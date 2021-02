​DOCUMENT Pacient în "spitalul de elită": Au fost sau nu mulțumiți pacienții internați la "Matei Balș" în lunile dinaintea incendiului de experiența din spital?

Institutul Matei Bals in ziua incendiului

​Unul dintre cele mai decente spitale de stat din România. Așa era văzut Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș înaintea incendiului din dimineața zilei de 29 ianuarie. Practic, puțină lume se aștepta ca o asemenea tragedie să se producă tocmai la "Matei Balș", spitalul-vedetă al pandemiei. Ce spun însă pacienții internați aici în ultimele 3 luni dinaintea incendiului despre experiența trăită în "spitalul de elită" condus în ultimele două decenii de Adrian Streinu Cercel? HotNews.ro a consultat toate chestionarele de feedback despre experiența trăită în acest spital completate de pacienții internați la Institutul Matei Balș în ultimele 3 luni dinaintea incendiului din 29 ianuarie, documente centralizate de Ministerul Sănătății.







Începând din primăvara anului trecut, Institutul Matei Balș a tratat pacienți COVID-19, fiind de altfel spitalul care a preluat primii pacienți infectați din România - s-a considerat că este cel mai bine dotat spital de boli infecțioase, iar aici lucrează unii dintre cei mai buni specialiști din țară.







Procentele privind satisfacția pacienților, potrivit chestionarelor de feedback consultate de HotNews.ro, arată net în favoarea Institutului Matei Balș, dar, cu toate acestea, au existat și pacienți nemulțumiți de curățenia din spital, de implicarea medicilor și a personalului medical, dar și pacienți care au raportat că li s-au solicitat "atenții" din partea angajaților spitalului sau au fost nevoiți să își cumpere medicamente sau materiale sanitare cu bani din buzunar - chiar dacă aceste "practici" au fost semnalate într-un procent foarte mic.



Chestionarele de feedback completate de pacienți la externarea din spital, introduse prin Ordin de ministru în primul mandat al lui Vlad Voiculescu la conducerea Ministerului Sănătății, sunt singurul instrument oficial de măsurare a satisfacției pacienților din spitalele românești.









Povestea chestionarelor de feedback: Introduse în primul mandat de ministru al lui Vlad Voiculescu și contestate vehement de Colegiul Medicilor







Pacienții care se externează din spitalele românești au la dispoziție, în acest moment, un mecanism de feedback prin SMS sau formular web, prin care își pot exprima mulțumirile sau nemulțumirile față de experiența trăită spital. Răspunsurile pacienților la întrebările din acest chestionar ajung direct la Ministerul Sănătății.



Întrebările cuprinse în chestionar se referă la gradul de mulțumire al pacientului față de serviciile medicale oferite de spital, față de activitatea și implicarea personalului medical sau față de curațenia din spital. Pacienții sunt întrebați inclusiv dacă au fost nevoiți să cumpare medicamente sau alte materiale sanitare sau dacă au fost nevoiți să ofere "atenții" pe durata internării.



Mecanismul care măsoară satisfacția pacienților români a fost introdus în anul 2016, în primul mandat de ministru al Sănătății al lui Vlad Voiculescu. La acea vreme, Colegiul Medicilor a contestat vehement introducerea măsurii. 4 ani mai târziu, un raport al Observatorului Român de Sănătate, publicat în vara anului trecut, a arătat că interesul spitalelor pentru satisfacția pacienților este în general scăzut: 3 din 5 spitale au sub 5% chestionare de feedback completate raportat la numărul de externări, iar unul din 5 spitale din România are zero chestionare completate.



De remarcat că Institutul Matei Balș se află în topul transparenței, numărându-se printre spitalele cu cei mai mulți pacienți care au completat chestionare de feedback.









