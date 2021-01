LIVE VIDEO Valeriu Gheorghiță: 299 de centre de vaccinare deschise în etapa a doua / Cum se pot programa bolnavii cronici care nu apar pe platformă

299 de centre de vaccinare cu 487 de fluxuri de vaccinare au fost deschise în România în a doua etapă a campaniei naționale de vaccinare împotriva COVID-19, a anunțat marți Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei, într-o conferință de presă. Valeriu Gheorghiță a explicat și cum se pot programa la vaccinare bolnavii cronici cărora nu li se permite înscrierea prin platforma online, deoarece, în mod inexplicabil, nu figurează în baza de date: prin medicul de familie sau medicul curant care validează direct acea persoană, fără să mai fie nevoie de interogarea bazei de date a Casei de Asigurări de Sănătate, sau prin serviciul de call center.









Peste 233 de mii de români s-au vaccinat până acum împotriva COVID-19, de la startul campaniei, iar până în acest moment s-au întregistrat 803 reacții adverse comune și minore, a amintit coordonatorul campaniei naționale de vaccinare.







"Nu suntem cu siguranță primii din Europa, dar nu suntem nici ultimii. Intenționăm să creștem accesul la vaccinare și să creștem numărul de centre, în concordanță și cu cantitatea de vaccinuri pe care o avem la dispoziție", spune Valeriu Gheorghiță.







Autoritățile încearcă să îmbunătățească funcționarea platformei de programări și să regleze din mers disfuncționalitățiile, mai spune Valeriu Gheorghiță, adăugând că "Este foarte dificil să intervii cu modificări asupra platformei, se va încerca să se facă servicii de mentenanță noaptea. Disfuncționalități s-au înregistrat și în alte țări, inclusiv în Germania."





România are contractate suficiente doze de vaccin, iar începând cu trimestrul al doilea al acestui an, numărul de doze livrate va crește semnificativ, a dat asigurări Valeriu Gheorghiță.



Până în luna septembrie, România are contractate 10 milioane de doze de vaccin, a precizat Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății și vicepreședintele Comitetului Naţional de coordonare a activităţilor privind vaccinarea împotriva COVID-19.







