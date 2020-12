​INTERVIU Mărturiile a 5 medici din 5 spitale din prima linie care s-au vaccinat azi: E cel mai frumos cadou de Crăciun

"E cel mai frumos cadou de Crăciun!" Așa își începe povestea despre vaccinare Ana Maria Veja, primul medic de la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din București care s-a vaccinat împotriva COVID-19 în această dimineață, în prima zi a campaniei. Cu glasul tremurând vizibil de bucurie, Ana Maria Veja a mărturisit, pentru HotNews.ro, că "a fost un pic de <bătaie> pe vaccin printre colegi, abia așteptam cu toții." Acum, Ana Maria Veja își dorește ca numărul românilor care se vor vaccina să fie cât mai mare, pentru a putea opri pandemia și a ne întoarce la o viață normală. La același lucru visează cu ochii deschiși majoritatea colegilor ei din spitalele din linia întâi. HotNews.ro a stat de vorbă cu 5 medici din 5 spitale din prima linie - Institutul Matei Balș și Spitalul Victor Babeș din București, Spitalul Victor Babeș din Timișoara, Spitalul de Boli Infecțioase din Brașov și Spitalul de Boli Infecțioase din Iași - care s-au vaccinat la primele ore ale zilei de astăzi.







Cătălin Apostolescu, Institutul Matei Balș: "Există o speranță că vom reuși să oprim pandemia"





Cătălin Apostolescu este medic primar boli infecţioase şi purtătorul de cuvânt al Institutului Matei Balş, spitalul unde a fost vaccinat, astăzi, primul cadru medical din România - asistenta medicală Mihaela Anghel.





În total, la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș se vor vaccina 600 de cadre medicale, dintre care 145 astăzi, în prima zi a campaniei.





Medicul Cătălin Apostolescu a fost printre primii dintre colegii săi care s-au vaccinat. Cătălin Apostolescu a povestit, pentru HotNews.ro, că s-a vaccinat în această dimineață, cu puțin timp înainte de a discuta cu reporterul HotNews.ro.







Dr. Cătălin Apostolescu





Ce se va schimba în viața medicilor după administrarea vaccinului? Medicul Cătălin Apostolescu spune că "dintr-un anumit punct de vedere nu va exista nicio schimbare, pentru că persoanele vaccinate trebuie să continue să respecte regulile de protecție și să intre doar echipați la pacienți".



În schimb, marea speranță este că odată vaccinați, vom reuși să oprim pandemia: "Deocamdată este doar un început. Pe de altă parte, este o speranță că în măsura în care vom reuși să vaccinăm un număr cât mai mare din populație, vom reuși să oprim și pandemia."







Ana Maria Veja, primul medic de la Spitalul Victor Babeș din București care s-a vaccinat: "Oamenii ar trebui să ne asculte pe noi, nu pe cei care urlă pe Facebook"



Ana Maria Veja este primul medic de la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din București care s-a vaccinat în această dimineață, în prima zi a campaniei. Ana Maria Veja este de gardă în spital chiar astăzi, în ziua în care a făcut vaccinul.



Cu glasul tremurând de bucurie, Ana Maria Veja a mărturisit, pentru HotNews.ro, că "E cel mai frumos cadou de Crăciun, abia așteptam momentul acesta. De abia așteptam să mă vaccinez ca să mi se ia o piatră de pe inimă, parcă. Nu doar pentru mine, sper să se vaccineze cât mai mulți oameni ca să terminăm cât mai repede cu această perioadă absolut groaznică. Cred că a fost un pic de <bătaie> pe vaccin printre colegi, abia așteptam cu toții."



Începând de astăzi, în următoarele 5 zile, toți colegii medicului Ana Maria Veja de la Spitalul Victor Babeș ar urma să fie vaccinați.







Dr. Ana Maria Veja





După ce etapa vaccinării personalului medical va trece, Ana Maria Veja speră ca un număr cât mai mare de români să se vaccineze, pentru a putea reveni la normalitate: "Eu sper să se vaccineze toată lumea. Noi, cei din prima linie, ne-am vaccinat pentru că noi vedem exact efectele acestui virus, vedem ce poate să facă dintr-un om sănătos acest virus, unde se poate ajunge. Eu sper ca oamenii să ne ia pe noi exemplu - noi ne-am vaccinat, acum sper să se vaccineze toată lumea, ca să nu mai fim în această situație. Este greu, obositor și dureros pentru noi, pentru pacienții noștri, pentru familiile lor, și mi-aș dori ca lumea să înțeleagă că avem o oportunitate extraordinară să oprim această pandemie și să nu mai suferim. Să ne întoarcem în sfîrșit la normalitate."



