Vlad Voiculescu: La Institutul ”Matei Balș”, fie a fost o problemă cu comportamentul cuiva de acolo, fie a fost o problemă de investiţii prost făcute. Streinu-Cercel a fost manager vreo 28 de ani

Vlad Voiculescu a declarat că nu îşi va prezenta demisia, în urma tragediei de la Institutul ”Matei Balș” pentru că acolo ”fie a fost o problemă cu comportamentul cuiva de acolo, fie a fost o problemă de investiţii prost făcute, respectiv investiţii care nu au fost făcute”, dar ”asta nu are legătură nici măcar cu Ministerul Sănătăţii”. ”Dacă a fost o problemă legată de o investiţie făcută prost sau nefăcută, problema este, de asemenea, la PSD”, a mai spus Voiculescu adăugând că Streinu-Cercel, ”membru de frunte al PSD”, a fost managerul spitalului pentru vreo 28 de ani.

Acesta mai spune că investițiile au fost consitente, dar nu a venit nicio cerere de finanţare ”pentru o investiţie anume care ar fi dus la o situaţie mai bună sau la evitarea incendiului”.

"Cred că, în general, un obicei sănătos este să ne uităm care sunt responsabilităţile şi care sunt responsabilii. Or, în momentul acesta, în Spitalul 'Matei Balş' fie a fost o problemă cu comportamentul cuiva de acolo, fie a fost o problemă de investiţii prost făcute, respectiv investiţii care nu au fost făcute. Dar, asta nu are legătură nici măcar cu Ministerul Sănătăţii, pentru că m-am interesat - nu numai cu persoana mea nu are legătură, ci Ministerul Sănătăţii, în general, a investit serios în Institutul 'Matei Balş' de-a lungul anilor. M-am uitat, în ultimii ani, investiţiile sunt consistente. Mai mult decât atât, nu a venit nicio cerere de finanţare, dacă vreţi, pentru schimbarea uneia din instalaţii sau pentru o investiţie anume care ar fi dus la o situaţie mai bună sau la evitarea incendiului", a explicat Voiculescu, într-un interviu difuzat duminică de Prima TV, potrivit Agerpres.

El a susţinut că este "o glumă proastă" faptul că reprezentanţi ai PSD cer demisia lui sau a primarului general al Capitalei, Nicuşor Dan.





"PSD mi-a cerut demisia şi e foarte interesant şi folosesc cuvântul interesant în mod expres. Un partid precum PSD cere demisia a mea. Am văzut că este o linie de atac, de asemenea, la Nicuşor Dan, pentru că nu era căldură atunci când prima pe lista domnilor de la PSD era doamna Firea, care este direct responsabilă pentru situaţia termoficării din Bucureşti. Patru ani de zile în care nu s-a întâmplat nimic. (...) Domnul Streinu-Cercel care este membru de frunte, preşedintele Comisiei de sănătate din Senat la acelaşi partid, care îmi cere demisia, a fost managerul spitalului pentru vreo 28 de ani. Dacă a fost o problemă legată de căldură, atunci cred că problema este la PSD. Dacă a fost o problemă legată de o investiţie făcută prost sau nefăcută, problema este, de asemenea, la PSD. Ideea că cineva din PSD, oricine, respectiv, preşedintele partidului, mi-ar cere mie demisia sau lui Nicuşor Dan aş spune că este o glumă proastă, dar nu ştiu cui îi arde glume. Situaţia este asta care este şi în accidentul acesta au murit oameni", a afirmat ministrul.

Voiculescu a mai spus că relaţia sa cu premierul Florin Cîţu este "cât se poate de deschisă". "Cât se poate de deschisă, ne reproşăm în faţă ce avem de reproşat şi lucrăm împreună în fiecare zi. Este atât de deschisă încât poţi să şi reproşezi unui om dacă ai ceva de reproşat. Nu am avut până acum să ne reproşăm lucruri. Dar, atunci când avem ceva de discutat, discutăm cât se poate de deschis. Cred că este singura formă de colaborare care poate să ducă lucrurile mai departe şi mă bucur să spun că în Guvernul acesta, până în acest moment, avem tipul acesta de colaborare cu toţi miniştri, nu numai cu domnul Cîţu", a completat el.