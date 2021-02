​EXCLUSIV Toate achizițiile de aparatură medicală făcute de Institutul Matei Balș în ultimii 3 ani și cât au costat: spitalul lui Cercel, răsfățat cu bani pentru aparatură de ultimul tip, dar instalată pe o infrastructură veche de 70 de ani

Cu toate că a avut bani pentru aparatură scumpă, de ultimul tip, aceasta a fost însă instalată pe o infrastructură de la mijlocul secolului trecut, care nu mai respectă standardele actuale - clădirea pavilionului V, unde s-a produs incendiul, este construită în anii 1950 și nu este singura în această situație.







Adrian Streinu Cercel







Pe lângă lista tuturor achizițiilor în materie de aparatură medicală făcute de Matei Balș în ultimii 3 ani, document intern din Ministerul Sănătății obținut de HotNews.ro, publicația noastră a solicitat și lista investițiilor făcute în clădirea spitalului - renovări și amenajări - inclusiv în pavilionul numărul V, unde s-a produs incendiul de vinerea trecută. Solicitarea a fost adresată Ministerului Sănătății în baza Legii 544/2001, iar răspunsul ar urma să vină, în următoarea perioadă, de la Institutul Matei Balș, unde solicitarea a fost direcționată.

Institutul Matei Balș a fost condus în ultimele două decenii de medicul Adrian Streinu Cercel, care a demisionat acum o lună din funcția de manager, deoarece a fost ales senator din partea PSD, iar cele două funcții sunt incompatibile. După demisia lui Adrian Streinu Cercel, funcția de manager interimar a fost preluată de Maria Nițescu, medic primar la Matei Balș cu specialitatea igiena alimentației și nutriție. Demisia lui Cercel pare însă tot mai mult una formală, el lăsând impresia că tot el este cel care conduce în continuare din umbră spitalul.

Aparat RMN nou de peste 1,5 milioane de euro. Lista completă a achizițiilor de aparatură medicală din ultimii 3 ani





ANUL 2020 - suma totală 10.964.000 RON - achiziții făcute de Institutul Matei Balș cu bani proveniți de la Ministerul Sănătății:



Echipament Real Time PCR adaptat diagnosticului în condiții de înaltă biosecuritate pentru detecția coronavirusului - 385.000 RON

Monitor complex multiparametri - 20 de bucăți - 1.120.000

Sistem intravascular de management al temperaturii (ivtm) - 2 bucăți - 395.000 RON

Saltea antescară activ pentru pacienții obezi - 7 bucăți - 48.000 RON

Aparat terapii epurare extracorporală renală cu cu algoritm de compensare automată a dozei renale țintă - 2 bucăți - 260.000 RON

Aparat terapii continue de substituție renală și schimb terapeutic plasmatic - 129.000 RON

Sterilizator cu abur - 315.000 RON

Oximetru cerebral - 2 bucați - 120.000 RON

Injectomate - 140 bucați - 840.000 RON

Infuzomate - 2 bucați - 520.000 RON

Pat bariatric de Terapie Intensivă - 10 bucăți - 800.000 RON

Sistem automat de monitorizare a sângerărilor prin tromboelastometrie - 165.000 RON

Modul de calorimetrie pentru aparat de ventilație - 2 bucăți - 70.000 RON

Aparat suport cardiopulmonar - 510.000 RON





Holul Institutului Matei Balș





ANUL 2019 - suma totală 8.500.000 RON - achiziții făcute de Institutul Matei Balș cu bani proveniți de la Ministerul Sănătății:



Aparat RMN 3 Tesla - 7.438.000 RON

Microscop de rutină - 8.000 RON

Microscop de laborator cu cameră - 2 bucăți - 168.000 RON

Microscop confocal cu scanare laser - 886.000 RON

Aparat de dezinfectare a aerului cu ultraviolete cu o cale de evacuare a aerului - 50 de bucăți - 1.258.000 RON

Aparat de dezinfectare a aerului cu ultraviolete cu două căi de evacuare a aerului - 50 de bucăți - 1.488.000 RON

Achiziții directe la Matei Balș: Zugrăveli și reparații interioare făcute de o firmă cu un singur angajat





De altfel, Institutul de Boli Infecțioase a atribuit direct din 2018 până în 2020 peste 20 de milioane de lei pentru diverse servicii. Aproape o treime din cele 20 de milioane de lei (29%) a fost câștigată de 5 firme, iar unele contracte pentru sume mari au fost încheiate direct, cu toate că ar fi trebuit supuse unor licitații, potrivit Buletin.de.





