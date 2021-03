Beatrice Mahler: Riscăm să închidem ori centrul de vaccinare de la Marius Nasta, ori secții din spital / Situația absurdă care riscă să ducă la închiderea centrelor de vaccinare din cadrul spitalelor

Cadrele medicale din centrele de vaccinare din afara spitalelor nu au fost nici ele plătite la timp

a) 100 lei/oră pentru medici;

b) 50 lei/oră pentru asistenți medicali;

c) 25 lei/oră pentru registratori.

Singura compensație pe care o pot primi angajații din centrele de vaccinare din spitale ar fi să își ia zile libere pentru weekendurile lucrate în plus, caz în care s-ar bloca activitatea unor secții din spital, în condițiile în care este vorba despre același personal. Angajații care lucrează ore suplimentare în centrul de vaccinare din spital ar fi dispuși să renunțe la zilele libere și să fie plătiți suplimentar, însă legea nu permite acest lucru, a explicat Beatrice Mahler."Dacă această situație nu se va rezolva, va trebui să închidem ori centrul de vaccinare, ori secții din spital, pentru că acești oameni trebuie să își ia zilele libere", avertizează managerul Institutului Marius Nasta.Sunt două categorii de centre de vaccinare, explică Beatrice Mahler: centre de vaccinare care au fost create în spitale și centre de vaccinare în afara spitalelor, cum este cel de la Romexpo, care diferă de cele din spitale. "Noi, în cadrul spitalelor, am delegat personal din spital. Delegarea personalului din spital acoperă, practic, partea financiară. Personalul din centru este plătit de spital, pentru că l-am luat dintr-o parte și l-am dus în alta. Dar este însă foarte dificil să tragem de acest personal", afirmă managerul Institutului Marius Nasta."Pe de altă parte, noi ne confruntăm cu o altă mare problemă: personalul care lucrează sâmbăta și duminica în centrul de vaccinare trebuie să primească zile libere în schimbul acestor zile de sâmbătă și duminică lucrate. Ori aceste zile libere înseamnă că, practic, el, dacă vine două weekenduri - 4 zile de weekend - trebuie să primească 8 zile libere, nefiind plătit în plus pentru ele. Practic, o săptămână nu mai vine la serviciu.""Și atunci noi avem acum la spital mulți angajați cu ore suplimentare efectuate, care vor trebui să își ia zile libere și cărora nu am cum să nu le dau acele zile libere dar nu am nici cum să le dau, pentru că trebuie să închid spitalul. Și atunci, cineva pierde. Oamenii ar vrea să primească bani pentru ore suplimentare, dar eu, legal, nu pot să îi plătesc. Este o mare problemă", subliniază Beatrice Mahler.Atât Institutul Marius Nasta, cât și celelalte spitale care au înființat centre de vaccinare în cadrul lor, aflate în aceeași situație, au nevoie urgentă de o soluție legală pentru a plăti aceste ore suplimentare. Beatrice Mahler spune că și-ar dori să poată plăti în plus aceste ore de sâmbătă și duminică lucrate în centrul de vaccinare așa cum spitalul poate plăti în plus și orele de weekend lucrate în secții. Din păcate, pentru centrele de vaccinare, acest lucru nu este posibil din punct de vedere legal.Practic, această zonă, a centrelor de vaccinare a spitalelor, a rămas nereglementată. Ordonanța de Urgență adoptată de Guvern la începutul campaniei de vaccinare viza doar funcționarea centrelor de vaccinare din afara spitalelor."Legea spune că eu pot plăti în plus sâmbăta și duminica doar dacă avem continuitate în activitate, ori centrul de vaccinare este închis noaptea. Așa că legea nu îmi permite să plătesc, fiind închis noaptea eu nu am continuitate în activitate, așa cum prevede legea. Cadrele medicale care lucrează în centrele de vaccinare din afara spitalelor nu au fost nici ele plătite la timp, iar această problemă este la nivelul întregii țări, a declarat luni coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghiță.Plata trebuie făcută de către Ministerul Sănătății, iar Gheorghiță susține că i-a semnalat de mai multe ori ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, această problemă.Ministerul Sănătății va realiza plata personalului medical care activează în centrele de vaccinare și a cheltuielilor de organizare începând de săptămâna viitoare, au precizat oficialii instituției, la solicitarea HotNews.ro."Sunt semnale primite de mine în ședințele cu reprezentanții centrelor de vaccinare din județe. Este o solicitare pe buna dreptate a personalului care se ocupă de vaccinare, pentru că se așteaptă destul de mult timp să fie făcute plățile", a declarat luni Valeriu Gheorghiță, la Digi 24.El susține că aceasta este una dintre cauzele pentru care unele județe se confruntă cu lipsa de personal pentru centrele de vaccinare. O altă problemă, potrivit lui Gheorghiță, este că pentru coordonatorii centrelor de vaccinare este prevăzută aceeași sumă ca în cazul restului personalului din centre, iar atunci interesul este scăzut.Conform Ordonanței de Urgență adoptate la începutul campaniei de vaccinare, instituția care trebuie să asigure plata personalului din aceste centre de vaccinare este Ministerul Sănătății."Am vorbit de mai multe ori și am prezentat această situație. Probabil că s-au făcut deja demersuri, dar până la urmă toată lumea așteaptă să-și primească banii. Din ceea ce știu, această problemă există la nivelul tuturor centrelor de vaccinare, nimeni nu a fost plătit", a adăugat Valeriu Gheorghiță.Conform OUG privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID 19, pentru activitatea prestată în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID 19 personalul medico-sanitar și registrator, cu excepția personalului delegat sau detașat, beneficiază de plată pentru timpul efectiv lucrat la un tarif orar diferențiat în baza contractului de prestări servicii, după cum urmează:Ministerul Sănătății va realiza plata personalului medical care activează în centrele de vaccinare și a cheltuielilor de organizare începând de săptămâna viitoare, au precizat oficialii instituției, la solicitarea HotNews.ro.Sumele alocate plăților pentru activitățile privind vaccinarea sunt prevăzute în bugetul pentru anul 2021, promulgat în data de 8 martie.Pentru luna ianuarie 2021 și o parte din luna februarie 2021, Ministerul Sănătății va realiza plăți în valoare de 4.184.000 de lei reprezentând plata personalului medical și cheltuieli de organizare a centrelor de vaccinare.