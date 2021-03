Medicii de familie admit că unii dintre ei au refuzat să își programeze pacienții la vaccinarea împotriva COVID-19 și recomandă "utilizarea celorlalte 6 modalități de programare"

Reprezentanții medicilor de familie amintesc că există "7 modalități" de programare pentru vaccinarea împotriva COVID-19 și le recomandă românilor să le folosească pe celelalte 6:



prin call center, la numărul unic 021.414.44.25,

individual, prin platforma online

prin aparținători, prin platforma online

prin direcțiile de asistență socială de la nivelul primăriilor,

prin intermediul medicului de familie,

prin intermediul medicului curant (medic de orice specialitate, din sistemul public sau privat, cu aviz anual de liberă practică eliberat de Colegiul Medicilor din România),

prin angajator, pentru personalul "esențial".

În plus, "rolul medicului de familie nu este să răspundă pacienților la telefonul personal la orice oră, chiar dacă unii medici de familie au ales să facă și acest lucru, cu costurile binecunoscute asupra sănătății medicilor. Cu privire la telefonul medicului de familie, amintim că medicul de familie are activitate într-un cabinet privat cu un anumit program de lucru și cu un număr de telefon pentru programări și contact, disponibil în timpul programului de lucru", afirmă reprezentanții medicilor de familie.





Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, anunțase că medicii de familie vor fi plătiţi cu cel puţin 30 de lei pentru fiecare pacient pe care îl programează pentru vaccinarea anti-COVID, cei imunizaţi urmând să fie supravegheaţi de medicul de familie şi ulterior.



Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie admite și faptul că unii medici de familie au refuzat efectuarea programărilor pentru vaccinare, motivând că aceștia au recomandat pacienților să folosească "celelalte șase modalități de programare, care pot fi mai rapide": "Așa cum am informat presa și opinia publică în urmă cu câteva săptămâni, medicul de familie accesează aceeași platformă de programări și are aceleași posibilități de programare pe care le are orice cetățean. Nu există locuri dedicate de programare aflate la dispoziția medicilor de familie. Din acest motiv unii medici de familie au recomandat pacienților să folosească celelalte șase modalități de programare, care pot fi mai rapide, iar unii medici de familie au refuzat efectuarea programărilor."