Experiența pacienților internați la Matei Balș în IANUARIE 2021



Rezultatele chestionarelor de feedback centralizate de Ministerul Sănătății și consultate de HotNews.ro:



1. Cât de mulțumit sunteți de serviciile medicale oferite de spital?



Foarte nemulțumit:

7.1% - pacienți care au completat chestionarul prin SMS 12.5% - pacienți care au completat chestionarul prin formular web





Nemulțumit:

3.6% (SMS) 3.4% (formular web)





Mulțumit:

7.1% (SMS) 22.0% (formular web)





Foarte mulțumit:

82.1% (SMS) 62.2% (formular web)

2. Cât de mulțumit sunteți de activitatea și implicarea medicului?





Foarte nemulțumit:

7.7% (SMS) 12.8% (formular web)





Nemulțumit:

1.3% (SMS) 5.4% (formular web)





Mulțumit:

6.4% (SMS) 15.5% (formular web)





Foarte mulțumit:

84.6% (SMS) 66.2% (formular web) 66.2% (formular web)









3. Cât de mulțumiți sunteți de curățenia din spital?





Foarte nemulțumit:

4.1% (SMS) 10.8% (formular web)



Nemulțumit:

2.7% (SMS) 2.7% (formular web)





Mulțumit:

20.3% (SMS) 36.8% (formular web)





Foarte mulțumit:

73.0% (SMS) 49.7% (formular web)

4. A fost nevoie să cumpărați medicamente sau alte materiale sanitare?



Da:

7.0% (SMS) 7.8% (formular web)

Nu:

93.0% (SMS) 92.2% (formular web)

5. Cât de mulțumit sunteți de activitatea și implicarea asistentelor medicale?





Foarte nemulțumit:

4.2% (SMS) 10.5% (formular web)





Nemulțumit:

2.8% (SMS) 4.7% (formular web)





Mulțumit:

7.0% (SMS) 23.6% (formular web)



Foarte mulțumit:

85.9% (SMS) 61.1% (formular web)

6. Ați primit explicații clare cu privire la diagnostic și tratament?



Da:

94.2% (SMS) 91.2% (formular web)

Nu:

5.8% (SMS) 8.8% (formular web)

7. Ați recomanda unei persoane apropiate să se trateze la acest spital?



Da:

95.7% (SMS) 93.2% (formular web)

Nu:

4.3% (SMS) 6.8% (formular web)

8. Starea dumneavoastră de sănătate este mai bună după externare?





Da:

95.7% (SMS) 94.3% (formular web)

Nu:

4.3% (SMS) 5.7% (formular web)

9. Vi s-au solicitat bani sau atenții de către medici sau asistente?



Da:

0.0% (SMS) 0.7% (formular web)

Nu:

100.0% (SMS) 99.3% (formular web)

10. Doriți să raportați responsabilului anticorupție al Ministerului Sănătății faptul că vi s-au solicitat bani sau atenții?





Da:

1.5% (SMS) 2.4% (formular web)

Nu:

98.5% (SMS) 97.6% (formular web)



Experiența pacienților internați la Matei Balș în DECEMBRIE 2020



Rezultatele chestionarelor de feedback centralizate de Ministerul Sănătății și consultate de HotNews.ro:



1. Cât de mulțumit sunteți de serviciile medicale oferite de spital?





Foarte nemulțumit:

12.5% - pacienți care au completat chestionarul prin SMS 14.8% - pacienți care au completat chestionarul prin formular web





Nemulțumit:

0.9% (SMS) 7.8% (formular web)





Mulțumit:

11.6% (SMS) 22.0% (formular web)





Foarte mulțumit:

75.0% (SMS) 55.4% (formular web)

2. Cât de mulțumit sunteți de activitatea și implicarea medicului?







Foarte nemulțumit:

11.1% (SMS) 14.8% (formular web)





Nemulțumit:

2.0% (SMS) 7.3% (formular web)





Mulțumit:

10.1% (SMS) 17.5% (formular web)





Foarte mulțumit:

76.8% (SMS) 60.5% (formular web)

3. Cât de mulțumit sunteți de curățenia din spital?





Foarte nemulțumit:

5.2% (SMS) 9.1% (formular web)





Nemulțumit:

5.2% (SMS) 5.6% (formular web)





Mulțumit:

20.8% (SMS) 39.2% (formular web)





Foarte mulțumit:

68.8% (SMS) 46.0% (formular web)

4. A fost nevoie să cumpărați medicamente sau alte materiale sanitare?





Da:

7.4% (SMS) 12.4% (formular web)

Nu:

92.6% (SMS) 87.6% (formular web)







5. Cât de mulțumit suntenți de activitatea și implicarea asistentelor medicale?



Foarte nemulțumit:

9.6% (SMS) 13.4% (formular web)





Nemulțumit:

4.3% (SMS) 4.6% (formular web)





Mulțumit:

12.8% (SMS) 24.2% (formular web)





Foarte mulțumit:

73.4% (SMS) 57.8% (formular web)

6. Ați primit explicații clare cu privire la diagnostic și tratament?



Da:

92.6% (SMS) 87.6% (formular web)

Nu:

7.4% (SMS) 12.4% (formular web)

7. Ați recomanda unei persoane apropiate să se trateze la acest spital?



Da:

94.7% (SMS) 87.1% (formular web)

Nu

5.3% (SMS) 12.9% (formular web)

8. Starea dumneavoastră de sănătate este mai bună după externare?





Da:

95.6% (SMS) 91.7% (formular web)

Nu:

4.4% (SMS) 8.3% (formular web)

9. Vi s-au solicitat bani sau atenții de către medici sau asistente?



Da:

3.3% (SMS) 0.8% (formular web)

Nu:

96.7% (SMS) 99.2% (formular web)

10. Doriți să raportați responsabilului anticorupție al Ministerului Sănătății faptul că vi s-au solicitat bani sau atenții?





Da:

2.2% (SMS) 0.8% (formular web)

Nu:

97.8% (SMS) 99.2% (formular web)



Experiența pacienților internați la Matei Balș în NOIEMBRIE 2020

Rezultatele chestionarelor de feedback centralizate de Ministerul Sănătății și consultate de HotNews.ro:



1. Cât de mulțumit sunteți de serviciile medicale oferite de spital?



Foarte nemulțumit:

14.7% (SMS) 12.5% (formular web)





Nemulțumit:

7.4% (SMS) 6.3% (formular web)





Mulțumit:

17.9% (SMS) 23.5% (formular web)





Foarte mulțumit:

60.0% (SMS) 57.7% (formular web)

2. Cât de mulțumit sunteți de activitatea și implicarea medicului?





Foarte nemulțumit:

12.2% (SMS) 11.3% (formular web)





Nemulțumit:

3.3% (SMS) 5.4% (formular web)





Mulțumit:

16.7% (SMS) 18.5% (formular web)





Foarte mulțumit:

67.8% (SMS) 64.9% (formular web)

3. Cât de mulțumiți sunteți de curățenia din spital?



Foarte nemulțumit:

8.1% (SMS) 9.2% (formular web)





Nemulțumit:

3.5% (SMS) 6.0% (formular web)





Mulțumit:

29.1% (SMS) 41.1% (formular web)





Foarte mulțumit:

59.3% (SMS) 43.8% (formular web)

4. A fost nevoie să cumpărați medicamente sau alte materiale sanitare?





Da:

12.7% (SMS) 11.6% (formular web)

Nu:

87.3% (SMS) 88.4% (formular)



5. Cât de mulțumit sunteți de activitatea și implicarea asistentelor medicale?



Foarte nemulțumit:

6.3% (SMS) 9.5% (formular web)





Nemulțumit:

3.8% (SMS) 6.8% (formular web)





Mulțumit:

26.6% (SMS) 24.4% (formular web)





Foarte mulțumit:

63.3% (SMS) 59.2% (formular web)

6. Ați primit explicații clare cu privire la diagnostic și tratament?





Da:

84.8% (SMS) 87.8% (formular web)

Nu:

15.2% (SMS) 12.2% (formular web)

7. Ați recomanda unei persoane apropiate să se trateze la acest spital?



Da:

89.7% (SMS) 88.7% (formular web)

Nu:

10.3% (SMS) 11.3% (formular web)

8. Starea dumneavoastră de sănătate este mai bună după externare?



Da:

85.7% (SMS) 91.4% (formular web)

Nu:

14.3% (SMS) 8.6% (formular web)

9. Vi s-au solicitat bani sau atenții de către medici sau asistente?



Da:

2.6% (SMS) 0.3% (formular web)

Nu:

97.4% (SMS) 99.7% (formular web)

10. Doriți să raportați responsabilului anticorupție al Ministerului Sănătății faptul că vi s-au solicitat bani sau atenții?



Da:

2.7% (SMS) 0.3% (formular web)