Mesajul medicului Ana Maria Veja pentru români este să țină cont de sfaturile cadrelor medicale, nu ale celor care "urlă pe Facebook": "Ne-am vaccinat și noi, nu există pic de frică, nu este nimeni speriat de acest vaccin. Iar dacă au întrebări, frici, de aceea suntem și noi aici. Suntem aici pentru întrebări, pentru răspunsuri, nu doar să ne dăm exemplu că suntem primii vaccinați. N-am făcut-o în necunoștință de cauză. Oamenii ar trebui să ne asculte pe noi, de aceea suntem aici, nu pe cei care urlă pe Facebook."



Andreea Moldovan, Spitalul de Boli Infecțioase din Brașov: "Am visat la acest moment încă din martie, de când a început pandemia"



Andreea Moldovan este medic primar de boli infecțioase, medic specialist epidemiolog și directorul medical al Spitalului de Boli Infecțioase din Brașov, spital COVID. A fost primul cadru medical din spitalul său care s-a vaccinat astăzi, la prima oră, și mărturisește, pentru HotNews.ro, că "Este un pas înainte la care eu, cel puțin, am visat încă din martie, de când a început pandemia, și mă bucur că astăzi am avut ocazia să fiu și eu vaccinată, alături de colegi."



Medicul Andreea Moldovan are 100% încredere în vaccin și vrea să le transmită asta și românilor: "Practic, văzând ce înseamnă infecția COVID - unii dintre pacienții pe care i-am tratat au evoluat favorabil și s-au externat cu bine, dar unii au dezvoltat forme severe, nu au reușit să supraviețuiască sau au dezvoltat complicații după boală - suntem conștienți că trebuie făcut tot ce se poate pentru a preveni îmbolnăvirea. Ori vaccinarea este unul dintre mijloacele de bază de prevenție a infecțiilor în general, iar acest vaccin cu ARN mesager, după părerea mea, este un mare plus de calitate și de siguranță comparativ cu celelalte vaccinuri disponibile până în prezent."





Dr. Andreea Moldovan





Ea subliniază că este foarte important să avem încredere în cadrele medicale, în această perioadă. Iar dacă ele își fac vaccinul, nu trebuie să avem niciun fel de emoții: "Cred că este foarte important să avem încredere în ceea ce cadrele medicale propun și fac, pentru că automat ele au un filtru de cunoștințe medicale care poate să evalueze dacă acest produs este sigur sau nu. Populația trebuie să se gândească că atunci când cadrele medicale, mai ales cele din prima linie, se vaccinează, acest lucru vine în urma unei analize extrem de atente a vaccinului, a calității lui și a riscului de administrare. Este un mesaj de încrerede pe care îl dăm vizavi de vaccinare. Este un mijloc prin care noi ne putem proteja pentru a nu ne mai îmbolnăvi și pentru a nu se mai pierde inutil atâtea vieți care pot fi salvate, dacă oamenii nu se mai îmbolnăvesc."



Actualul vaccin a trecut de teste extrem de stricte, este sigur și ne poate ajuta să ne întoarcem la viața de dinainte, după care tânjim cu toții: "Este bine să ascultăm vocile experților din lumea întreagă și din țara noastră. Un produs vaccinal este aprobat pentru utilizare abia după ce trece de niște teste extrem de stricte. Acest vaccin nu a eludat niciuna dintre etapele de testare a eficacității și a siguranței de administrare, doar că aceste etape s-au făcut mai repede din punct de vedere birocratic. Dar este un vaccin testat, urmărit, controlat, verificat, eficace în proporție de 94% și care ne poate ajuta în final să ajungem din nou la acea viață de dinainte, după care tânjim cu toții de atâta timp."



