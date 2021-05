Medicul Virgil Musta: Săptămâna trecută am simţit pentru prima dată după mult timp că a început să scadă presiunea şi asupra sistemului de sănătate

”Timişoara este în scenariul verde datorită efortului întregii comunităţi. Vă scriu acest mesaj pentru a împărtăşi cu voi bucuria anunţului că Timişoara este în scenariul verde, rata de infectare scăzând sub 1,5 la mie. Este un moment de bucurie, dar mai ales de speranţă pentru revenirea la normalitate. Fără responsabilitatea şi solidaritatea voastră nu s-ar fi putut obţine acest rezultat. Vă mulţumesc că aţi înţeles faptul că spitalele sunt doar ultima redută, iar războiul trebuie câştigat în primul rând în afara lor, în comunitate, în special prin respectarea regulilor de protejare individuală şi de grup. Personal, săptămâna trecută am simţit cu adevărat, pentru prima dată după o lungă perioadă de timp, că a început să scadă presiunea şi asupra sistemului de sănătate, având în sfârşit mai multe locuri libere pe secţie”, a scris pe Facebook medicul Virgil Musta.Medicul a dezvăluit că dacă situaţia continuă să se îmbunătăţească, una dintre secţiile Covid ale Spitalului de Boli Infecţioase din Timişoara va redeveni secţie de boli infecţioase unde se vor putea trata şi alte afecţiuni.„Dacă situaţia continuă să se îmbunătăţească, intenţionez ca una dintre sectiile Covid-19 de la noi din spitalul Victor Babeş din Timişoara să redevină, după o perioadă lungă, secţie de boli infecţioase unde să putem trata din nou şi alte afecţiuni. Cu toată această bucurie, vă rog să rămânem în continuare responsabili şi precauţi, pentru a consolida realizările din ultimele săptâmâni. Aceasta înseamnă să respectăm în continuare regulile de protecţie în vigoare acum şi cele de bază (purtarea măştii, evitarea locurilor agglomerate, aerisirea spaţiilor închise, spălarea mâinilor) şi, foarte important, să ne vaccinăm într-un număr cât mai mare, pentru că acest lucru va conduce de fapt la limitarea masivă a acestei pandemi”, a mai scris Musta.Virgil Musta a adăugat că visează la o viaţă normală şi la o vară frumoasă pentru toată lumea şi a făcut apel la solidaritate.„Visez la o vară frumoasă pentru toată lumea, aşa cum parcă am uitat că poate exista. Visez la o viaţă normală, pe care toţi cred că ne-o doream de mult, dar a fost o perioadă în care întrezăream tot mai greu luminiţa de la capătul tunelului. Acum, cred că se vede tot mai clar lumina, mai trebuie doar să ne păstrăm în continuare responsabilitatea şi răbdarea, să ducem mai departe ceea ce am câştigat cu greu. Cred că solidaritatea dovedită de majoritatea dintre voi în acestă perioadă extrem de grea ne poate ajuta să ne recâştigăm încrederea unul în altul, să înţelegem că fiecare poate contribui cu ce poate şi ştie cel mai bine în domeniul său, să fim toleranţi şi uniţi atunci când trebuie să facem front comun pentru a depăşi momente grele. În continuare, la fel ca până acum, numai împreună vom reuşi! Aşa să ne ajute Dumnezeu!”, a mai scris Musta.Municipiul Timişoara a intrat, duminică, în scenariul verde, după ce rata de infectare este de 1,23 de cazuri la o mie de locuitori.În spitalele din judeţul Timiş mai sunt internate 164 de persoane cu Covid-19, dintre care 56 pe secţiile ATI.