Cine este Ioana Mihăilă, propunerea USR-PLUS pentru funcția de ministru al Sănătății. A intrat în politică în 2018

Ioana Mihăilă (41 de ani), medic endocrinolog, fost candidat al Alianței USR-PLUS la Primăria Oradea anul trecut și secretar de stat în Ministerul Sănătății în mandatul lui Vlad Voiculescu a fost propusă astăzi pentru funcția de ministru al Sănătății. Ioana Mihăilă și soțul său, tot medic, dețin o clinică privată la Oradea. În calitate de secretar de stat în timpul mandatului lui Vlad Voiculescu, Ioana Mihăilă s-a ocupat în special de Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă în sănătate.





Ioana Mihăilă (41 de ani) și soțul său, și el medic, au înființat o clinică privată la Oradea. Cei doi au împreună doi copii.







Absolventă a Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca, Ioana Mihăilă s-a clasat între primii 100 de candidați pe țară la examenul național de rezidențiat, profesând ca medic endocrinolog în Cluj și în Oradea, iar în 2016 a promovat cu nota 10 examenul pentru obținerea gradului de medic primar. A coordonat caravane medicale prin care au fost oferite servicii medicale gratuite în satele din județul Bihor.



Odată cu fondarea PLUS, Ioana Mihăilă s-a implicat în politică și a devenit președintele organizaţiei judeţene Bihor.







"M-am implicat activ în politică în 2018, atunci când am avut certitudinea că direcţia în care se îndrepta România este total îndepărtată de valorile europene. Mi-am dat seama atunci că avem 2 opţiuni: fie plecăm din ţară, fie ne alăturăm oamenilor în care credem şi contribuim la schimbare. Am ales cea de-a doua variantă şi am aderat la organizaţia ”Platforma România 100”, iar apoi la Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate (PLUS)", afirma Mihăilă anul trecut, înaintea alegerilor locale.

La capitolul avere, Ioana Mihăilă deține 3 case de locuit la Oradea, 3 terenuri (intravilan) în Oradea, un apartament la Cluj, un spațiu comercial în Oradea, un autoturism și peste 400.000 de lei în conturi. De asemenea, Ioana Mihăilă a încasat anul trecut, potrivit declarației de avere publicate pe site-ul Ministerului Sănătății, dividende în valoare de 137.000 și 382.850 și a acordat USR un împrumut de 20.000 de lei în campania electorală.









Ioana Mihăilă va fi al patrulea ministru al Sănătății în timpul pandemiei, după Victor Costache, Nelu Tătaru și Vlad Voiculescu.Din informațiile HotNews.ro, Ioana Mihăilă, un secretar de stat mult mai discret cu aparițiile în public decât Andreea Moldovan și Monica Althamer, s-a ocupat, în mandatul lui Vlad Voiculescu, în special de Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă în sănătate. 1,85 de miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență, programul național ce se bazează pe fondurile europene puse la dispoziție de Uniunea Europeană pentru a ameliora impactul pandemiei asupra economiilor europene, vor merge către investiții în domeniul sănătății.De altfel, Ioana Mihăilă a fost, anul trecut, candidatul Alianţei USR-PLUS la Primăria Oradea.De asemenea, Ioana Mihăilă a făcut parte din celula de criză PLUS COVID şi a contribuit la programul de guvernare USR-PLUS la capitolul dedicat managementului crizei COVID-19.