Cristian Oancea, Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara: "S-au vaccinat milioane de oameni în întreaga lume, fără reacții adverse severe"



Cristian Oancea este medic pneumolog și managerul Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș din Timișoara. Cristian Oancea s-a vaccinat astăzi la prima oră - ora 10:00, când a început vaccinarea în spitalul pe care îl conduce.



În jur de 200 de cadre medicale de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara sunt vaccinate astăzi, urmând ca luni și marți să fie vaccinate restul până la 500. În 3 zile, întreg personalul medical al spitalului va fi vaccinat. În plus, Spitalul Victor Babeș din Timișoara a decis să vaccineze, în mod simbolic, și câte 10-15 colegi din spitalele suport din oraș.



Cristian Oancea le transmite românilor care încă au ezitări să își facă vaccinul următorul mesaj: "Gândiți-vă că până acum, în lume, s-au vaccinat milioane de oameni cu acest vaccin. Toți vrem să ne recăpătăm viața pe care o aveam în urmă cu un an, un an și ceva. Pentru acest lucru, ca să prevenim răspândirea bolii - și observați că mai nou circulă și tulpini noi, foarte agresive ca transmitere și e posibil să înceapă valul 3 - dacă vrem să oprim toată această nebunie, vaccinarea este singurul instrument cu care putem să prevenim și să ne recăpătăm viața."





Dr. Cristian Oancea





Medicul timișorean amintește că vaccinul ne poate ajuta să revenim la normalitatea pe care ne-o dorim cu toții: "Ne dorim normalitate pentru noi, pentru familiile noastre, pentru copiii noștri, ne dorim ca ei să se ducă la școală fizic, ne dorim să mergem în concedii, ne dorim să vedem chipurile celor dragi fără mască, ne dorim să ne vedem cu familiile și cu prietenii noștri și să ne simțim liniștiți și în siguranță, că toți suntem în siguranță. Ne dorim normalitate și siguranță pentru noi, familiile noastre și pacienții noștri, iar acest lucru îl putem obține doar prin vaccinare."



"Înțeleg și că sunt anumite temeri referitoare la vaccinare, dar trebuie să înțelegem faptul că tehnologia a evoluat uimitor în ultimii ani, trebuie să înțelegem că profilul de siguranță este crescut și inclusiv eu și colegii mei, deși avem multe comorbidități cronice, ne-am vaccinat în deplină siguranță și nu avem niciun fel de efecte adverse. Și gândiți-vă că în plan internațional, la câte milioane de oameni s-au vaccinat până acum, nu s-au înregistrat până acum reacții adverse severe. Iar asta spune multe despre profilul de siguranță al vaccinului", încheie medicul timișorean.



Florin Roșu, Spitalul de Boli Infecțioase din Iași: "Vaccinul, piatra de temelie în eradicarea pandemiei"



Medicul ATI Florin Roșu conduce secția de Terapie Intensivă a Spitalului de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva din Iași și este, de câteva săptămâni, managerul spitalului.



Florin Roșu s-a vaccinat în această dimineață. Spune că în total, dintre cele 280 de cadre medicale care lucrează în spitalul pe care îl conduce, 260 s-au vaccinat sau se vor vaccina zilele acestea.







Dr. Florin Roșu





Medicul Florin Roșu vede în vaccin "piatra de temelie în eradicarea pandemiei, sigur, dublat de măsurile de prevenție. Și sperăm ca în cel mai scurt timp să ne reluăm viața cu care am fost obișnuiți înainte."



El subliniază că nu există niciun fel de motive de îngrijorare în legătură cu siguranța vaccinului: "Medicina a evoluat foarte mult în ultimii ani și, așa cum am mai spus, populația lumii s-a mărit și datorită vaccinurilor. Iar metodele medicale, în momentul de față, sunt de un înalt nivel. Siguranța vaccinului, din punctul meu de vedere, este una maximală."



Mesajul medicului Florin Roșu pentru românii care urmează să se vaccineze: "Sigur că este dreptul fiecăruia de a hotărî dacă dorește sau nu să fie vaccinat, dar eu îi îndemn pe toți să se vaccineze, să se informeze, iar dacă nu se vaccinează pentru ei, să se vaccineze pentru persoanele de lângă ei, care pot fi încadrate în categoria de risc. Și atunci trebuie să îi protejeze."