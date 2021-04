Bilanțul lui Vlad Voiculescu după 4 luni la Ministerul Sănătății: Am suplimentat numărul de paturi ATI până la 1.687. Am oprit în Guvern, în plină criză sanitară, cu cheltuieli fulminante, și banii pentru presă

Vlad Voiculescu, demis acum două zile din funcția de ministru al Sănătății, a vorbit vineri dimineață, într-o conferință de presă, despre proiectele la care echipa sa a lucrat în minister, în cele mai puțin de 4 luni de mandat. Vlad Voiculescu spune că în mandatul său de ministru al Sănătății, numărul de paturi ATI pentru pacienții COVID-19 a fost suplimentat până la 1.687. Ministrul demis mai spune că, în plină criză sanitară, cu cheltuieli fulminante, a oprit în Guvern banii pentru presă: "Nu cred că era oportun să mai prelungim ceva ce s-a întâmplat anul trecut."





De asemenea, în mandatul său de ministru al Sănătății s-au demarat proiecte pentru centre de arși, "am alocat bugete pentru dotarea clinicilor de arși, am asigurat resurse pentru testarea în școli și farmacii, am pregătit OUG pentru creșterea tarifului pentru vaccinarea în cabinetele medicilor de familie".





În plus, plafonul la norma de hrană din spitale a fost eliminat, "pentru ca pacienții să nu mai fie înfometați în spitale".

Vlad Voiculescu a anunțat că va publica un raport detaliat al măsurilor și proiectelor la care s-a lucrat în Ministerul Sănătății în mandatul său, raport ce ar urma să fie public mai devreme de ziua de luni.





Vlad Voiculescu a vorbit și despre "politizare peste tot în sistem" și spune că "am avut acum două săptămâni evaluarea directorilor din DSP", afirmând că "nivelul profesional nu este un lucru cu care să ne mândrim".





"E nevoie de depolitizare și e nevoie de adevăr și asta a încercat Ministerul Sănătății. Nici pandemia, nici sănătatea nu pot fi gestionate doar în spitale, dar e responsabilitatea noastră să ne asigurăm că toți indicatorii reflectă realitatea.



"Avem acum un ministru interimar al Sănătății. O să îl rog pe domnul ministru interimar, care ocupă funcția de prim-ministru, să revadă metodologia făcută în guvernarea partidului domniei sale cu privire la raportarea deceselor din spitale COVID. Nu aș vrea să arunc cu numere, pentru că nu am reușit să documentăm. Investigația pe care am început-o arată diferențe fundamentale între ceea ce se raportează și datele reale", mai spune ministrul demis al Sănătății.





"Vaccinul antigripal l-am făcut disponibil pentru toată lumea, am reintrodus lista de medicamente esențiale, săptămâna aceasta trebuia aprobată", mai spune Vlad Voiculescu.De asemenea, echipa sa a luat măsuri pentru ca medicamente precum Eutyrox - care lipsea de un an din România - să fie din nou disponibile.