Institutul Matei Balș în ziua incendiului



După acel scandal, managerul Institutul Matei Balș, Adrian Streinu-Cercel, a atribuit direct două contracte acestei firme. Unul dintre ele este în valoare de peste 66 de mii de euro pentru "rețea oxigen, tablouri alarmare, stație reducere presiune cu două circuite". În mod obișnuit, achizițiile care presupun o sumă atât de mare de bani au loc prin licitație, lucru care nu s-a întâmplat în acest caz.









Raportele privind gestionarea resurselor publice în timpul pandemiei de către Institutul Matei Balș, întocmite anul trecut de Curtea de Conturi, au fost solicitate de Direcția Națională Anticorupție. Conform informațiilor primite de Buletin de București de la Cătălin Toderașcu, Șef serviciu al Curții de Conturi, documentele au fost deja înainte către DNA.

Prezentăm mai jos lista completă a investițiilor făcute de Ministerul Sănătății pentru aparatură medicală la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș în perioada 2018 - 2020 - banii au fost alocați de Ministerul Sănătății, instituție în subordinea căreia se află spitalul, iar achizițiile au fost făcute de Institutul Matei Balș, condus de Adrian Streinu Cercel. Majoritatea achizițiilor apar în SICAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice) și au fost făcute prin licitație.Pe lângă aceste achiziții finanțate de Ministerul Sănătății, în cursul anului 2020, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a finanțat achiziția unui aparat RT-PCR și a unui extractor automat de către Institutul "Matei Balș", în baza unei Hotărâri a Consiliului General al Municipiului București prin care s-a luat această decizie. Procedura de achiziție a celor celor două aparate medicale fost derulată direct de către Institutul Matei Balș. În afara acestei finanțări acordate în mod special, în contextul pandemiei, nu au existat alte finanțări sau investiții derulate de ASSMB pentru Instititul Matei Balș, deoarece spitalul se află în subordinea directă a Ministerului Sănătății.În așteptarea unui răspuns oficial de la Institutul Matei Balș privind investițiile făcute în renovarea și amenajarea clădirii, pe care HotNews.ro l-a solicitat, prezentăm informațiile publicate recent de Buletin.de pe această temă.În topul firmelor care au câștigat contracte cu Institutul Matei Balș din 2018 și până astăzi se află două societăți care au același proprietar și care au strâns, împreună, două milioane de lei prin atribuire directă, scria recent Buletin.de. Adabo Tehnika și Anpet Building se bucură de o relație specială cu Institutul Balș: 80 din cele 88 de contracte publice pe care le-au primit în ultimii 3 ani sunt cu Institutul de Boli Infecțioase. Ele s-au ocupat de diverse reparații și renovări în cadrul spitalului, precum zugrăveli interioare, reparații mobilier, reparații ale instalațiilor și canalizării. Au reușit să facă toate astea cu un singur angajat, conform ultimelor date de la Ministerul Finanțelor, potrivit Buletin.de.Institutul Matei Balș nu s-a ferit să faca achiziții nici de la Hospital Technical Solutions, firma care i-ar fi oferit mită fostului ministru PSD al Sănătății, Sorina Pintea. Hospital Technical Solutions s-a ocupat de rețeaua de oxigen a pacienților. O altă firmă este Midan Fire Exit, care a primit 55 de mii de euro pentru servicii de prevenție și stingere incendii, deși are zero experiență în domeniu, scriu jurnaliștii de la Buletin.de.Hospital Technical Solutions este firma de la care ar fi primit mită fostul ministru PSD al Sănătății, Sorina Pintea, în urmă cu aproape un an. Direcția Națională de Anticorupție i-a acuzat atunci pe proprietari că i-ar fi dat șpagă Sorinei Pintea, în calitate de manager al Spitalului de Urgență Baia Mare, în două tranșe: una de 10 mii de euro și alta de 120 mii de lei. În schimbul banilor, ea ar fi facilitat atribuirea unui contract.