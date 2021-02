​INTERVIU Un an de la primul caz de COVID-19 în România / De ce a scăzut drastic numărul îmbolnăvirilor în ultimele 2-3 luni și ce ne așteaptă: Al treilea val nu va fi de intensitatea celui de-al doilea / Testele rapide ar trebui distribuite gratuit medicilor de familie, am ști clar numărul real de cazuri

Despre această scădere, Răzvan Cherecheș spune cu sinceritate că "nu știm cu exactitate de unde a apărut", dar amintește și el că o posibilă explicație ar fi folosirea pe cont propriu a testelor rapide: "În țara noastră, noi avem acum o situație aparte, în sensul că, în momentul în care se apropiau sărbătorile de iarnă, atunci s-a dat drumul testelor rapide. Iar testele rapide au adus o eroare sistematică masivă în sistem, pentru că oamenii își cumpără testele, le aplică acasă și, dacă testul este pozitiv, de multe ori se izolează și nu mai raportează, din cauza lipsei de încredere în Direcțiile de Sănătate Publică, din cauza felului în care s-a făcut managementul anchetelor epidemiologice. În acest fel, practic, o mulțime de cazuri dispar complet de pe hartă și nu mai pot fi identificate."

În plus, nimeni nu știe clar câte astfel de teste se vând în farmacii: "Mai mult, nu avem nici măcar o situație clară a numărului de teste care se vând în farmacii. Dacă am avea o situație clară a numărului de teste vândute, am avea și o idee despre câte teste se aplică și câte teste sunt pierdute."

"În cazul unui test cu sensibilitate de doar 50% este ca și cum ai da cu banul"





Care este, în opinia lui Răzvan Cherecheș, singura modalitate de "a aduce la suprafață" numărul real de cazuri? "Introducerea de teste rapide antigenice de calitate, pentru că există și teste care au sensibilitate de aproape 99%, aproape similar cu testele PCR. Dacă aceste teste s-ar oferi gratuit în farmacii sau distribuite gratuit în cabinetele medicilor de familie, unde să fie recoltate de oameni care știu să recolteze corect un test rapid și să raporteze fiecare teste aplicat, atunci am avea o idee clară. Cum nu facem asta, nu avem o situație clară."



Ce avem noi acum pe piață în materie de teste rapide variază între 50% și 90% ca sensibilitate. explică specialistul în Sănătate publică Răzvan Cherecheș: "Unele sunt foarte slabe, de calitate foarte proastă, iar altele de calitate bună. În cazul unui test cu sensibilitate de doar 50% este ca și cum ai da cu banul, dacă ești infectat sau nu. Prețul acetor teste nu reflectă neapărat calitatea, pentru că există și niște strategii de piață - crești prețul unui test de calitate inferioară pentru a îl face să pară mai dezirabil. Există rapoarte ale CDC (Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din Statele Unite) care analizează calitatea acestor teste, ele ar trebui publicate și anunțat acest lucru."

Profesorul Răzvan Cherecheș





Pe de altă parte, dincolo de testele care sunt în farmacii și care fac să dispară cazuri, se vede o foarte ușoară scădere a numărului de cazuri internate pe secțiile de Terapie Intensivă, adaugă Răzvan Cherecheș. "Secțiile de Terapie Intensivă au o inerție foarte mare, pentru că o persoană infectată cu COVID-19 internată pe secția de Terapie Intensivă, cu simptome severe, stă acolo internată săptămâni întregi. Ceea ce înseamnă că scăderea de acum reflectă, mai degrabă, măsurile luate acum câteva săptămâni. Nu reflectă situația de acum. Este o inerție mai mare chiar decât la rata de incidență, care are inerție de 14 zile."



Iar pentru scăderea aceasta din secțiile de Terapie Intensivă "nu am nicio explicație", mărturisește Răzvan Cherecheș. "Am vorbit și cu alți colegi epidemiologi și nu înțelegem exact. Eu, sincer, am anticipat că după sărbătorile de iarnă vom avea o creștere a numărului de cazuri, pentru că oamenii au fost relaxați, mai mult sau mai puțin s-au respectat regulile. Cu toate acestea, nu am avut creșterea anticipată. Nu am o explicație pentru acest lucru."





Cauzele "optimiste" ale scăderii numărului de îmbolnăviri





Pe lângă testele rapide care rămân deocamdată o enigmă, avem și "cauze optimiste" ale scăderii numărului de cazuri, spune medicul epidemiolog Doina Azoicăi: "Cauzele optimiste - și eu cred în aceste cauze optimiste - ar putea fi rezultatul campaniei de vaccinare - peste 800 de mii de vaccinări făcute până acum, ceea ce, sigur, influențează și reduce din numărul persoanelor care ar putea să fie la risc de a se infecta. În țara noastră, campania de vaccinare are un impact bun asupra acestei evoluții epidemiologice spun eu favorabile, pentru că, chiar și dacă apar cazuri la persoane vaccinate de curând (care nu au apucat să dezvolte suficienți anticorpi - n.red.), ele nu mai sunt de o gravitate mare sau care să necesite spitalizarea."











Doina Azoicăi afirmă că "la nivelul întregii Europe s-a înregistrat în ultima perioadă o scădere a numărului de cazuri, dar acest lucru trebuie interpretat și în contextul factorilor despre care vorbeam mai devreme - fie legați de testare, fie legați de acoperirea vaccinală, care începe să crească în toată Europa odată cu începerea campaniilor de vaccinare".







Nu se mai pune problema unui nou lockdown, chiar dacă "nu avem certitudini față de acest virus"



Noile tulpini, precum cele din Marea Britanie și din Africa de Sud vor aduce o creștere a numărului de cazuri, însă cel de-al treilea val nu va fi de intensitatea celui de-al doilea, când țara noastră depășea și pragul de 10.000 de noi cazuri pe zi, spune medicul epidemiolog Doina Azoicăi: "dat fiind faptul că pentru tulpinile din Marea Britanie, vaccinarea este eficientă pentru prevenirea infectării, ne așteptăm să vină un al treilea val, dar nu de intensitatea celui de-al doilea val. La noi vârfurile au fost în perioada aprilie-mai (primul val) și în lunile de toamnă, până în decembrie-ianuarie (al doilea val)."



În plus, nu se mai pune problema că vom ajunge într-o nouă situație de lockdown, subliniază președintele Comisiei de Epidemiologie din cadrul Ministerului Sănătății: "Chiar dacă circulația tulpinii din Marea Britanie se va intensifica și la noi, ca și în alte țări, totuși numărul de persoane vaccinate va conta foarte mult pentru amplitudinea acestui nou val."



Totuși, ține să sublinieze Doina Azoicăi, "totul este o probabilitate, nu putem face un pronostic exact la momentul de față. Nu avem certitudini față de acest virus, care s-a dovedit imprevizibil. Singura certitudine este legată de recomandările vizavi de ce trebuie să facem pentru a evita creșteri mari ale numărului de infectări."