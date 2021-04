EXCLUSIV Cealaltă campanie de vaccinare, despre care nu vorbește (aproape) nimeni

Info pe scurt:



28.169 de tinere din România au fost vaccinate împotriva virusului HPV în primul an în care campania de vaccinare s-a reluat după mai bine de un deceniu de pauză, arată datele obținute în exclusivitate de HotNews.ro.

Campania se adresează fetelor cu vârsta între 11 și 14 ani.

În jur de 3.300 de românce sunt diagnosticate anual cu cancer de col uterin. Mai mult de jumătate dintre ele pierd lupta cu boala, România fiind țara din UE cu cea mai mare mortalitate cauzată de cancerul de col uterin.

Practic, 5 femei din grupa de vârstă 20-50 de ani mor zilnic, în medie, în România, de cancer de col uterin, o boală ce poate fi prevenită numai prin vaccinarea împotriva virusului HPV.

În spatele cifrelor seci se afă mame, fiice, surori, bunici, prietene sau soții. Pierdute de familiile, copiii sau soții lor. "Poate că cifrele nu au aceeași valoare ca atunci când au un nume", subliniază medicul Gindrovel Dumitra.

Virusul HPV (Human Papiloma Virus) este cea mai cunoscută infecție virală cu transmitere exclusiv sexuală din lume. Aproape fiecare persoană activă din punct de vedere sexual intră, pe parcurcul vieții, în contact cu cel puțin una dintre tulpinile virusului HPV.

Vaccinul anti-HPV acoperă 90% dintre tulpinile virusului HPV aflate în circulație.

În multe cazuri, virusul este eliminat de sistemul imunitar al organismului, dar, atunci când acest lucru nu se întâmplă, infecțiile cu HPV pot declanșa câteva tipuri de cancer: cancer de col uterin (cel mai frecvent), cancerul laringian, cancerul faringian, penian, vulvar, anal și tegumentar.

În anul 2008, România se număra printre primele țări care introduceau vaccinarea împotriva HPV, simultan cu Marea Britanie. Campania de atunci a fost însă un eșec total - doar 2% dintre fetele eligibile au fost vaccinate.

Ce s-a schimbat de atunci și cum s-a ajuns, în actuala campanie, la cifre peste așteptări? În Săptămâna Mondială a Imunizării, încercăm să găsim răspunsurile la aceste întrebări.





Campania de vaccinare se adresează fetelor cu vârsta între 11 și 14 ani

Campania se adresează fetelor cu vârsta cuprinsă între 11 și 14 ani. Ministerul Sănătății achiziționează vaccinul HPV pentru imunizarea acestora pe baza solicitărilor părinților / reprezentanților legali ai tinerelor, care transmit cererile către medicii de familie. Cererile sunt centralizate în ordinea cronologică a datei de înregistrare şi, trimestrial, se solicită Direcţiei de Sănătate Publică numărul de doze de vaccin necesare.









În anul 2008, România se număra printre primele țări care introducea vaccinarea împotriva HPV, simultan, spre exemplu, cu Marea Britanie. Țara noastră era, practic, unul dintre "pionierii" vaccinării împotriva HPV. Campania de vaccinare din anul 2008 a fost însă un eșec total - din 110.000 de eleve cu vârsta între 9 şi 11 ani care reprezentau grupul-țintă ce urma a fi vaccinat, doar 2%, adică 2.600 de fete, s-au vaccinat atunci.



Ce s-a schimbat de atunci și cum s-a ajuns, în actuala campanie, la cifre peste așteptări?







