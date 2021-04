Ministrul Sănătății anunță suplimentarea locurilor în spitale din Capitală pentru bolnavii de Covid

Acesta a spus că au fost înregistrate duminică două recorduri, în ceea ce privește numărul pacienților internați și cel al pacienților internați la ATI. Voiculescu a spus că în spitale sunt 13.714 pacienți, iar 1.456 de pacienți sunt doar la secțiile ATI.





„Am mers către spitale la care ne-ar fi plăcut să nu trebuiască să apelăm, am mers pentru suplimentarea paturilor către spitale cu tradiție în tratarea bolilor cronice. Am mers către Institutul Fundeni - și avem acolo un număr de 70 de paturi cu oxigen și un număr de 14 paturi de Terapie Intensivă care fie sunt disponibile deja, fie sunt în pregătire. Am mers către Institutul Oncologic București, și avem un număr de 5 paturi de Terapie Intensivă și alte 5 paturi pentru terapie acută, care sunt disponibile. 35 de paturi la Spitalul Colentina, două paturi de ATI la Spitalul Gerota, la Spitalul Colțea 16 paturi cu oxigen”, a spus Vlad Voiculescu, potrivit Mediafax.Acesta a anunțat și creșterea numărului de paturi din unitățile mobile.„Avem, de asemenea, o creștere a numărului de paturi avizate în unitățile mobile, acele unități din curțile spitalelor. Vorbim de o creștere de la 8 la 12 paturi la fiecare mașină și vorbim de o creștere la 45 a paturilor de la Spitalul Pantelimon. Începând cu ziua de mâine vom avea de asemenea 12 paturi în plus la Victor Babeș în București”, a mai spus ministrul Sănătății.