Cine era medicul rezident din Timișoara găsit mort în locuința sa, despre care există suspiciuni că s-ar fi sinucis: Multă lume crede că medicii sunt dumnezei, dar suntem și noi oameni

"Este o tragedie care a avut loc în colectivul Secției de Anestezie-Terapie Intensivă. Tânărul de 28 de ani a fost găsit de mama sa în stare de inconștiență acasă. Mama sa a chemat echipajul SMURD, dar, din păcate, tânărul nu a mai răspuns manevrelor de resuscitare și nu a mai putut fi salvat. El era un medic rezident care a fost un student de nota 10, a fost foarte apreciat de colectiv, a fost un lider printre cei din generația lui, trăia pentru această specialitate de Anestezie-Terapie Intensivă. A lucrat pe secția noastră de ATI COVID o bună perioadă de timp, dar în ultimele zile a lucrat în secția ATI non-COVID", a declarat luni medicul Raul Pătrașcu, managerul Spitalului Județean de Urgență din Timișoara, pentru HotNews.ro.







Întrebat dacă tânărul fusese suprasolicitat de munca din spital în ultima vreme, managerul Raul Pătrașcu spune că "la noi se respectă graficul, nu face nimeni mai multe gărzi decât este normal, dar având în vedere anul intens prin care am trecut, multă lume nu se gândește și crede că medicii sunt dumnezei, dar noi suntem și noi oameni, avem și noi probleme de sănătate, vieți de familie, vieți personale. Mai ales colectivul de la ATI este zi de zi la granița dintre viață și moarte și, deși un medic face tot ce poate pentru a salva viața unui pacient, la final, uneori, nu reușește. Iar acest lucru nu are cum să nu ne afecteze din punct de vedere psihic, în mod repetat. Sunt niște traume repetate prin care colegii mei trec. Mai ales după acest ultim an intens, în care la mortalitatea normală a pacienților non-COVID, a celor cu probleme grave, cu accidente, s-a adăugat această pandemie COVID, în care deși colegii mei au făcut eforturi supraomenești ca să poată salva cât mai mulți oameni, totuși, s-au confruntat cu pierderi de vieți omenești, aceste lucruri nu au cum să nu îi afecteze. Iar presiunea pe secțiile de ATI este în continuare imensă, locurile sunt în continuare ocupate toate."





Tânărul medic și-ar fi injectat mai multe substanțe folosite în ATI și ar fi utilizat o perfuzie pentru a se sinucide, scrie publicația locală OpiniaTimișoarei, citând surse din anchetă. Foștii săi colegi din spital nu comentează însă această informație și așteaptă rezultatul oficial al necropsiei."Noi în această dimineață am fost informați că a fost găsit decedat în locuința sa. Necropsia va stabili ce anume s-a întâmplat. Noi, întreaga echipă a spitalului, nu am putut față de familie decât să ne exprimăm regretul și condoleanțele vizavi de această tragedie nemărginită, având în vedere vârsta lui tânără. Cuvintele nu pot să aline o asemenea suferință acum, știm acest lucru, dar noi vom fi alături de ei cu absolut tot ce va fi nevoie, pentru că pentru colectivul secției ATI, pentru domnul profesor Dorel Săndesc (șeful secției ATI de la Spitalul Județean din Timișoara - n.red.), acesta a fost ca un copil al lui, pe care l-a crescut", spune managerul spitalului, Raul Pătrașcu.De asemenea, colegii din spital nu știu ca medicul rezident Vlad Marinescu să fi avut alte probleme de sănătate: "Nu știm să fi avut alte probleme de sănătate. Așteptăm și noi rezultatul necropsiei, pentru că nici noi, nici colectivul secției ATI nu ne putem pronunța pe această temă până nu știm rezultatul oficial. Tot ce pot să vă spun este că, din ce mi-au spus și colegii de pe secția ATI, tot timpul s-a purtat într-un mod absolut profesionist, niciodată nu și-a spus la spital problemele personale. De aceea, din păcate, nu avem acum foarte multe informații", subliniază Raul Pătrașcu."A și ieșit un studiu de la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara care arată că peste 50% din cadrele medicale sunt în stadiul de burnout. Presiunea fizică, dar mai ales psihică, este enormă. O simțim noi, cei din administrație, care nu suntem pe tranșee, dar ei. Nici nu se poate compara", încheie managerul Raul Pătrașcu.