Gindrovel Dumitra: Eforturile pentru reluarea vaccinării împotriva HPV au început în 2013

"Practic, am încercat să venim cu răspunsuri pentru toate miturile care erau, la momentul respectiv, în circulație, astfel încât colegii mei să poată să informeze părinții fetițelor care erau eligibile, care puteau să fie vaccinate, și mai departe să strângem cereri de la acei părinți, pe care să le adresăm Direcțiilor de Sănătate Publică, iar DSP-urile să le transmită Ministerului Sănătății. Îmi aduc aminte că la acel moment s-au strâns aproximativ 6.000 de cereri de la colegii mei din țară care nu au fost niciodată onorate. Acele fetițe pentru care părinții au depus atunci cerere nu au fost nici pănă acum vaccinate prin intermediul unui program național", explică medicul Gindrovel Dumitra.







Medicul Gindrovel Dumitra







Abia în anii 2017-2018 "am găsit înțelegere la Ministerul Sănătății și am reluat acest efort din 2013-2014, împreună cu Ministerul Sănătății. Iarăși am avut un program de pregătire a colegilor mei, iarăși am updatat informațiile, pentru că lucrurile au evoluat de atunci până acum, iar începând cu 2017 au început să fie colectate iarăși cereri, care au fost onorate la începutul anului 2020."

Gindrovel Dumitra, medicul care a devenit cunoscut după ce i-a convins pe toți părinții din localitatea lui să își vaccineze copiii, în plină epidemie de rujeolă, își amintește acum cum chiar și el a fost la un pas să renunțe, la un moment dat, la lupta pentru vaccinul HPV. În cei peste 10 ani în care Ministerul Sănătății nu a mai cumpărat vaccinul, a avut momente când lupta lui și a medicilor i se părea în zadar: "După cum știm, această colectare de cereri a avut o evoluție sinusoidală. Asta din cauză că, în momentul în care colegii mei au început să colecteze cereri, au început să fie duse la DSP, DSP-ul a spus de multe ori "De ce le mai colectați, pentru că știți foarte bine că nu o să primiți vaccin?". Au fost atât de multe elemente descurajatoare. Spre exemplu, eu, în cursul anului 2019, nu am mai colectat nicio cerere, tocmai din cauză aveam această senzație că efortul din 2017-2018 a fost în zadar."





Minunea din anul 2020 și bulgărele de zăpadă care se rostogolește

"Dar, una peste alta, este un lucru extraordinar faptul că deja am format un bulgăre de zăpadă care, rostogolindu-se, trebuie să crească din ce în ce mai mult. Iar acest bulgăre de zăpadă se numește încredere. Încrederea părinților în acest vaccin, care este un vaccin sigur, eficient și mai ales poate să salveze viața unei fetițe care nu se va mai îmbolnăvi de cancer de col uterin. Iar asta este ceea ce contează", spune Gindrovel Dumitra.





Vaccinul acoperă 90% dintre tulpinile virusului HPV aflate în circulație

Vaccinul HPV nu este singurul vaccin care previne cancerul, mai există și un vaccin care previne hepatita. Iar hepatita poate să ducă și ea la hepatom celular, care este tot cancer.









"Practic, vaccinul impotriva HPV previne mai multe tipuri de cancer, iar acest lucru justifică beneficiul pe care îl ai atunci când administrezi vaccinul HPV la fetițe, pentru că previne nu doar cancerul de col uterin, ci și alte forme de cancer, iar la băieți avem un dublu beneficiu: beneficiul creat de protecția directă - împotriva acelor forme de cancer despre care vorbeam, și protecția indirectă - în sensul că ei, în momentul în care sunt vaccinați, nu mai pot fi vectori de transmitere, iar acest lucru contează foarte mult", subliniază medicul.







