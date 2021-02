Creștere importantă a cazurilor de COVID în ultimele două săptămâni în rândul copiilor, în special la grupa de vârstă 5-9 ani - Analiza Institutului de Sănătate Publică

Rata de infectare cu noul coronavirus a crescut majoritar la copii și tineri - grupa de vârstă 0-19 ani, în special pentru cei cu vârstele cuprinse între 5 și 9 ani, de la deschiderea școlilor și până pe 21 februarie, arată o analiză a Institutului Național de Sănătate Publică (INSP).





INSP estimează că impactul acestei creșteri a ratei de infectare la copii va fi unul indirect asupra sistemului de sănătate - copiii în mare parte nu au nevoie de spitalizare și sunt izolați la domiciliu, unde pot transmite infecția cu COVID unor adulți cu vulnerabilități care să aibă însă nevoie de spitalizare.



Potrivit Ministerului Educației, de la deschiderea școlilor, din 8 februarie și până pe 19 februarie, când a fost ultima raportare a Ministerului Educației, 809 elevi au fost confirmați pozitiv cu noul coronavirus.





Copiii de clase primare - vârstele 6-10 ani - merg la școală indiferent de scenariul în care se încadrează localitatea, exceptând situația în care localitatea este în carantină pentru o rată de infectare de peste 6%.







„Se observă că ratele de incidență săptămânală au crescut majoritar în grupa de vârstă 0-19 de ani si in grupa de vârsta 20-39 de ani. În grupele de vârsta de peste 40 de ani s-au înregistrat scăderi ale ratei de incidență.







La o analiză mai fină a grupelor de vârsta se observă că s-au înregistrat creșteri în toate grupele sub 19 ani (0-4 ani, 5-9 ani, 10-14 ani și 15-19 ani) iar în cadrul grupei de vârsta 20-39 de ani doar în subgrupele 30-34 ani și 35-39 ani” se arată în analiza publicată de INSP.

„Urmărind evoluția ratelor de incidență din grupele de vârsta 0-4 ani, 5-9 ani, 10-14 ani și 15-19 ani se observă că acestea au o creștere mai accelerată decât cursul general al epidemiei”, subliniază INSP.





Potrivit graficelor publicate, rata de infectare s-a dublat la categoria de vârstă 5-9 ani.







Mai jos, graficele relevante publicate de INSP:





































Ce impact ar avea această creștere



Scenariile posibile



Creșterea observată a numărului de cazuri în grupa 0-19 ani nu este uniformă la nivel național, creșteri mai accentuate fiind înregistrate în 18 județe (Sibiu, Argeș, Alba, Sălaj, Dolj, Gorj, Bacău, Brăila, Satu Mare, Giurgiu, Caras Severin, Călărași, Mehedinți, Brașov, Ialomița, Timiș, Harghita, Olt) și Municipiul București.Impactul direct asupra sistemului sanitar datorat creșterii numărului de cazuri confirmate în grupa de vârsta 0-19 ani este redus, consideră INSP.„La data de 23 februarie, din totalul cazurilor confirmate (in perioada 8 –21 februarie) in grupa de vârsta 0-19 ani, 2,9% erau internați in secții (din care 44,7% cu forme ușoare sau asimptomatici) și 0,2% erau internați in secții de ATI. În perioada următoare este posibil să se observe un impact indirect datorat faptului ca 97% din cazurile din grupa 0-19 ani sunt izolate la domiciliu.Este posibil ca aceste cazuri să transmită infecția la persoanele adulte din aceeași locuință, iar acestea, in funcție de vârstă si comorbidități, să prezinte forme de boală care să necesite spitalizare. Observarea acestei creșteri a numărului de cazuri nu poate fi pusă pe seama răspândirii în comunitate a variantei de virus din Marea Britanie.Era de așteptat că deschiderea școlilor va introduce un nivel sporit de mobilitate și interacțiune suplimentare în cadrul comunităților, ceea ce va afecta situația epidemiologică. La acestea se adaugă și redeschiderea in unele zone a activităților operatorilor economici din domeniul HORECA, jocuri de noroc și cultură, precum și probabil o relaxare la nivel individual în ceea ce privește masurile de protecție și a interacțiunilor, datorată „oboselii pandemice”.”Începând cu data de 14 februarie 2021 (la 7 zile de la deschiderea școlilor) se urmăresc 3 scenarii ipotetice de posibila creștere a numărului de cazuri de infecție:1. Creștere constantă cu 1%/zi ceea ce ar conduce la o medie de 3.300 de cazuri zilnice la data de 20 martie2. Creștere constantă cu 2%/zi ceea ce ar conduce la o medie de 4.600 de cazuri zilnice la data de 20 martie3. Creștere constantă cu 4%/zi ceea ce ar conduce la o medie de 8.900 de cazuri zilnice la data de 20 martie.Începând cu data de 17 februarie se înregistrează o creștere susținută a mediei cazurilor confirmate pe parcursul ultimelor 7 zile consecutive, evoluția îndreptându-se spre scenariul 2.