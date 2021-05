Concursul pentru șefia Caselor Județene de Asigurări de Sănătate, "cele mai mari portofele" din județe, a început: 60 de candidați, dintre care 24 sunt directori interimari în funcție

60 de candidați participă la concursul pentru ocuparea posturilor de directori ai Caselor Județene de Asigurări de Sănătate, care a început astăzi, 24 dintre ei fiind directori interimari în funcție, iar 15 dintre cei 24 fiind candidați unici, arată datele furnizate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, la solicitarea HotNews.ro. CNAS este, practic, cea mai bogată instituție din domeniul sănătății, iar casele județene au de gestionat un buget uriaș: aproape 10 miliarde de euro în acest an. Casele Județene de Asigurări de Sănătate reprezintă, în multe cazuri, "cel mai mare portofel" dintr-un județ, așa cum afirma, recent, fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu.

Concursul a început joi, la ora 10:00, cu proba scrisă a examenului, desfășurată în amfiteatrul Spitalului Universitar de Urgență din București.



60 de candidați

24 dintre ei sunt directori interimari aflați în funcție

Cele 24 de județe unde directorii interimari în funcție participă la concurs: Alba, Arad, Argeș, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Cluj, Covasna, Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Ilfov, Maramureș, Mureș, Prahova, Satu Mare, Suceava, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea, București.

În 15 județe, directorii în funcție sunt candidați unici: Alba, Bihor, Brașov, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Ilfov, Maramureș, Mureș, Prahova, Suceava, Vâlcea, Vrancea, București.

În 3 județe nu s-a înscris niciun candidat, astfel că procedura de concurs urmează să fie reluată: Dolj, Olt și Timiş.

Numele candidaților nu pot fi făcute publice din cauza regulamentului GDPR.



Banii CNAS, gestionați, de facto, la nivelul caselor județene. CNAS are anul acesta un buget de 45 de miliarde de lei

Casa Națională de Asigurări de Sănătate este, practic, cea mai bogată instituție din domeniul sănătății, iar casele județene au de gestionat un buget uriaș: aproximativ 45 de miliarde de lei, echivalentul a aproape 10 miliarde de euro.

În urmă cu o săptămână, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Adrian Gheorghe, numit în funcție la începutul acestui an, la propunerea lui Vlad Voiculescu, explica faptul că CNAS nu are niciun contract cu niciun furnizor de servicii medicale, toate contractele fiind încheiate între CASMB/casele județene și furnizori. "La nivelul caselor județene sunt gestionate, de facto, resursele Casei de Asigurări de Sănătate. De aceea trebuie să ne asigurăm că managementul lor este eficient", a spunea atunci Adrian Gheorghe.Președintele CNAS adăuga că "va fi un concurs organizat în litera și spiritul legii" și a ținut să sublinieze că "am primit asigurări de la reprezentanții tuturor partidelor din coaliție că se dorește ca acest concurs să fie transparent și obiectiv". "Nu am primit direct sau indirect niciun fel de aluzie sau presiune" după anunțarea acestor concursuri, a subliniat Adrian Gheorghe.Mai multe informații despre concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de director general la casele județene de asigurări de sănătate sunt disponibile aici