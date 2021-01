De ce probleme s-au lovit bolnavii cronici care au vrut să se programeze la vaccinare? "Surpriză, nu exiști în platformă, nu există rubrică pentru tine. Minunata platformă te anunță că ești tânăr și vioi și ne vedem în etapa 3"

Rozalina Lăpădatu descrie experiența prin care au trecut în ultima zi mulți bolnavi cronici care au încercat să se înscrie la vaccinare: "Ești bolnav cronic, ți-ai mâncat nervii ca să-ți faci cont în platformă, ai încercat de cel puțin 10 ori până când ai prins momentul când funcționa, ai introdus toate datele cerute, toate codurile primite pe telefon, te-ai bucurat și ai răsuflat ușurat. Apoi ai așteptat cu nerăbdare ora 15:00 ca să poți în sfârșit să te programezi, dar surpriză, tu nu exiști în platformă, pentru că nu există rubrică pentru tine. Minunata platformă îți verifică CNP și te anunță că ești tânăr și vioi deci ne vedem în etapa 3."





"Lista la medicul de familie pică pentru că nimeni nu i-a spus medicului de familie ce să facă cu ea"



De ieri încoace, pe rețelele de socializare curg criticile la adresa platformei din partea celor care nu au reușit să se înscrie pentru etapa a doua a vaccinării, deși aveau acest drept. Un bărbat semnalează că a încercat să își înscrie mama și, din cauza faptului că aceasta are buletin de tip vechi, cu foi de hârtie, nu carte de identitate, nu a reușit să facă acest lucru. "Am încercat să o programez și telefonic și mi-a răspuns cu greu un operator amabil, dar mi-a spus să revin mâine că avea o eroare de sistem. Am mai sunat de mai multe ori tot ieri, dar nu am reușit. Problema e mult mai mare decât cazul meu particular, iar aplicația de programare nu a mers deloc bine pentru toată lumea, deși mulți au reușit să se programeze."









"Îmi doream ca măcar de data asta să mă înșel, iar autoritățile să reușească să mă surprindă cu strategie funcțională, dar nu au reușit. Mai încercăm la următoarea pandemie, fiind a doua poate avem noroc și îi prinde pregătiți", mai spune Rozalina Lăpădatu, președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune și vicepreședintele Alianței Pacienților Cronici.

















Înscrierile pe platforma de programare au început, teoretic, de vineri, 15 ianuarie, de la ora 15:00 (în prima oră platforma nu a funcționat).

Vaccinarea efectivă începe de luni, 18 ianuarie. Programarea implică alegerea unei zile, ore și a unui centru unde vei merge să te vaccinezi. Pentru persoanele cu vârsta peste 65 de ani, programarea se poate face individual, prin înscrierea pe platformă, prin medicul de familie sau prin call center. Există un număr unic la nivel național - 021.414.44.25 -, iar sunând la acest număr apelurile vor fi preluate în cele 42 de call center-uri distribuite în fiecare județ. O altă modalitate de programare va fi prin direcțiile de asistență socială din primării sau prin intermediul aparținătorilor, care își pot face cont și pot înscrie pe platformă până la cel mult 10 persoane din familie. Aceeași procedură este și în cazul persoanelor cu boli cronice, cu recomandarea autorităților ca acestea să fie înscrise pentru vaccinare de către medicii de familie. Angajații din activități în domenii-cheie vor putea fi înscriși în platforma de vaccinare și de către angajator. Persoana înscrisă intră apoi în platformă, se identifică în baza numărului de telefon, după care selectează centrul de vaccinare, data și ora la care vrea să se programeze pentru vaccinare.



1. Persoanele cu vârsta peste 65 de ani

2. Bolnavii cronici diagnosticați cu una dintre următoarele afecțiuni, luați în evidență: Diabet zaharat Obezitate Alte boli metabolice, inclusiv congenitale Afecțiuni cardiovasculare Afecțiuni renale Afecțiuni oncologice Afecțiuni pulmonare Afecțiuni neurologice, inclusiv sindromul Down Afecțiuni hepatice moderate/severe Afecțiuni autoimune

3. Angajații din "domenii-cheie, esențiale": Personal cheie pentru funcționarea instituțiilor statului (parlament, președinție, guvern, ministere și instituții subordonate acestora); Personalul din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și a autorității judecătorești; Personalul din sectorul economic vital; Procesare, distribuție și comercializare a alimentelor de bază (panificație, lactate, carne, fructe și legume); Uzine de apă, epurare, transport și distribuție apă; Centrale electrice, producție, transport și distribuție curent electric; Unități de producție, transport și distribuție gaze; Unități de producție, transport și distribuție combustibili lichizi și solizi; Unități de producție, transport și distribuție medicamente și materiale sanitare; Transport de persoane și mărfuri; Noduri feroviare, aeroporturi civile și militare, porturi esențiale; Comunicații (serviciul de telecomunicații speciale, radio și televiziune naționale); Personalul din unitățile de învățământ și creșe; Personalul poștal și din servicii de curierat; Personalul cultelor religioase; Personalul din mass-media care desfășoară activități cu risc crescut de expunere la infecția cu SARS-CoV-2 (ex: reportaje în unități medicale); Personalul din domeniul salubrității și deșeurilor.

"Un fâs" - astfel descrie Rozalina Lăpădatu debutul înscrierilor pentru etapa a doua a vaccinării, în care, teoretic, au dreptul să se înscrie persoanele cu vârsta peste 65 de ani, pacienții luați în evidență cu o boală cronică și angajații din domenii esențiale, cheie.În ceea ce privește cea de-a doua variantă pe care o au la dispoziție pacienții cronici - înscrierea la vaccinare prin medicul de familie - vicepreședintele Alianței Pacienților Cronici din România afirmă că nici aceasta nu stă în picioare, în acest moment: "Lista la medicul de familie pică pentru că nimeni nu i-a spus medicului de familie ce să facă cu respectiva listă."Varianta înscrierii prin call center, la numărul unic înființat la nivel național în acest scop - 021.414.44.25 - nu a fost nici ea funcțională ore bune după începerea înscrierilor, lucru semnalat încă de ieri și de HotNews.ro: "Surpriză, nu se face conexiunea, e clar că a cedat psihic telefonul și a făcut o cădere nervoasă, iar acum se ascunde", spune Rozalina Lăpădatu.De asemenea, bolnavii cronici care și-au tratat afecțiunea exclusiv la clinici/spitale private nu figurează în evidențele statului român și nu se pot înscrie în platformă, semnalează alți internauți.O avalanșă de critici de la oameni care nu au reușit să se programeze a venit chiar pe pagina de Facebook a ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, după ce acesta anunțase aseară că a reușit să își înscrie părinții pentru vaccinare, iar platforma "funcționează bine și este intuitivă". Ministrul Sănătății și-a schimbat între timp părerea, admițând că a evaluat situația "parțial greșit" și că a primit sute de reacții și comentarii pe această temă.Concluzia Rozalinei Lăpădatu este că "ne-am pregătit 3 luni, am făcut strategie, avem Comitet National de Planificare, dar nu avem instrumente și am ratat startul. Iar domnul Gheorghiță declară 'că programările persoanelor care au peste 65 de ani și ale celor cu boli cronice se pot face individual, prin medicii de familie, prin serviciile de call center, prin direcțiile de asistență socială și prin aparținători.' Pe bune?!"