De ce 11-14 ani și care este "vârsta perfectă" pentru administrarea vaccinului HPV

De asemenea, și după vârsta de 25 de ani, orice persoană poate fi vaccinată cu acest vaccin "până la vârsta de 45 de ani - aceasta este limita superioară de vârstă la vaccin - dar este recomandat să parcurgă și screeningul, examenul Babeş-Papanicolau. De ce este important? Pentru că vorbim de persoane care sunt active din punct de vedere sexual. Incidența mare a infecției se produce undeva între 15 și 25 de ani - acolo se produc cele mai multe infecții cu HPV. În momentul în care am avut această incidență mare a infecțiilor, este foarte posibil ca o persoană care se vaccinează la vârsta de peste 25 de ani să aibă deja niște leziuni preexistente produse de HPV. După cum spuneam, vaccinul nu a dovedit încă că vindecă leziunile preexistente. Și atunci, este foarte important să identificăm dacă există aceste leziuni, pentru ca ele să fie tratate pe calea pe care o cunoaștem - mă refer la aspectele ginecologice, chirurgicale. Și, bineînțeles, indiferent dacă există sau nu acolo o leziune, persoana respectivă se poate vaccina fără niciun fel de problemă, pentru că previne, pe de o parte, reinfecția cu același serotip și, pe de altă parte, și infecția cu alte serotipuri care pot să determine cancer de col uterin."



De ce campania din 2008 a fost un eșec total





Ce s-a schimbat între timp? "În primul rând, a fost foarte important modul în care a debutat acea campanie, pentru că, la momentul respectiv, discutam despre un vaccin care apăruse pentru prima dată în România. Programul de vaccinare neavând niciodată probleme de administrare - adică pur și simplu nu exista campania anti-vaccin la acesl moment - practic, ne-am trezit dintr-odată cu o avalanșă de informații neverificate care au fost preluate de către presă și ne-am trezit, peste noapte - pentri că la acea vreme nu exista Facebook - practic, presa audio-vizuală era cea care făcea legea în ceea ce privește transmiterea de informații. Ei bine, dacă la televizor au spus că în America au fost nu știu câte decese, însemna că este adevărat, informația nu putea să fie altfel decât corectă. Și atunci, fără discuție, părinții respectivi au reacționat instinctual, dar protector pentru copiii lor, ceea ce din punctul meu de vedere este cât se poate de natural."









În cazul HPV, "campaniile au evoluat în salturi. Noi suntem destul de implicați pentru că vedem persoane care își pierd viața, mame tinere care sunt pierdute de către familie, de către copii, de către soți, vedem tragediile care se întâmplă. Și atunci este normal să reacționezi. Poate că cifrele nu au aceeași valoare ca atunci când au un nume."





Campania care a reușit în ciuda faptului că nu se vorbește despre ea





"Eu am observat în multe state europene unde vaccinarea împotriva HPV a reprezentat un succes o persistență în ceea ce privește derularea programului național. Persistență care a dus, în final, la anumite rezultate. Ei bine, la noi, această persistență a lipsit. Am pierdut lupta în 2008-2009, am abandonat terenul pentru 10 ani. Ei bine, acest lucru, din punctul meu de vedere, este inacceptabil", încheie Gindrovel Dumitra.





HPV - cea mai cunoscută infecție cu transmitere sexuală din lume. OMS încearcă să grăbească eliminarea cancerului de col uterin până în 2030



90% dintre fete să fie vaccinate complet cu vaccinul HPV până la vârsta de 15 ani.

70% dintre femei să fie supuse unui test de înaltă performanță până la 35 de ani și din nou până la vârsta de 45 de ani.

90% dintre femeile identificate cu boli de col uterin să primească tratament (90% dintre femeile cu leziuni precanceroase și 90% dintre femeile cu cancer invaziv).





Cancerul de col uterin poate fi depistat prin testul Babeş-Papanicolau, o investigație medicală simplă, care este gratuită în România, iar medicii recomandă ca toate femeile cu vârsta între 18 şi 64 de ani să facă anual testul. Depistat într-o fază incipientă, cancerul de col uterin poate fi tratat. Numărul mare de cazuri și de decese din țara noastră arată însă că puține românce fac această analiză periodic.



Australia este prima țară din lume care a anunțat că ar urma să elimine complet cazurile de cancer de col uterin în următorii 20 de ani.

