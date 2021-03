Primele imagini cu medicul Cătălin Denciu, rănit în incendiul de la Piatra Neamț: ”Am reușit treptat să mă mișc și să merg din nou. Astăzi pot deja să merg cu bicicleta”

Catalin Denciu se recupereaza in Belgia

Medicul Cătălin Denciu, rănit în incendiul din secția ATI a Spitalului Județean din Piatra-Neamț în timp ce încerca să își salveze pacienții și transferat la Spitalul Militar Regina Astrid din Bruxelles, a spus pentru un site al Apărării belgiene că acum poate merge din nou, deși îndoirea brațelor este încă dificilă.

Medicul erou a povestit cum s-a trezit la terapie intensivă după coma artificială în care a fost indus timp de trei săptămâni.

„Îmi amintesc că m-am trezit în terapie intensivă”, spune el pentru beldefnews.

„Acolo am fost îngrijit de asistenți medicali și kinetoterapeuți. Pe 20 ianuarie am fost transferat la unitatea de îngrijire medie . Am reușit treptat să mă mișc și să merg din nou. Astăzi pot deja să merg cu bicicleta. Îndoirea brațelor este încă dificilă, așa că urmez o mulțime de ședințe cu kinetoterapeuții și terapeutul pentru a învăța să-mi mișc coatele din nou. Reabilitarea este departe de a se termina, dar știu că trebuie să dau totul pentru a mă simți din nou mai bine. Voi continua să lucrez pentru a reuși. ”, a declarat el.

Au trecut câteva săptămâni de la ultima intervenție chirurgicală și reabilitarea sa a dat deja roade, mai relatează sursa citată.

Soția sa, dr. Alina Denciu, a călătorit în Belgia și stă într-o cameră pentru personalul militar de la spital pentru a-i oferi soțului ei sprijin strâns. Între timp, ea învață și tehnici de îngrijire și reabilitare pentru a avea grijă de soțul ei după aceea.

Acesta a suferit arsuri pe 40% din suprafața corpului.

Sursă foto: beldefnews Reamintim că sâmbătă pe 14 noiembrie un incendiu a izbucnit la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean de Urgență din Piatra Neamț , în urma căruia 10 persoane au murit.