VIDEO Andrei Baciu promite că autoritățile vor regla problema "turismului de vaccinare" direcționând următoarele tranșe de vaccin către centrele cu cerere mare

Interviurile HotNews LIVE

Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 are în vedere rezolvarea problemei centrelor de vaccinare, în special din marile orașe, unde nu sunt locuri pentru programarea la vaccinare dar există cerere mare, direcționând acolo o mare parte din vaccinurile din următoarele tranșe, a explicat miercuri Andrei Baciu, vicepreședintele CNCAV și secretar de stat în Ministerul Sănătății, la Interviurile HotNews LIVE.







Problema ar putea fi rezolvată odată cu sosirea următoarelor tranșe de vaccin, spune vicepreședintele Comitetului de coordonare a vaccinării împotriva COVID-19: "Acum, că vor veni doze noi, ne vom uita foarte atent la această situație, atfel încât să echilibrăm practic accesul. Dar încă o dată, vorbim aici despre un acces echitabil care a fost desemnat pe criterii demografice, pe criterii populaționale, în special pentru persoanele peste 65 de ani. Acesta a fost principiul care a stat la baza alocării centrelor de vaccinare pentru fiecare județ. Dar oricum, în momentul în care un centru de vaccinare este alocat pentru un județ și acesta este operaționalizat, sunt doze suficiente pentru a umple de dimineața până seara."









Lipsa locurilor libere în centre de vaccinare din marile orașe și disponibilitatea de locuri în unele localități mici, unde o mare parte din populația din marile orașe este nevoită să "migreze" pentru a se putea vaccina, a fost una dintre problemele de până acum ale campaniei de vaccinare."Pentru orice centru de vaccinare care este deschis, noi ne asigurăm că există doze de vaccin, pentru că atunci când un centru de vaccinare se operaționalizează, el practic devine vizibil în platforma de programare, oamenii intră și, văzând că sunt locuri libere în respectivul centru, se și programează. Practic, pentru orice centru de vaccinare care devine operațional, există și doze de vaccin și noi ne asigurăm de acest lucru. Dar distribuția centrelor de vaccinare la nivel național poate suferi, într-adevăr, câteva variații de adresabilitate", afirmă secretarul de stat Andrei Baciu, la Interviurile HotNews LIVE.Andrei Baciu a explicat și care este mecanismul care a stat la baza înființării și operaționalizării centrelor de vaccinare de pe teritoriul țării: "Cum funcționează acest mecanism: Trebuie să ținem cont de faptul că ne-am dorit ca această campanie de vaccinare să fie una construită pe criterii de accesibilitate și echitate, distribuția să fie cât mai bună, inclusiv la nivelul fiecărui județ.""Când am desenat numărul de centre pentru fiecare județ în parte, acest lucru s-a făcut pe criterii demografice, în special pentru populația peste 65 de ani - aproximativ 4 milioane de persoane. Ne-am dorit ca pentru fiecare județ să fie un număr de centre de vaccinare echitabil astfel încât orice persoană peste 65 de ani să aibă cam același acces la vaccinare oricunde ar locui în România, în orice județ. Acum, sigur că există situații variabile, în special în jurul marilor aglomerări urbane. Dacă luăm cazul Bucureștiului de exemplu, sunt foarte mulți oameni care lucrează în București, își petrec mare parte din zi în București, însă locuiesc în Ilfov. Evident că toate aceste distribuții noi le-am făcut pe baza datelor pe care le-am primit oficial de la diverse instituții de la care am solicitat aceste date. Și pot să existe variabile date de faptul că nu toată lumea are înregistrată în buletin efectiv localitatea unde lucrează. Pe cale de consecință, pot exista aceste situații eterogene de la un loc la altul, însă ne-am dorit să existe un echilibru", afirmă secretarul de stat.