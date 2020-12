Legea tuberculozei, aplicată la 2 ani de la promulgarea ei: Bolnavii vor beneficia în premieră de indemnizație de hrană

Pacient in Romania









dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, fără condiţii de stagiu de cotizare, pe toată perioada de tratament, până la vindecare pentru toti pacientii.

indemnizație lunară de hrană, pe toată perioada de tratament în ambulatoriu. Indemnizația lunară de hrană este acordată pacientului tratat în ambulatoriu, în condițiile respectării tratamentului prescris, fără întrerupere, pentru luna respectivă.

informarea și educarea în mod continuu a populației generale şi educarea și consilierea pacienților cu tuberculoză cu privire la măsurile de igienă, în scopul de a preveni răspândirea infectării.

Legea tuberculozei vine cu un ajutor financiar de până la 16 lei pe zi pentru adulți și 15 lei pe zi pentru copii, bani destinați hranei, pe toată durata tratamentului în ambulatoriu, care în majoritatea cazurilor nu depășește 6 luni, dar in cazurile extrem de grave poate ajunge la 18 sau 24 de luni. Rolul principal al acestei indemnizații este acela de a menține aderența pacientului la tratament, respectiv sprijinirea acestuia pentru finalizarea administrării medicației necesare, astfel încât boala să nu se agraveze prin intreruperea sau abandonul tratamentului, iar pacientul să își reia activitatea în condiții normale.Ordinul comun a fost aprobat de foștii miniștri Nelu Tătaru și Violeta Alexandru, pe final de mandat.Conform documentului comun, pacienții diagnosticați cu tuberculoză (adulți și copii) și tratați în ambulatoriu vor beneficia de o indemnizație lunară de hrană, fără întrerupere, atât în faza inițială/intensivă a regimului terapeutic, cât și în faza de continuare a acestuia.Se consideră că un pacient diagnosticat cu tuberculoză a urmat tratamentul fără întrerupere dacă administrarea medicamentelor ce i-au fost prescrise în cadrul regimului terapeutic pe perioada unei luni de zile s-a realizat fără mai mult de 7 omisiuni de administrare a dozelor din schema de tratament pentru faza inițială/intensivă, respectiv 3 omisiuni în faza de continuare.Indemnizația lunară de hrană se acordă pentru asigurarea aderenței la tratament a pacienților.Aceasta va fi plătită de către agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, în baza unei cereri a persoanei diagnosticate cu TB care se înregistrează la dispensarul de pneumoftiziologie în teritoriul căruia pacientul are domiciliul.Indemnizația de hrană se va calcula de către agențiile teritoriale pe baza nivelului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective, conform HG 884/2020.Medicul curant al pacientului va asigura informarea lunară a direcției de sănătate publică cu privire la situația administrării tratamentului de către pacient, potrivit regimului terapeutic, dacă există omisiuni de administrare, de abandon, deces, sau finalizarea tratamentului, după caz.În 30 de zile după publicarea Ordinului în Monitorul Oficial, agențiile teritoriale încheie cu direcțiile de sănătate publică protocoale de colaborare pentru organizarea unui cadru operațional în vederea asigurării plății indemnizației lunare de hrană cuvenite pacienților cu TB tratați în ambulatoriu.Metodologia și condițiile de acordare a indemnizației lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoză tratate în ambulatoriu a fost elaborată de specialiștii celor două ministere împreună experții din cadrul Proiectului "Abordarea provocărilor sistemului de sanatate privind controlul tuberculozei in România", finanțat de către Fondul Global de Luptă împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei, printr-un grant de tranziție în valoare de 4,3 milioaane de euro.