​FOTO ​SMURD a primit trei noi elicoptere Airbus H135. Alte trei elicoptere, livrate în următoarele luni

„Astăzi, în special, recunoaștem eforturile tuturor celor implicați în operațiunile medicale de urgență și ne mândrim că suntem parte a unui țel mai înalt, acela de a salva vieți omenești. H135 este unul dintre cele mai de succes elicoptere ușoare bimotor produse de Airbus, perfect capabil să răspundă nevoilor clientului român în misiunile de tip MEDEVAC și SAR. Avem încredere în produsul nostru și rămânem fideli promisiunii pe care o facem fiecărui client - să livrăm on time, on quality, on cost”, a declarat Georges Durdilly, directorul general Airbus Helicopters Romania.





În septembrie 2018 a fost lansată o licitație internațională pentru furnizarea de elicoptere ușoare multirol statului român, la care Airbus Helicopters a participat cu varianta H135.Ca urmare a câștigării acestei licitații, la sfârșitul lunii iulie 2019 a fost încheiat un acord-cadru pe o perioadă de 4 ani, care prevede cumpărarea a până la 10 elicoptere H135, precum și servicii de suport asociate operațiunilor medicale aeriene și misiunilor de căutare și salvare (SAR) în țară.Până la acest moment, ulterior semnării a trei contracte subsecvente, comanda totală se ridică la șase elicoptere de tip H135, care urmează să fie folosite pentru misiuni de evacuare medicală (MEDEVAC), căutare și salvare în condiții dificile, în special la munte (SAR) și intervenții aeriene pentru cazuri medicale critice. La încheierea livrărilor sub acest contract cadru, clientul va avea un pachet complex și complet care îi va permite operarea în întregime a acestor elicoptere (logistică, piese de schimb, utilaje, echipamente medicale, personal calificat și școlarizat), transmite Airbus România.Pentru cele șase elicoptere contractate prin acordul cadru și două contracte subsecvente IGAv a plătit aproape 26 de milioane de euro. (19.474.230 Euro Contract subsecvent 1 și 6.491.410 Euro Contract subsecvent 2 conform informațiilor din SEAP