar că doamna Bațagă a comis un abuz grav în serviciu, în condițiile în care i-a permis unei doamne doctor Pantea să opereze fără să aibă contract cu spitalul. De aici cazuri de malpraxis și suspiciuni cu privire la niște decese care au avut loc în Spitalul Județean, decese care au avut loc după niște intervenții chirurgicale făcute de aceaastă doamnă Pantea sub parafa doamnei Bațagă. Stilul clasic, ca la Spitalul CFR din Cluj, dacă ne aducem aminte - pe parafa unui medic operează un alt medic. Eu am cerut demiterea șefei secției, am cerut demiterea fostului manager Puiac, care beneficiază de protecția largă a unor oameni din PNL, PSD și UDMR, iar la această ora situația în Spitalul Județean nu este cu mult mai bună. După cum se vede, noua doamnă manager interimar este complet depășită de situație și nu ia niciun fel de măsuri, nu organizează concursuri pentru cele două secții de Ortopedie-Traumatologie și Gastroenterologie, în condițiile în care cei doi ar fi trebuit să fie demiși demult - mă refer la soții Bațagă. Acolo ar fi trebuit organizat un concurs, lucru care nu se întâmplă. În consecință, voi cere demiterea doamnei manager interimar săptămna viitoare, dacă nu va lua măsuri să ia act de decizia ANI în dreptul soților Bațagă. Nu pot să mai existe ca șefi de secție doi doctori care au fost găsiți încălcând legea în acel spital", a declarat Emanuel Ungureanu, pentru HotNews.ro.



Care este acum situația medicului Monica Pantea și a șefei de secție Simona Bațagă? Niciun răspuns de la Spitalul Județean Mureș

Spitalul Județean Mureș (arhivă)



Managerul interimar Mariana Cernat a spus că nu poate răspunde la aceste întrebări prin telefon, dar ne-a cerut să adresăm întrebările în scris, promițând că va răspunde la ele în cel mai scurt timp. Răspunsurile nu au fost primite până la momentul publicării acestui articol. În măsura în care le vom primi, ele vor fi publicate.



Concret, medicul Monica Pantea, rezident în gastroenterologie până în luna mai a anului 2019, ulterior medic specialist medicină internă și medic specialist gastroenterologie, este și asistent universitar și doctorand. Coordonatorul lucrării sale de doctorat este prof. dr. Simona Bațagă, șefa Secției de Gastroenterologie de la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Mureș. Simona Bățagă conduce secția de Gastroenterologie a spitalului din anul 2008, fără concurs, ci prin decizii succesive de numire, numiri succesive, ceea ce reprezintă o încălcare a prevederilor Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, se arată în raportul Corpului de control al Ministerului Sănătății obținut de HotNews.ro.Interesant este că Simona Bațagă, coordonatoarea lucrării de doctorat a medicului Monica Pantea și șefa Secției de Gastroenterologie, care a permis această situație, are o decizie de conflict de interese de natură administrativă din partea Agenției Naționale de Integritate, decizie anunțată de ANI pe data de 10 mai. "În perioada 22 noiembrie 2016 – 19 noiembrie 2020, în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, unde persoana evaluată exercită funcția de șef al Secției Gastroenterologie, soțul acesteia deține funcția de șef al Secției Ortopedie și Traumatologie, încălcând astfel dispozițiile art. 185, alin. (15) coroborate cu dispozițiile art. 178, alin. (2), lit. b)din Legea nr. 95/2006", a arătat Agenția Națională de Integritate. La începutul lunii aprilie, ANI luase aceeași decizie și în cazul soțului medicului Simona Bațagă, prof. univ. dr. Tiberiu Băţagă, şeful Secţiei Clinice Ortopedie şi Traumatologie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş (din anul 2005), președintele Societății Române de Ortopedie și Traumatologie și consilier județean PSD.Monica Pantea făcând endoscopie unui pacient / Sursă foto: Emanuel UngureanuCorpul de Control al Ministerului Sănătății a cerut clarificări șefei de secție, medicul Simona Bațagă, după efectuarea acestor verificări. Răspunsul medicului Simona Bațagă, mai jos:"Doamna doctor Pantea Cristina Monica și-a finalizat studiile de doctorat la 30.10.2019 cu teza de doctorat 'Aspecte endoscopice și histopatologice ale leziunilor gastro-duodenale induse medicamentos'. Această lucrare a presupus evaluarea aspectelor endoscopice ale leziunilor, din perspectiva severității acestora și a aprecierii potențialului lor hemoragic.Am calitate de conducător de doctorat la Școala Doctorală din cadrul I.O.S.U.D. - U.M.F.S.T. Târgu Mureș. În această calitate am fost desemnată să conduc studiile de doctorat ale doamnei dr. Pantea Cristina Monica.Una din principalele mele atribuții în calitate de conducător de doctorat a fost/este și cea a stabilirii programului de studii doctorale sub toate aspectele sale. Din analiza dispozițiilor legale în această materie rezultă dreptul și obligația mea de a pregăti studentul-doctorand atât din punct de vedere teoretic cât și practic. În opinia mea, această pregătire practică, în cazul concret al studentei-doctorand Pantea Cristina Monica, raportat la teza sa de doctorat, se putea realiza și prin participarea acesteia la efectuarea de endoscopii.Activitatea doamnei dr. Pantea Cristina Monica în laboratorul de endoscopie se justifică, însă, și din alte motive, cum ar fi:Corpul de Control arată, în raport, că în calitate de doctorand, Monica Pantea avea dreptul și obligația "de a se pregăti, documenta, investiga numai sub supravegherea strictă a doamnei prof. dr. Simona Bațagă, așa cum prevede contractul de studii universitare de doctorat." Corpul de Control a descoperit însă că, așa cum reiese din "Registrul investigațiilor edoscopice pus la dispoziția comisiei de control, există numeroase astfel de proceduri efectuate de către doamna dr. Monica Pantea fără a fi parafate de doamna prof. dr. Simona Bațagă, astfel că nu se poate susține afirmația doamnei profesor cum că acele investigații au fost efectuate în cadrul studiilor de doctorat, atâta timp cât aceste investigații nu au fost monitorizate de dânsa."O altă concluzie din raport este aceea că "prof. dr. Simona Bațagă, numită șef de secție în baza deciziei nr. 931/2008, ulterior fiind emise și alte decizii de numire în funcție, fără a fi ocupată prin concurs, încălcându-se astfel prevederile art. 185 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății."La final, Corpul de Control al Ministerului Sănătății recomandă "cercetarea disciplinară la nivelul unității sanitare a persoanelor responsabile care au permis efectuarea de investigații endoscopice de către dr. Pantea Monica în afara contractului de gărzi, fără supravegherea conducătorului de doctorat".Neregulile de la Spitalul Județean Mureș, care au atras în cele din urmă și atenția Ministerului Sănătății, care a trimis acolo Corpul de Control, au fost semnalate inițial de deputatul USR Emanuel Ungureanu, la acea vreme vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, la începutul anului trecut.În ianuarie 2020, Emanuel Ungureanu semnala faptul că o doctoriță de la Spitalul Județean Mureș ar fi efectuat ilegal o serie de proceduri medicale nefiind angajata spitalului, iar un pacient al acesteia ar fi decedat în condiţii suspecte. Emanuel Ungureanu vorbea atunci despre un posibil caz de malpraxis pe care l-a denumit "Beuran 2".De la controlul Corpului de Control al Ministerului Sănătății a trecut mai bine de un an. 