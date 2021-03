Peste 1,6 milioane de tablete de FluGuard, antiviral pentru tratarea COVID-19, au ajuns în România. Terapia Cluj așteaptă ok-ul autorităților pentru a livra în România și Ivermectină

Terapia Cluj este pregătită să livreze lunar în România 200.000 de mii de tablete de Ivermectină (Ivermectol) de uz uman

Dozele de FluGuard (Favipiravir) vor fi distribuite unităților medicale desemnate să trateze pacienţi COVID-19.Până în prezent, Terapia a livrat cantităţi record de FluGuard pentru spitalele din România, iar peste 25.000 de pacienţi cu forme uşoare şi medii de Covid-19 au putut fi trataţi cu succes de medicii români cu acest antiviral, care s-a dovedit eficient împotriva bolii provocate de noul coronavirus, spun reprezentanții companiei.În plus, Terapia Cluj a început probele tehnologice în vederea confirmării posibilităţii de a fabrica Favipiravir în ţară. Astfel, imediat ce această posibilitate va fi confirmată, Terapia va începe producţia de Favipiravir în România, sub brandul FluGuard, pentru a asigura o aprovizionare stabilă și un acces rapid al pacienților la un tratament eficient împotriva COVID-19."Terapia își continuă angajamentul de a lupta împotriva COVID-19. Această nouă tranșă de FluGuard, pe care compania noastră a adus-o în țară vine în completarea altor livrări record, care până în prezent au ajutat la tratarea a peste 25.000 de mii de pacienți COVID cu forme medii și ușoare. În plus, am explorat posibilitățile pentru extinderea capacității de furnizare a acestui medicament esențial anti-COVID și am demarat verificarea proceselor tehnologice în vederea fabricării acestui preparat în țară, pentru că ne dorim să putem satisface această nevoie la nivel național, mai ales că ne pregătim de intrarea în cel de-al treilea val pandemic", a declarat dr. Dragoș Damian, CEO Terapia.Producătorul de medicamente aşteaptă din partea autorităţilor și acordul privind includerea Ivermectinei în protocolul naţional standard pentru tratarea pacienţilor cu COVID-19, pentru a putea aduce lunar în ţară aproximativ 200.000 de mii de tablete de Ivermectină de uz uman.Conform studiilor clinice efectuate până în prezent, tratamentul cu Ivermectină poate fi administrat pacienţilor infectaţi în oricare din stadiile bolii, preferabil imediat după debutul simptomelor, pentru prevenirea formelor grave, spitalizărilor şi deceselor, spun reprezentanții Terapia Cluj.Ivermectina a dovedit o eficiență semnificativă în tratarea pacienţilor infectaţi, potrivit Terapia Cluj.Ivermectina este un medicament antiparazitar, utilizat de peste 40 de ani, inclus pe lista OMS a "medicamentelor esențiale". Această moleculă antiparazitară este sigură şi a fost utilizată de aproximativ 3,7 miliarde de oameni la nivel mondial. În urma finalizării studiilor clinice, s-a ajuns la concluzia că Ivermectina are o eficacitate semnificativă atât în profilaxia (pre şi post-expunere) infecției cu SARS-CoV-2, dar și în toate stadiile de evoluție a bolii. Datele științifice au mai arătat, de asemenea, efecte benefice inclusiv la persoanele cele mai expuse riscului (vârstnici cu comorbidități, obezi, instituționalizați, etc.).Terapia Sun Pharma Cluj este cel mai mare producător de medicamente din România. CEO-ul Terapia Cluj este Dragoș Damian, care este și directorul executiv al Patronatului Producătorilor Industriali de Medicamente din România.