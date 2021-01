Medicii de ambulator îi cer ministrului Sănătății să regândească funcționarea serviciilor prespitalicești: Ambulatoriul reprezintă segmentul cel mai ușor de modernizat, cu costurile cele mai mici

In atenția: Domnului ministru Vlad Voiculescu





Spre știință:







Domnului prim ministru Florin Cîțu





Domnului președinte al Camerei Deputaților, Ludovic Orban





Doamnei președinte al Senatului, Anca Dragu





Ambulatoriul reprezintă segmentul cel mai ușor de modernizat, cu costurile cele mai mici: medicina de familie, ambulatoriul de specialitate, stomatologia. Astăzi avem în România zone deșertice în ceea ce privește accesul cetățeanului la serviciile de sănătate. Prin regândirea circuitelor, a finanțărilor, a serviciilor pe care le poate furniza populației se va crește accesibilitatea la serviciile medicale, se pot degreva spitalele, se poate îmbunătăți starea de sănătate a românilor. Să gândim integrat, să reașezăm după noi reguli. Nu trebuie să inventăm noi roata. Ne putem inspira din alte sisteme funcționale. Sistemul Bismarck modificat, după care funcționăm astăzi, este însă depășit. A fost gândit la sfârșitul secolului XIX pentru un stat cu o economie mult mai puternică decât a noastră, pentru o populație cu o medie de vârstă mai mică, cu o speranță de viață mai redusă, cu costuri medicale mult mai mici. Este evident că acest sistem nu mai funcționează nici măcar în Germania.





Asociația Profesională a Medicilor de Ambulator (A.P.M.A.) este singura asociație profesională cu reprezentare națională care promovează interesele medicilor de ambulatoriu, indiferent de specialitate și formă de organizare, dar mai ales a celor cu practică medicală liberală. Înființată în 2006, din 2008 A.P.M.A. negociază în numele medicilor pe care îi reprezintă, atât cu Casa națională de Asigurări de Sănătate, cât și cu Ministerul Sănătății și autoritățile locale Contractul Cadru și Normele acestuia, proiectele legislative de interes, etc.Anul 2020 a fost un an dificil. Atât prin efectele directe ale pandemiei de Covid-19, cât și prin consecințele indirecte asupra sistemului de sănătate din România, care și-a arătat din nou limitele structurale. Lipsa cronică de finanțare, interesele meschine locale, starea proastă a spitalelor și ambulatoriilor, unele vechi de 100 de ani, cu structuri care nu permit actualizarea circuitelor, absența epidemiologilor și incapacitatea acestora de a impune managementului unităților sanitare măsurile potrivite au dus la rezultatele care se văd și astăzi. Direcțiile de sănătate publică s-au dovedit a fi de multe ori călcâiul lui Ahile.Dar noi considerăm că o criză precum cea prin care trecem poate fi, dacă dorim, o oportunitate de modernizare. De reașezare a sistemului de sănătate pe noi baze, care să reflecte atât starea reală a sistemului de sănătate din România, care este mult modificată față de anul 2006, când a fost adoptată prin asumarea răspunderii Legea 95, cât și nevoile adevărate de finanțare a sistemului. Trebuie să depășim abordările populiste și să ne asumăm corect ce putem suporta financiar. În primul rând pentru cei în nevoie, atunci când au nevoie!Până acum, sloganul 'Pacientul este in centrul sistemului de sănătate' s-a dovedit o formă fără fond pentru toate guvernele. În centrul sistemului au fost cu totul alt interese: interesele feudalilor sistemului, interesele industriei Pharma, interesele autorităților locale sau ale managerilor de spital, interesele liderilor de sindicat, dar în niciun caz ale pacienților sau personalului medical.Haideți să reconstruim. Avem un precedent: anul 1917. Armata română, statul român, s-au modernizat după dezastruosul an 1916.La sfârșitul anului 2019 A.P.M.A. a propus ministrului Victor Costache înființarea unui grup de lucru pentru ambulatoriu din care să facă parte atât reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Parlamentului, Colegiului Medicilor, Asociațiilor și Societăților medicale reprezentative, Organizațiilor de pacienți, grup de lucru care să aibă obiectivul de a elabora un consens care să fie ulterior transpus într-un proiect legislativ privind funcționarea serviciilor prespitalicești. Propunerea a fost acceptată la acea dată, urmând să fie coordonată de domnul Secretar de stat Horațiu Moldovan. Apoi a venit pandemia și totul a fost uitat. Credem că este momentul să reluăm această idee.Vă solicităm deci începerea activității grupului de lucru așa cum a fost aprobată de predecesorul dumneavoastră. Și sperăm să fie primul pas pentru regândirea atât a Legii 95/2006, cât și a și a Legii 145/1997, pentru a le așeza pe un fundament mult mai solid.Nu este normal ca legea să prevadă că negocierea Contractului Cadru nu se face de către reprezentanții uneia dintre părți (furnizorii de servicii medicale), respectiv asociațiile profesionale și patronale, ci de către terți – C.M.R., O.A.M.G.M.A.M.R., O.B.B.C.C.S.R. – care nu reprezintă interesele economice și juridice ale furnizorilor de servicii medicale contractante cu C.N.A.S. Nu cerem excluderea lor, ci doar echilibrarea balanței.Nu este normal să nu se poată deduce TVA-ul pentru echipamentele și consumabilele medicale, întrucât furnizorii de servicii medicale, prin lege, nu sunt plătitori de TVA. Pentru un strung se poate deduce TVA, pentru un computer tomograf, nu. Dar avem nevoie de modernizare, nu e așa? Astfel, în sistemul public statul ia înapoi cu o mână o cincime din ce dă cu cealaltă.Nu este normal să nu decontăm aproape nimic în stomatologie, când avem cel mai mare număr de edentați din Europa. Și de aici pleacă în cascadă costurile afecțiunilor subsecvente.Nu este normal să nu poată fi accesate fonduri europene de către cabinetele medicale, indiferent de specialitate, care fiind organizate pe Legea 629/2001 nu au personalitate juridică.Nu este normal ca bugetul alocat sănătății să fie ultimul din uniunea Europeană, în condițiile în care avem atât de mult de recuperat. 6% din PIB nu trebuie să fie un vis, ci doar un jalon depășit. În 2018, conform Eurostat, România a alocat pentru sănătate pe cap de locuitor 580 euro/an, față de prima clasată, Danemarca, cu 5260 euro/an și o medie a Uniunii Europene de 2982 euro/an. Noi totuși avem de recuperat un decalaj, dar în realitate îl mărim în fiecare an.Din aceste motive și multe altele vă solicităm să ne așezăm la masa de lucru. Dacă veți reuși să puneți sistemul de sănătate pe baze noi, cu sprijinul clasei politice în integralitatea ei, cu participarea noastră, a partenerilor sociali, veți reuși să intrați in istoria medicinii românești. Altfel, vă veți așeza în lungul șir al miniștrilor uitați ai sănătății, care au ratat acolo unde era vital să reușească.Asigurându-vă de întregul nostru sprijin și completa implicare,Dr. Cosmin Alexandrescu, președintele Asociației Profesionale a Medicilor de Ambulator"